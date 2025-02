Juniores U19 Nazionali: gli impegni della 23esima giornata per Bra, Fossano e Saluzzo

Alle porte, la giornata numero 23 degli Juniores U19 Nazionali: fischio d’inizio sabato 22 febbraio, ore 15.

Trasferta a Cairo Montenotte per il Bra di mister Barberis, con la Cairese (i giallorossi sono reduci dallo 0-1 casalingo per mano della Pro Vercelli, fuori classifica ndr).

Impegno al “Pochissimo” per il Fossano allenato da Boscarino, dove “dovrebbe” presentarsi l’Albenga. Blues che arrivano dal ko per 4-1 con il Ligorna, in Liguria.

Chiude il quadro delle cuneesi il Saluzzo: i granata di Oranges rendono visita al Borgaro Nobis al “Righi” di Borgaro Torinese, dopo aver superato 2-0 la Cairese.