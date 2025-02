«In quarant’anni ho navigato diverse vite»

Lui lo abbiamo trovato in auto mentre viaggiava verso Savigliano per “Da Balla a Dalla”, lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla sul palcoscenico del teatro Milanollo, la sera di venerdì scorso, San Valentino.

Lui è Dario Ballantini, il millevolti di Striscia la Notizia, croce e delizia dei politici italiani che incontra quotidianamente sotto le mentite spoglie di altrettanti protagonisti della scena politica nazionale. Oggi La Russa, domani Elly Schlein, passando per Salvini, Conte, e ora la new entry di Van­nac­ci.

Se gli chiedi come dobbiamo definirlo, come etichettarlo visto che è attore, comico, imitatore, trasformista, ma anche pittore di grande successo che usa le tecniche più disparate, risponde che “quan­do per la carta d’identità mi chiesero cosa scrivere, io riposi semplicemente artista”.

Ballantini ha sessant’anni e per quaranta è stato protagonista di una carriera decisamente dalle mille sfaccettature (è proprio il caso di dirlo così…), spaziando dal­l’ar­te figurativa (Achille Bonito Oliva e Vittorio Sgar­bi ne tessono le lodi e lui espone anche alla Biennale di Venezia del 2011), al teatro, alla televisione, al cinema (lavora con Virzì, Agosti e Pupi Avati), alla radio.

Nella vita di tutti i giorni si divide tra Roma, Milano e la natia Livorno dove, per celebrare il suo quarantennale da artista, riceverà il prossimo 19 marzo la “Cana­vi­glia”, la massima onorificenza della città che viene assegnata “quale riconoscimento dell’importante contributo a dare impulso e vitalità alla città toscana, attraverso la propria virtù e dedizione”. Insomma una pomposetta motivazione per dire che a Ballantini nella sua città gli vogliono tanto bene e si merita un abbraccio corale.

Con “Da Balla a Dalla” omaggia il cantautore bolognese, scomparso nel 2012, vestendo i suoi panni e reinterpretando una parte della sua straordinaria produzione artistica. Lo spettacolo fa rivivere sul palco il genio del cantautore con una celebrazione intima, intensa e coinvolgente. Dario si trucca e si trasforma direttamente sulla scena teatrale. La prima dello spettacolo risale al 2013, l’anno dopo la morte di Lucio.

La sua è una specie di venerazione, fin da adolescente, come dimostrano le foto proiettate sul palco, con i suoi diari scolastici, ricchi di schizzi e disegni che rivelano la passione per il cantautore. Come nasce questa passione?

«È nata da adolescente, con la canzone 4 marzo 1943. Poi l’ho visto crescere, l’incontro con Roberto Roversi per i testi. Quando esce il suo primo album da cantautore (Storie di casa mia, ndr) mi rendo conto che è più avanti di tutti gli altri. è più poetico, più creativo. è di un altro livello. Era anche un animale da palcoscenico, memorabile il suo duetto per Automobili con Dario Fo, Lucio con il suo scat e Fo col suo gramelot. Ma poi, in fondo, non c’era un motivo preciso perché lo consideravo un mio beniamino».

Poi siete diventati amici…

«Si, ma molto dopo. I miei disegni sono della metà degli anni Settanta. L’ho conosciuto a Mosca perché si faceva una replica del Festival di Sanremo al teatro Bolshoi (siamo alla fine degli anni Ottanta, ndr) e Striscia mi mandò a fare un servizio. Poi lui si è appassionato alla mia pittura ed ha iniziato a seguirmi, facendomi una grande sorpresa nel 2009, venendo a cantare spontaneamente al­la Triennale Bovisa di Mi­lano dove celebravo il venticinquennale della mia attività con la mostra Identità Artefatte. D’altro canto lui mi volle per presentare a Milano il suo penultimo album, Il contrario di me, travestito da Valentino Rossi a cui aveva dedicato Due dita sotto il cielo. Mio malgrado quella volta volle che lo prendessi in giro, che lo tormentassi con le mie improvvisazioni».

Lei è un artista poliedrico, alcune sue attività artistiche sono meno conosciute, dipende anche dal pubblico che la segue nelle diverse performance, ma la televisione, Striscia e Ricci le hanno dato la grande notorietà. Entra tutte le sere all’ora di cena a casa degli italiani, ma non con il suo vero volto. Non le crea problemi? Riesce a scindere completamente il Ballantini trasformista dal Ballantini uomo di tutti i giorni, dal Ballantini artista figurativo?

«Ci sono riuscito. In questi quarant’anni ho navigato in queste tre vite. Non dico che sia facile, però mi è venuto sinora facile. Ho addirittura in piedi tre spettacoli, uno sulla mia carriera di personaggi, uno su Petrolini, oltre a questo su Dalla. Un pochino di stress organizzativo non nascondo che ci sia. Però sono abituato così e non vivo più di tre giorni in una città».

Ho l’impressione che i politici di oggi siano più disponibili all’approccio dei suoi personaggi rispetto a quelli di una ventina d’anni fa. È d’accordo?

«Non c’è paragone, oggi sono abbastanza dell’idea che essere coinvolti va bene purché se ne parli».

Quelli di una volta sembrava che stringessero un po’ le chiappe quando si avvicinava, che fossero meno tolleranti. Mi viene in mente Rocco Buttiglione, segretario di numerose sigle della diaspora DC, che si irrigidiva abbastanza quando lo interpellava…

«È vero, ma succedeva anche con Massi­mo D’Ale­ma. E anche con Fran­co Marini».

Impressione confermata

Articolo a cura di Luis Cabasés