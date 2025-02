Mascherine in scena per “Limone for family”

Dopo il successo degli eventi di inizio stagione, a cavallo tra dicembre e gennaio, tornano in vista del Carnevale gli appuntamenti di “Limone for Family”, la decima edizione della rassegna organizzata dalla Scuola Sci Limone per offrire occasioni di svago, intrattenimento e aggregazione in particolare al pubblico delle famiglie nei luoghi più amati della località sciistica della val Vermenagna.

Grazie al sostegno economico ed organizzativo del Comune di Limone Piemonte, della Riserva Bianca, della Sciovia del Maneggio, della Pro loco di Limonetto e di numerosi sponsor privati, il progetto di questo inverno, che ha raccolto partecipazione e consensi oltre ogni attesa, si conclude con due attesissimi appuntamenti.

Si comincia con sabato 1° marzo, in compagnia di Andrea Caponnetto e i ragazzi dello Zenzero Team, che hanno preparato un pomeriggio di Carnevale pieno di attività interessanti e curiose, pensate per i piccoli e le famiglie. L’invito è a raggiungere mascherati, grandi e piccini, la piazza del Municipio alle 15. La consueta parata sulle scale del comune permetterà a tutti i bimbi di avere un “momento di gloria” in costume, prima di iniziare i laboratori creativi che quest’anno sono pensati a tema “Inside out”, alla scoperta delle emozioni che anche il Carnevale può suscitare. Due trucca-bimbi saranno in azione per tutto il pomeriggio per dipingere i visini con svariati temi, mentre le opere realizzate dai partecipanti, prima di tornare a casa con loro, faranno bella mostra di sé in una piccola esposizione. Gran finale musicale, con giochi e quiz in cui saranno coinvolti anche mamme e papà, per un pomeriggio di contagiosa allegria, con musica di dj Pog.

Lunedì 3 marzo si torna in pista, ma in modo un po’ inconsueto: sarà una giornata sì di discese e divertimento… ma in maschera! Con tanti personaggi curiosi che animeranno la neve del Maneggio e la possibilità di scivolare sulla neve indossando i panni dei propri personaggi preferiti. A partire dalle 18 sono previsti sulla pista in notturna vari divertimenti e la premiazione delle mascherine più originali. La sciovia resterà aperta anche la sera, con prezzo “bloccato” di 12 euro per tutti i partecipanti. Le iscrizioni alla festa sono già aperte (a partire dai 6 anni) presso gli uffici della Scuola di Sci.

Info, Scuola Sci Limone: 0171-92319; ufficio turistico: 0171-925281.