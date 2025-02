Volley A2/F – Una Bam Mondovì in risalita cerca l’impresa in casa di Offanengo, capolista della Pool Salvezza

Terzo impegno degli ultimi sette giorni per la Bam Mondovì, impegnata nella terza giornata della Pool Salvezza. Le ragazze di coach Claudio Basso scenderanno in campo ospiti della Trasporti Bressan Offanengo, prima del raggruppamento e chiuderanno un trittico che le ha viste prima soccombere per 3-2 in casa della Tenaglia Abruzzo Volley e poi riprendersi piegando per 3-0 la Imd Concorezzo.

Nonostante la classifica sia ancora complicata, le monregalesi hanno approfittato di un ottimo mercoledì per risalire di una posizione in classifica e di accorciare sul sesto posto. Quest’ultimo dista infatti quattro punti e sono due le squadre a quella quota: si tratta di Fgl-Zuma Castelfranco Pisa e Volleyball Casalmaggiore, entrambe molto in difficoltà nell’ultima giornata.

Per quanto riguarda Offanengo, la formazione lombarda ha mancato l’accesso alla Pool Promozione solamente all’ultimo turno, sconfitta in una lotta senza quartiere all’interno di un equilibratissimo Girone B. Tra le fila delle neroverdi milita un’ex “Pumina”, il libero Agata Tellone che ha vestito di rossoblu nella scorsa stagione e che come Giulia Viscioni ha partecipato allo stage della nazionale italiana diretto da Julio Velasco.

Tra le protagoniste di questo avvio di Pool Salvezza c’è la Tenaglia Abruzzo Volley: le abruzzesi hanno ottenuto cinque punti in due gare (gli stessi di tutto il girone) e daranno l’assalto alla Orocash Picco Lecco settima. Punti molto pesanti in palio anche nella sfida che vedrà contrapposte Imd Concorezzo e Volleyball Casalmaggiore, entrambe a cavallo della zona rossa.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 3 (23/2)

Resinglass Olbia – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (22/2)

Tecnoteam Albese Volley Como – Clai Imola Volley

Imd Concorezzo – Volleyball Casalmaggiore

Tenaglia Abruzzo Volley – Orocash Picco Lecco

Trasporti Bressan Offanengo – Bam Mondovì

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA