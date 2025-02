Tennis Trophy Fitp Joy of Moving 20 anni di sport inclusivo

Venti anni possono sembrare tanti o pochi, dipende dal contesto. Per il Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving, che da due decenni è un punto di riferimento per migliaia di ragazzi e ragazze appassionati di tennis, questo lasso di tempo è servito per portare avanti un percorso di crescita costante sotto il profilo del coinvolgimento delle nuove leve.

Anche nel 2025, la manifestazione si conferma un ap­puntamento irrinunciabile, con 112 tappe distribuite in 17 regioni italiane, inclusi i centri estivi Fitp. Il gran finale sarà il Master Nazionale al Foro Italico di Roma, dal 26 luglio al 3 agosto, un luogo d’eccezione che offrirà un’e­sperienza da veri professionisti ai migliori talenti emergenti.

Quest’anno il circuito si arricchisce ulteriormente con nuo­­ve opportunità per chi si avvicina al tennis per la prima volta e per chi ha già una solida esperienza agonistica. Ol­tre ai classici tornei, saranno organizzati eventi promo per consentire ai giovani in carrozzina di sperimentare lo sport in un ambiente inclusivo e stimolante. Per la settima edizione consecutiva, si conferma la presenza del Junior Wheelchair Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving, con 11 tappe regionali e 4 super tappe dedicate ai giovani atleti del wheelchair tennis.

L’impegno per la sostenibilità continua ad essere una priorità: in ogni circolo saranno predisposti contenitori per il riciclo di bottigliette d’acqua, grip e corde usate, sensibilizzando così i partecipanti alla tutela dell’ambiente.

«Ogni edizione del Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving porta con sé entusiasmo e novità», spiega Rita Gran­de, ex campionessa az­zur­ra e organizzatrice dell’evento.

«Vedere ogni anno il circuito rinnovarsi, accogliere nuovi tennisti e tenniste e offrire un’esperienza formativa a migliaia di ragazzi è ciò che ci spinge a ricominciare ogni volta con lo stesso entusiasmo della prima edizione. Il ritorno del Master al Foro Italico, a cui accederanno i vincitori delle singole tappe, poi, sarà una grande occasione per i giovani atleti di respirare l’atmosfera del grande tennis».

Ferrero, attraverso il progetto Kinder Joy of Moving, continua a supportare la manifestazione con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e sano tra i giovani.

«Il nostro intento è sempre stato quello di avvicinare i più giovani allo sport attraverso il divertimento e la condivisione con il nostro progetto “Joy of moving”», affermano dall’azienda.

«In questi vent’anni il Tennis Trophy è cresciuto costantemente, diventando un appuntamento imprescindibile per il tennis giovanile. Crediamo fortemente nell’importanza di uno stile di vita equilibrato e nella diffusione di un approccio sano alla pratica sportiva, che non solo favorisca il benessere fisico, ma anche lo sviluppo di valori come la determinazione, il rispetto e il fair play. At­traverso il nostro impegno, vogliamo che ogni bambino e bambina abbia la possibilità di sperimentare la gioia del movimento e di scoprire il piacere di sport inclusivi e formativi come il tennis e il wheelchair tennis».

Le iscrizioni ai vari tornei in programma sono aperte sul portale myfitp all’interno del sito fitp.it. Per maggiori informazioni sulla manifestazione, è possibile visitare il sito tennistrophy.it.

Le telecamere di SuperTennis seguiranno le tappe più importanti del circuito, raccontando le emozioni e i momenti salienti della manifestazione sul canale 64 del digitale terrestre, su Sky canale 224 e in streaming su www.supertennis.tv.

Una competizione ed un progetto che fa tappa anche in piemonte

Il Circuito prevede anche diverse incursioni in Piemonte. Dal 12 aprile al 27 aprile si giocherà sui campi del Vehementia Tennis Team a Lagna­sco. Dal 12 al 27 aprile le sfide avverranno sulla terra rossa de “I Faggi Tweener” a Biella, protagonista anche dal 22 aprile al 4 maggio con il Circolo Tennis Lab.

Dal 26 aprile al 4 maggio invece gli aspiranti tennisti si sfideranno a Mon­dovì allo Sporting Club, mentre dal 10 al 25 maggio teatro delle gare sarà il Circolo Tennis Cassine. A Torino dal 24 maggio al 1° giugno i ragazzi e le ragazze “duelleranno” al Nord Tennis Sport 4 Friends, mentre al Villaforte Tennis ad Alessandria sono in programma gli incontri dal 31 maggio all’8 giugno. A Rivoli, il Club Green Park Rivoli dal 6 al 15 giugno sarà il palcoscenico della manifestazione che nella versione “torneo Wheelchair” andrà in scena al Tennis Rivoli 2000 nei giorni del 7 e 8 giugno. Gli appuntamenti in Piemonte si concluderanno, dal 14 al 29 giugno, al Circolo della Stampa Sporting di Torino.