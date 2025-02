«Il mare può darci le risposte necessarie verso il futuro»

Il presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra ha inaugurato l’anno accademico 2025 a Pollenzo: «Viviamo ancora in un passato regolato da forza e violenza, ma per girare pagina basterebbe seguire i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il pesce “diavolo nero”? Ha perso la direzione anche lui»

L’inaugurazione dell’anno accademico 2025 all’Uni­­ver­sità di Pollenzo è stata celebrata ieri con un ospite non casuale: il presidente del­la Fondazione Patto con il Ma­re per la Terra, docente all’Università Politecnica delle Marche, Roberto Danovaro. La sua lectio “Un Mare, una Terra, un Pianeta” si incastra perfettamente con la filosofia che Car­lin Petrini esprime da sempre.

È così, professore?

«Sostanzialmente sì. Stiamo vi­vendo un’era complessa che sembra volgere verso un cline drammatico: pensiamo a investire in armi invece che salvare popolazioni, aggrediamo il pianeta invece che seguire lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica. E siamo davanti a un enorme inganno collettivo».

Quale?

«Viviamo ancora in un passato in cui l’umanità ha creato equilibri con la forza e la violenza. Il futuro dipende dal vangelo dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile».

Li stiamo davvero seguendo?

«Gli indicatori sono negativi, tranne alcuni – economici e fi­nanziari – legati a pochissime persone. Ma stiamo erodendo il pianeta, accelerando i tassi di consumo delle risorse, specialmente nel post Covid. E nonostante esista una consapevolezza scientifica che riguarda i limiti del pianeta con i cambiamenti climatici determinati dall’uomo, nonostante siano chiare le soluzioni, si sostiene che non sia vero niente».

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sarebbero chiari e semplici.

«Fanno parte dell’educazione civica dei nostri figli. Com­battere la fame, combattere l’ignoranza con l’educazione e restituire l’acqua pulita, proteggere i mari e la natura, lavorare per la pace. Eppure si pensa che non ci sia niente da fare».

Che cosa serve?

«Sappiamo quali sono i problemi e quali le soluzioni. Guai a pensare che l’unica possibilità sia, come dice qualche fanatico, “andiamocene su Marte”. La lo­gica del “si salvi chi può” accelera uno scenario nel quale a pagare saranno i più deboli».

Perché è fondamentale un nuo­vo patto tra mare e terra?

«Perché la terra è già sovrasfruttata. In una continua crescita de­mografica, abbiamo superato 8,2 miliardi di abitanti e arriveremo presto a 11 miliardi. Dob­biamo ragionare nei termini di sostenere una vita dignitosa, sa­na ed equa per tutte le persone del pianeta. Già adesso l’agricoltura consuma oltre il 40% delle risorse idriche, l’umanità ha pro­­blemi di approvvigionamento alimentare e stiamo depauperando i nostri terreni. Le prospettive di consumo energetico aumentano in modo esponenziale e i piani di fabbisogno energetico che sembravano sovradimensionati per il 2030, scopriamo che forse saranno sottodimensionati».

Servono più risorse? Dove trovarle?

«Nel mare. Intanto, dato che contiene il 98% dell’acqua del pianeta, può offrire l’acqua dol­ce che ci serve. Succede già in Arabia Saudita e in quei Paesi che riescono a mettere impianti di desalinizzazione».

Qual è l’ostacolo?

«È comune all’agricoltura: quello dell’energia. Ma il mare può fornire il 70% dell’energia rinnovabile del pianeta ad esempio con l’eolico al largo, le grandi pale molto più produttive che a terra. Non consumano il ter­reno che serve all’agricoltura, grazie alle correnti e a pannelli solari galleggianti».

E poi?

«Il mare può rispondere al bisogno di proteine e di alimenti del pianeta. L’agricoltura del futuro è quella del mare, coltiveremo le alghe che contengono anche il 50% di proteine. Ecco le ri­sposte alle esigenze di alimentazione, acqua ed ener­gia. Occorre una visione da pionieri per utilizzarle in mo­do ecocompatibile grazie alle nuove tecnologie».

Quanto è sco­nosciuto l’universo ma­re?

«Rappresenta la nuova frontiera della ricerca, dell’esplorazione. Mentre con un satellite possiamo leggere l’ora su un orologio da polso di una persona a passeggio per il pianeta, il mare ha una profondità media di 4.000 metri e si riesce a leggere solo ciò che galleggia. Abbiamo un patrimonio che non possiamo conoscere se non ci immergiamo all’interno».

Le tecnologie sono adeguate?

«Sono più avanzate di quelle spaziali e quindi altrettanto costose, a disposizione di poche grandi potenze. Si rischia così di aumentare il divario con un bene comune dell’umanità, 50% del pianeta, fuori dai confini giuridici nazionali. Le risorse di questa zona straordinaria sono di fatto poco regolamentate, l’anno scorso abbiamo ap­provato il trattato sugli oceani do­po 16 anni di trattative delle Nazioni Unite. La metà del pianeta è di tutti, eppure non riusciamo a regolamentarla a be­neficio di tutti».

Qual è il rischio?

«Se non entriamo nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, non a caso attaccato violentemente in termini economici e politici, avvantaggeremo quei Paesi che hanno maggiore po­tenza di fuoco scientifica e tecnologica».

Abbiamo visto sui media l’immagine del “diavolo nero”, quel pesce che emerge dalle profondità: una foto simbolica?

«Sì, perché è un pesce che do­vrebbe vivere negli abissi e arriva in superficie. Anche lui ha per­so la strada. Ma c’è un faro che ci darà direzione: gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Se perdiamo pure quelli, se ne va la speranza di poter cambiare le co­se».

In un’intervista lei ha dichiarato di aver visto i polpi dare baci.

«È così. Può sembrare stucchevole, ma dobbiamo tornare an­che ai valori della cristianità, ca­pire che non abbiamo nemici. Non esistono aggressori, solo persone che pensano di essere state tradite e ferite. Dobbiamo avviare un nuovo processo di dia­logo, la scienza può essere un ponte perché non dà opinioni. Quello che gran parte della classe politica non capisce, è che la scienza è fatta di osservazioni, raccolta di informazioni, elaborazioni. Se i dati sono a disposizione di tutti, vengono comunicati a tutti. Se un dato è sbagliato, viene corretto. La scienza è aperta alla verifica e non rappresenta l’opinione su cui poi un filosofo, con tutto il rispetto, dice la sua. I pareri, anche legittimi, non possono negare le evidenze scientifiche. Il negazionismo fa male a tutti».

Qual è l’emergenza principale?

«A livello planetario sono tre: acqua pulita per tutti, cibo sano ed energia. Si collegano a obiettivi primari di salute. A livello italiano evidenzia le enormi po­tenzialità non sfruttate. L’Italia ha 78mila chilometri quadrati di mare e poco più di 300mila di terra».

Un sistema da ripensare?

«Ma è difficile, perché i soggetti che hanno una parola sulla ge­stione del mare hanno permesso a quel sistema di sopravvivere negli ultimi anni, senza però trasformarlo per il futuro».

Perché un agricoltore o un vi­gnaiolo del Cuneese dovrebbero preoccuparsi della salute del mare?

«Tutto quello che producono viene scaricato nelle acque che poi arrivano ai fiumi che vanno in mare. L’acqua che bagna le loro terre e le vigne è evaporata dall’Atlantico per ricadere lì. È tutto connesso. I cambiamenti climatici determineranno il fat­to che pioverà in modo diverso, servono interventi di adattamento. Negare i cambiamenti vuol dire anche negare la necessità di adattarsi e prevenire danni».

Problemi, ma anche opportunità da cogliere?

«Qualunque economista le dirà che nelle transizioni il numero di posti generati è sempre superiore a quelli persi. La maggiorparte delle professioni del 2050 è ancora sconosciuta ep­pure pensiamo di arrivarci con politiche che vogliono consolidare quelle che scompariranno. Un po’ come se puntassimo ad aumentare l’occupazione in Italia mettendo più persone nei caselli autostradali».

CHI È

Nato a Genova, biologo ed ecologo, è docente di Sostenibilità Ambientale, Eco-Etica ed Ecologia Marina all’Università Politecnica delle Marche. Inoltre, è presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra: per garantire cibo buono, sano e naturale per tutti e contro la crisi climatica

COSA HA FATTO

Ieri, mercoledì 19 febbraio, a Pollenzo ha tenuto una lectio magistralis dal titolo: “Un Mare, Una Terra, Un Pianeta”, prima della relazione conclusiva del presidente Carlo Petrini

COSA FA

È il vincitore del Premio Motumundi 2024 assegnato ogni anno nell’ambito del festival internazionale “Motumundi, clima e ambiente dialogano in Toscana”