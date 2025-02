Cuneo: la sostenibilità del cibo protagonista a Plin

Proprio su questo sarà incentrato l’evento che si terrà negli

spazi Plin venerdì 28 febbraio alle ore 17.

“Dalla terra alla tavola, andata e ritorno” porta infatti tre

ospiti che si occupano direttamente della produzione e

della distribuzione di cibo in un’ottica di sostenibilità.



Al panel parteciperanno la Fondazione Digital Innovation

Gate421, la cooperativa vitivinicola 8pari e l’associazione

di cooperazione e solidarietà internazionale LVIA.

Come si può produrre del cibo che sia sostenibile per l’ambiente e per le società, in un’ottica di riduzione degli sprechi e di equa ridistribuzione delle risorse? Le realtà invitate al tavolo di lavoro porteranno come esempi le loro esperienze, l’operato che svolgono quotidianamente per far sì che il cibo sia davvero una risorsa per tutti, riducendo l’impatto che la sua produzione genera nel corso della filiera e rendendo l’utente finale maggiormente consapevole di ciò che mette in tavola.

Appuntamento quindi per venerdì 28 febbraio alle ore 17 presso gli spazi Plin, al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo, 1).

Tutti gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRC.