Racconigi si racconta, fare un ’48: Carlo Alberto, lo statuto e il risorgimento

Il 02 marzo, prima domenica del mese, torna la #domenicalmuseo durante la quale

l’accesso ai musei statali è gratuito. Per l’occasione l’Ufficio Turistico di Racconigi

propone una visita speciale alla residenza Reale. L’appuntamento di marzo ci porta a

riflettere su un comune modo di dire: “fare un quarantotto” o “accadde un

quarantotto”.

Che significa? Fare un quarantotto vuol dire che qualcuno intende creare un gran

scompiglio, confusione, subbuglio. Il riferimento storico è al 1848.

Quell’anno l’Europa era in fermento e, nel Regno di Sardegna, ai primi di marzo Carlo

Alberto firmò il tanto sospirato Statuto e poco dopo dichiarò guerra all’Austria.

A causa di questo ’48, anche la storia del Castello di Racconigi cambiò rischiando di

cadere per sempre nell’oblio.

La visita proposta dall’Ufficio Turistico di Racconigi ci racconterà quindi alcune curiosità

su Carlo Alberto di Savoia con una particolare attenzione sugli eventi della primavera del

1848.

Tra le voci che narrarono quell’epoca, ritroveremo anche il racconigese Michelangelo

Castelli. Il giornalista e politico intimo di Camillo Cavour, fu un detrattore di Carlo

Alberto e non gli risparmiò critiche severe, ma sentiremo anche le voci più entusiaste di

Massimo d’Azeglio, di Costanza Alfieri di Sostegno e di Enrico Morozzo della Rocca.

Appuntamento quindi domenica 02 marzo ore 11:30 e 14:45.

I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.

Il calendario dell’Ufficio Turistico di Racconigi proseguirà poi in marzo con alcuni

appuntamenti molto interessanti.

Per la Festa della Donna, domenica 09 marzo propone una visita dedicata alla figura di

Mafalda di Savoia mentre domenica 16 marzo è in programma una gioco-visita per

famiglie dedicata al tema dell’acqua.

INFORMAZIONI

DOMENICA 02 MARZO

Visita al Castello Reale ore 11:30 e 14:45

FARE UN ’48: CARLO ALBERTO, LO STATUTO E IL RISORGIMENTO

Costi: 5,00 E a persona compreso il biglietto d’ingresso

PRENOTAZIONI

Ufficio Turistico di Racconigi – Conitours 0171696206 – [email protected] – https://www.cuneoalps.it