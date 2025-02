Alla scoperta dei tesori del Castello di Mombasiglio

Tesori nascosti, in cerca di ribalta. Nel viaggio alla scoperta di bellezze poco note, d’obbligo una tappa a Momba­si­glio: occorre solo volgere lo sguardo a destra, o meglio a Occidente, lungo la “via del mare”, quella Torino-Savona che spesso fa parlare di sé per altre ragioni. Nel borgo, a pochi passi da Ceva, trovano sede gli uffici del Gal Mongioie e la Fondazione Castello di Momba­siglio che ha rinnovato nella primavera 2024 il Consiglio di amministrazione. Alla presidenza Giorgio Raviolo, assistito dal vice Mattia Germone e dai consiglieri Marco Benzo, Gior­gio Ferraris e Enrico Molineri. Segretario a titolo gratuito è stato nominato Giampietro Ru­bino. La società consortile è proprietaria dell’edificio in cui si trovano il Museo napoleonico e il Museo delle pietre e dei marmi del Gal Mongioie.

Non tutti sanno dove si trova il castello di Mombasiglio.

«Il castello è collocato sulla cima del borgo alto e antico di Mombasiglio, nel cuore della Valle Mongia, un corridoio verde che collega la pianura cebana alle montagne di Viola St Grée. La sua posizione privilegiata gli permette di dominare uno spettacolare paesaggio. Una sorta di balcone sulla valle».

La sua è una lunga storia?

«Ha più di 1.000 anni di storia e storie da raccontare. Vicende anche travagliate, con passaggi di proprietà tra famiglie nobili e benestanti. Il primo documento che ne parla è un atto di donazione del 1090, da parte di tal “Bonifacius cum Ottavo”, al­l’Ab­bazia di Fruttuaria. Dai signori di Carassone fu ceduto, nel 1134, al vescovo di Asti, che poi ne diede il possesso ai marchesi di Ceva. Che si riconobbero vassalli di Savoia e Visconti. Quando Gian Galeaz­zo donò il sito alla figlia Va­lentina, nel 1386, il castello pas­­sò a suo marito Luigi d’Orléans e ai discendenti».

Un’esistenza turbolenta.

«E non è finita. Nel 1503 Luigi XII, re di Francia, donò Mom­ba­siglio e Bagnasco a Francesco Maria della Rovere, duca d’Urbino e nipote di Papa Giu­lio II. Duca che li rivendette ai genovesi. Poi altri passaggi: agli Spinola e al marchese Del Carretto di Finale, nel 1531. Alla morte dell’ultimo marchese di Finale, nel 1602, Mom­ba­siglio fu venduto alla famiglia Sandri-Trotti di Fossano. Furo­no gli anni dei restauri, che diedero al castello l’impianto at­tuale, adattato alle sopraggiunte esigenze residenziali».

E poi arrivò Napoleone.

«Nel 1796, le armate napoleoniche bivaccarono al castello nel contesto della prima campagna d’Italia. L’occupazione da parte delle truppe è testimoniata da firme e scritte su un muro, fatte con carbone dai soldati francesi. Meno probabile una presenza reale del Bonaparte».

E la storia moderna?

«A metà del XX secolo la famiglia dei proprietari si estingue e il castello vive l’abbandono. A fine Anni ’80 Riccardo Selini, sposato con Eliana – una mombasigliese -, lo compera e salva, recuperandolo in modo significativo. Trasformato in ristorante e albergo, dopo alterne ge­stio­ni, a dicembre 2001 è acquistato dalla Fondazione Castello di Mombasiglio. Oggi ospita il Museo Generale Bona­par­te e quello dei marmi e pietre del territorio, oltre agli uffici del Gal Mongioie».

Cos’è la Fondazione?

«Proprietaria del castello e degli allestimenti museali la Fonda­zio­ne Castello di Mombasiglio è una società consortile in corso di trasformazione in fondazione con personalità giuridica. Tra i suoi 11 soci, pubblici e privati, figurano la Camera di Commercio di Cuneo, il Gal Mongioie, le Unioni montane del cebano e monregalese e le associazioni provinciali di categoria artigiani, commercianti ed agricoltori. è guidata da un Cda che ho l’onore di presiedere dal maggio 2024. Gli altri componenti sono Mattia Germone, vice, Marco Benzo, Enrico Molineri e Giorgio Ferraris».

Parliamo del Museo Bonapar­te.

«È nato dalla passione di Giuseppe Ballauri, l’allora presidente del Gal Mongioie, animato dalla volontà di conservare la memoria del passaggio e dello stazionamento dei soldati delle varie armate, di favorire la ricerca storica e sensibilizzare l’interesse della popolazione. Il percorso e l’allestimento, realizzati in modo visionario e moderno, s’integrano con la bellezza architettonica del sito in modo mai invasivo. Anzi, creando uno scambio reciproco d’arte, architettura e storia».

Ci accompagni in una visita al Museo.

«Napoleone e le battaglie della Prima Campagna d’Italia del 1796 sono raccontati attraverso documenti, immagini e raffigurazioni. Molto rappresentative le 44 incisioni su rame, che costituiscono una rara collezione e documentano i combattimenti e il territorio. La loro lettura è facilitata dal confronto con la riproduzione dei corrispettivi acquerelli, disegni e schizzi commissionati dal 1802 a Giuseppe Pietro Bagetti dal Bonaparte. Gli originali sono al Musée National des Versailles et de Trianon. Il Bagetti era una sorta di fotografo ante litteram, che ripercorse tutti i luoghi per realizzare le vedute, illustrando i momenti più importanti di guerra in modo quasi geografico».

Il reperto più significativo?

«Una scelta difficile. Ma direi, al centro del salone d’onore, il busto di Napoleone realizzato dal vero dallo scultore francese Charles Louis Corbet ed esposto al Salon di Parigi nel 1798. Ritrae il generale a 29 anni. Se ne conoscono altri 4 esemplari nei musei di Lille, Nizza, Versailles e della Malmaison».

E poi la collezione dei soldatini.

«Una meraviglia. Ci sono 25 teche, valorizzate dalle soluzioni d’illuminazione, dentro le quali si trovano oltre 4 mila “pezzi”. I soldatini piatti di stagno costituiscono un unicum a livello nazionale, una fra le più importanti collezioni di originali di Norimberga del XIX secolo di eserciti del periodo napoleonico. Francesi, austriaci, sardo-piemontesi, che parteciparono alle battaglie nell’aprile 1796, tra Piemonte e Liguria».

Veri gioielli d’arte e artigianato.

«Rispettano ogni dettaglio, in miniatura. Chi li realizzava, come Peter Heinrichsen, nel 1848 stabilì dimensioni standard: 4 cm per il soldato a cavallo e 3 per quello a piedi. La loro creazione si fa risalire alla metà del 1700, partendo dalla famiglia Hilpert. Seguirono altre dinastie, come Heinrichsen e Allgeyer. Norimberga, con le fonderie artigianali, dalla metà del XVIII secolo divenne la capitale di questa produzione».

Ma come venivano realizzati i singoli pezzi?

«Secondo gli esperti si cominciava con la preparazione degli stampi di ardesia, incisi a mano. Con un mestolino vi veniva colato lo stagno. Quando la miniatura era raffreddata, si dipingeva. Si racconta che gli artigiani creavano i cavalli con più di 4 zampe e le figure umane con più di due braccia per poter ottenere, una volta rimosso il materiale in eccesso, personaggi in posizioni differenti».

La collezione si è ampliata?

«Nel tempo il Museo ha riunito un numero considerevole di soldatini, tra acquisti e donazioni: siamo circa a quota 5mila. Ma cattura l’attenzione anche il plastico di 7 metri quadrati che ricostruisce la battaglia del Bricchetto del 21 aprile 1796, quella che aprì a Bonaparte le porte della storia: sono 1.500 pezzi in una notevole ambientazione».

Ha parlato anche di Museo dei Marmi.

«Marmi e pietre del territorio con un interessante allestimento “in verticale” all’interno della torre».

Quando è possibile visitare il castello?

«Dopo l’apertura con un percorso audio guidato da giugno a settembre 2024, riaprirà al pubblico nei fine settimana da aprile ad ottobre 2025 compresi, con possibilità di visite anche alle scolaresche in settimana. Anti­ci­po che, per la primavera/estate, abbiamo già in programma in castello alcuni eventi storico-culturali».

Per ogni informazione ci si può rivolgere al numero 0174­780268 o scri­­vere alla mail [email protected].

Articolo a cura di Paolo Cornero