Volley A2/F – Per la Bam Mondovì è il momento dell’infrasettimanale: arriva la Concorezzo degli ex

Non ha molto tempo per riposare la Bam Mondovì, impegnata questa sera nella seconda giornata della Pool Salvezza. Al Palamanera (fischio di inizio 20.30) arriva la compagine lombarda della Imd Concorezzo, allenata dall’ex tecnico delle monregalesi Davide Delmati (con le rossoblù per quattro anni) e con al palleggio Veronica Allasia (“Pumina” nella scorsa stagione).

Capitan Lancini e compagne arrivano all’incontro dopo il passo falso in apertura della Pool, con la sconfitta al tiebreak in casa della Tenaglia Abruzzo Volley. Al termine di una prestazione offuscata è comunque arrivato un punto frutto di una buona reazione in cui si è recuperato uno svantaggio di due set. I troppi errori hanno però condizionato l’esito della gara.

In classifica la Bam Mondovì ha subito il sorpasso proprio di Concorezzo, che in una sfida a senso unico ha regolato la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, in un periodo decisamente opaco da cui fa fatica ad uscire. Le ragazze allenate da coach Claudio Basso devono recuperare al momento sette punti sulla zona salvezza, dove si trovano proprio Castelfranco e la Volleyball Casalmaggiore.

In questo turno infrasettimanale la Trasporti Bressan Offanengo (prossima avversaria del “Puma”) proverà a mettere la definitiva ipoteca sulla sua salvezza ospitando la Orocash Picco Lecco. Alle spalle delle lombarde c’è la Resinglass Olbia, uscita sconfitta nella prima giornata e in attesa di una Csi Clai Imola capace di fermare proprio Offanengo la scorsa domenica.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 2 (19/2)

Resinglass Olbia – Clai Imola Volley

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Tenaglia Abruzzo Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Volleyball Casalmaggiore

Trasporti Bressan Offanengo – Orocash Picco Lecco

Bam Mondovì – Imd Concorezzo

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA