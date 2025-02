Immagini di una vita per capire la visione di Nuto Revelli

Fu un’intuizione stra­ordinariamente mo­der­na, quella di dare voce alle don­ne del­le campagne piemontesi per raccontare uno spaccato di società e di storia in Italia nel suo celebre libro “L’anello forte”. Ma il lavoro accurato e continuo di Nuto Revelli, certamente non riconducibile a una sola opera, è fatto di parole e al tempo stesso di immagini. Come quelle dei documentari che hanno raccontato i suoi stessi approfondimenti e che ora, in una mostra, ci tramandano alcuni momenti del suo percorso di vita.

L’esposizione fotografica si intitola “Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini”, è stata inaugurata il 14 febbraio e sarà aperta fino al 27 febbraio 2025 nei locali dell’ex chiesa di Santa Maria del Salice, in piazza Luigi Bima a Fossano. Ma potrebbe presto riaprire in altri comuni interessati ad ospitarla.

Nuto Revelli fu ufficiale degli Alpini durante la disastrosa campagna di Russia, partigiano della Borgata Paraloup e poi in Francia, infine straordinario scrittore delle guerre e instancabile ricercatore e te­stimone della cultura e della storia contadina delle terre cuneesi, in centinaia di incontri pubblici con i cittadini e le scuole, marito a fianco di Anna Delfino, la donna che amava, amico con cui condividere impegno e convivio.

La testimonianza di Nuto Revelli oltrepassa la vicenda individuale e trasporta in un passato condiviso, in questi frammenti di vita scorre quasi un secolo, la storia del No­vecento tra dittature, guerre e rinascita lasciando affiorare il dettaglio di chi ne ha percorso ogni tappa con il piglio del testimone, in un cammino di consapevolezza umana e civile, tra impegno e vita privata.

Le sue opere sono state tutte pubblicate da Einaudi: “Mai tardi, diario di un alpino in Russia”, “La guerra dei poveri”, “La strada del Davai”, “L’ultimo fronte”, “Il mondo dei vinti”, “L’anello forte”, “Il disperso di Marburg”, “Il prete giusto”, “Le due guerre”. Sono la sintesi della sua missione giornalistica nel senso più autentico, quello della testimonianza. Un lun­go lavoro svolto nel corso degli anni, mentre il fenomeno dello spopolamento dei borghi aveva già cambiato il volto del territorio e Revelli assisteva al tramonto di un mondo intero, il suo.

La mostra fotografica ora attinge al fondo dell’Archi­vio Nuto Revelli, ed è stata curata da Paola Agosti e Alessandra Demicheli. Ripercorrendo la vita di Nuto Revelli, si attraversa anche tutto il No­ve­cento e quindi la storia di tutti noi. È ciò che emerge dalle fotografie esposte e raccolte, insieme a didascalie e parole, contenute nel catalogo “Ri­cor­dati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini”, per L’Ar­tistica editrice di Savigliano.

L’inaugurazione si è svolta venerdì scorso nella chiesa vecchia del Salice, alla presenza del figlio di Revelli, Marco, nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, pochi giorni dopo l’anniversario dell’autore nato a Cuneo il 21 luglio 1919 e morto a Cuneo il 5 febbraio 2004. E non è casuale che l’evento prenda forma a Fossano, grazie all’iniziativa dell’Anpi, come ha spiegato la presidente Luisa Mellano, a pochi giorni dalla commemorazione dell’80° anniversario della ritirata di Russia, con l’aiuto dell’Arci e il patrocinio del Comune. Nell’organiz­zazio­ne anche Fondazione Revelli assieme all’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo “Dante Livio Bianco” e con il sostegno di Ministero della Cultura, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Cuneo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crc, Fondazione Crt e il patrocinio della Re­gione Piemonte.