Mondovì, nuova casa per il Fondo storico

Cultura, storia, arte, bello: ecco quanto racchiude il progetto che prevede lo spostamento del Fondo storico di Mondovì dalla Biblioteca civica al Polo culturale delle ex-Orfane. Circa 25mila libri antichi, di cui oltre un centinaio di manoscritti, una cinquantina di incunaboli, un migliaio di cinquecentine: opere preziosissime che contengono tutta la storia della Mondovì di un tempo che troveranno la loro nuova casa al piano primo dell’edificio, proprio “sopra” il Museo della Stampa, inaugurato nel 2022. Quello che coinvolge il polo culturale delle ex-Orfane è un progetto ambizioso ed economicamente importante: dai fondi Faro (2 milioni di euro) a quelli Pnrr per la sistemazione dell’ultimo piano (1,9 milioni), fino ai fondi di Intesa Sanpaolo (300mila euro). Un progetto candidato al cosiddetto “art bonus”, ossia un percorso a sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale, con notevoli benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Una volta sdoganato il progetto definitivo (presentato per l’appunto ufficialmente lo scorso sabato), si va verso l’approvazione dell’esecutivo, dopodiché – dato che le risorse ci sono – si partirà subito con i lavori. Quali? In pratica il piano primo dell’edificio verrà trasformato in un luogo di esposizione e consultazione dei testi antichi: un allestimento “leggero”, con mobili a doppio vetro, e con la previsione della possibilità di poter consultare i materiali più interessanti e l’idea di digitalizzare quelli di pregio. Uno spazio aperto sette giorni su sette, sempre accessibile. Un ambito “bello da vedere” e parallelamente utile per gli studiosi.

«Ci siamo recati dov’è tuttora sistemato il Fondo – ha spiegato Diego Giachello, architetto di Officina delle Idee, che ha curato il progetto – e ci siamo resi conto che attualmente è conservato in condizioni non perfette. Il nostro compito era quindi quello di dargli una sistemazione migliore: abbiamo quindi progettato una serie di scaffalature chiuse, efficaci quindi anche senza personale di controllo, ed uno spazio di lettura. Abbiamo trovato molta qualità e siamo riusciti a lavorare molto bene».

Pienamente soddisfatta dell’andamento del progetto l’Am­ministrazione comunale: «Il Fondo è figlio di un passato glorioso e costituisce un patrimonio unico – ha detto l’assessore alla Cultura Francesca Botto -. Al progetto abbiamo lavorato come team, collaborando tutti assieme, ben consapevoli del suo ruolo e significato per la città». E proprio al lavoro di squadra hanno applaudito Marzia Pontone, sovrintendente all’Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta, che ha definito il Polo culturale come “un esempio da seguire, un faro per altri progetti di questo tenore”; e Stefano Benedetto, che all’epoca dell’avvio dell’iter era sovrintendente, ed oggi è direttore dell’Archivio di stato di Torino: per lui le ex-Orfane sono “un modello virtuoso, dove ha brillato la coesione di tutti: parte politica, parte tecnica, comunità locale, soggetti economici e culturali”.

E a proposito dei soggetti economici, decisamente significativa la presenza alla presentazione di Mauro Gola, presidente della Fondazione Crc, e di Michele Coppola, executive director Intesa Sanpaolo. Direttamente sui volumi del Fondo storico sta operando la Cooperativa Arca di Alessandria: in una prima fase è stato effettuato il riordino dei testi, ora si sta lavorando sulla catalogazione, con l’identificazione delle edizioni, delle note di possesso e delle provenienze. “Libri unici – hanno evidenziato gli esperti –, un patrimonio di qualità di cui pochissimi possono disporre”.