La Shotokan Karate Cavallermaggiore in evidenza nella gara regionale organizzata in casa

Sono stati più di 140 gli atleti, provenienti da tutte le palestre del Piemonte e della Valle d’Aosta, Liguria a sfidarsi nel kumite (combattimento), sui tre tatami allestiti all’interno della struttura che ha ospitato l’evento.

Nelle gare del mattino, riservate alle categorie seniores e veterani, svoltesi sia in forma individuale che a squadre, si è potuto assistere a sfide di alto livello tecnico e vibrante agonismo, che hanno visto fronteggiarsi atleti vincitori di titoli italiani, internazionali; ottimi risultati degli atleti di casa:

– BONINO Walter, 2° classificato nella categoria vetereani individuale,

– MASTRORILLO Mirko, 3° classificato nella categoria vetereani individuale,

– GENTILE Sofia 3° classificata nella categoria seniores individuale,

– CARENA Licia 3° classificata nella categoria a squadre.

Nel pomeriggio hanno preso il via le competizioni riservati agli atleti minorenni, registrando una numerosa partecipazione in tutte le categorie ed un ottimo livello di preparazione dei giovani karatechi. Anche tra i giovani non sono mancati i podi per la Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D.:

– BONINO Luca, 2° classificato nella categoria juniores,

– MARTINELLI Alessio 3° classificato nella categoria juniores,

– MAHFOUDI Nadir 2° classificato nella categoria speranze.

Buone le prestazioni anche degli altri atleti cavallermaggioresi: Bonino Michele, Bonino Matilde, Bori Matilde, Mana Vittoria, Mastrorillo Noemi, Monge Pietro, Paola Francesco, Scandurra Christian, Spertino Ettore, alcuni dei quali alla prima esperienza con le gare di kumite, che seppur non abbiano permesso di raggiungere il podio, hanno messo in luce una buona preparazione tecnica ed una buona dose di coraggio nel fronteggiare i loro avversari.

La Shotokan Karate Cavallermaggiore ASD con l’occasione ringrazia i Maestri delle diverse palestre, il Sindaco Davide Sannazzaro, i volontari della CRI Racconigi, la Dott.ssa Monica Barone (medico di gara), gli assistenti ai tavoli, i genitori degli atleti e tutti coloro che hanno permesso di realizzare questa bellissima giornata di sport.