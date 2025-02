Il nuovo libro di Paola Scola protagonista presso la Biblioteca civica di Ceva

Venerdì 7 marzo alle ore 21 la Biblioteca civica di Ceva “Aloysius Bertrand” (via Pallavicino, 11) ospiterà la presentazione del libro di Paola Scola “Parole di donne. 51 ritratti al femminile”.

Paola Scola, giornalista e scrittrice attraverso il suo lavoro e le sue parole ha avuto l’opportunità di incontrare numerose personalità di spicco del mondo della politica, dell’arte, della cultura e dello sport. Da Dori Ghezzi a Luciana Littizzetto, passando per Elisa Isoardi e la regista Alice Filippi, queste donne hanno lasciato un segno nel bagaglio di memorie dell’autrice.

Altre donne invece meno note, ma non per questo meno importanti, sono egualmente rimaste impresse per il carattere, il vissuto, un insegnamento speciale che hanno saputo trasmettere.

Questo libro, la cui copertina raffigura un’opera del pittore cebano Tanchi Michelotti, raccoglie le testimonianze di 51 incontri con donne straordinarie, le cui vite si sono contraddistinte per talento, competenze, creatività e impegno e responsabilità verso la propria comunità.

Ad accompagnare il pubblico nella scoperta di queste esistenze fuori dal comune sarà un’altra nota scrittrice di Ceva: Paola Gula.

«È per noi un grande onore poter ospitare la presentazione ufficiale di un’autrice che ha sempre portato alto il nome della nostra città.” ha commentato Cinzia Boffano, assessore alla Biblioteca civica “Questo libro parla di donne e alle donne, raccoglie storie di successo a cui potersi ispirare e che un po’ ci fanno anche sognare. Le parole di Paola Scola ci permettono di conoscere, attraverso il suo sguardo, un universo femminile costellato di vite piene e vissute in ogni loro aspetto, non di successo per il ruolo, la posizione o il denaro, ma per la passione con cui sono state affrontate».

Appuntamento quindi per il 7 marzo alle ore 21 presso la Biblioteca civica di Ceva.

Si ricorda che la presentazione è a ingresso libero e gratuito.