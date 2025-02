Volley A2/F – La Bam Mondovì si riprende e travolge Concorezzo, balbettano le prime della classe

Prima vittoria della Pool Salvezza per la Bam Mondovì, brava a capitalizzare al meglio il turno infrasettimanale e a conquistare tre punti, dimenticando in fretta lo scivolone di tre giorni prima in Abruzzo. Vittima della serata è un’opaca Imd Concorezzo degli ex Delmati e Allasia, travolta per 3-0 in appena 70 minuti di gara.

La sfida del Palamanera inizia con la formazione di casa subito brillante, con il servizio a spaccare un set decisamente a senso unico (25-14). Nella seconda frazione le ospiti restano molto più in partita grazie ad un attacco più efficace, ma sono ancora le “Pumine” ad avere lo scatto decisivo (25-21). Nel terzo parziale è ancora Mondovì a partire fortissimo e a controllare sotto l’attenta regia della palleggiatrice Schmit, MVP dell’incontro.

BAM MONDOVI’ – IMD CONCOREZZO 3-0 (25-14 25-21 25-13)

BAM MONDOVI’: Schmit 4, Bosso 11, Catania 8, Viscioni 12, Langegger 16, Tresoldi 10, Giubilato (L), Fini (L), Marengo, Manig. Non entrate: Deambrogio, Lancini. All. Basso.

IMD CONCOREZZO: Tonello 3, Frigerio 5, Kavalenka 10, Tsitsigianni 9, Piazza 3, Allasia 1, Rocca (L), Alberti 1, Rosina, Ghezzi (L), Bianchi, Pegoraro. Non entrate: Bianchi, Brutti. All. Delmati.

ARBITRI: Bassan, Pristera’. NOTE – Spettatori: 230, Durata set: 21′, 29′, 20′; Tot: 70′. MVP: Schmit.

Grazie a questo successo (sono 10 punti nelle ultime quattro gare, n.d.r.) le ragazze di coach Basso tornano all’ottavo posto in classifica, sorpassando proprio Concorezzo. Grazie alle nette sconfitte di Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (in casa contri una rediviva Tenaglia Abruzzo Volley) e Volleyball Casalmaggiore (in trasferta contro Tecnoteam Albese Volley Como), la quota salvezza è molto più vicina, distante appena quattro punti.

Domenica la Pool Salvezza tornerà in campo per la sua terza giornata, con la Bam Mondovì impegnata sul campo della Trasporti Bressan Offanengo. La capolista del girone vede ormai la salvezza dall’alto dei suoi 32 punti, ma allo stesso tempo ha iniziato abbastanza letargicamente questa seconda fase, cedendo prima alla Clai Imola Volley e poi alla Orocash Picco Lecco.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 2 (19/2)

Resinglass Olbia – Clai Imola Volley 3-2 (24-26, 25-14, 25-15, 20-25, 15-9)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Tenaglia Abruzzo Volley 0-3 (14-25, 23-25, 22-25)

Tecnoteam Albese Volley Como – Volleyball Casalmaggiore 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-20)

Trasporti Bressan Offanengo – Orocash Picco Lecco 2-3 (25-18, 25-23, 14-25, 24-26, 8-15)

Bam Mondovì – Imd Concorezzo 3-0 (25-14, 25-21, 25-13)

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA

Trasporti Bressan Offanengo 32 Resinglass Olbia 28 Tecnoteam Albese Volley Como 28 Csi Clai Imola 22 Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 Volleyball Casalmaggiore 19 Orocash Picco Lecco 18 Bam Mondovì 15 Imd Concorezzo 13 Tenaglia Abruzzo Volley 10

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 3 (23/2)

Resinglass Olbia – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (22/2)

Tecnoteam Albese Volley Como – Clai Imola Volley

Imd Concorezzo – Volleyball Casalmaggiore

Tenaglia Abruzzo Volley – Orocash Picco Lecco

Trasporti Bressan Offanengo – Bam Mondovì