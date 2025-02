Ginnastica: Arianna Caliman in Rilevo a Padova nel campionato di Serie C

Si è svolta sabato 15 febbraio a Cittadella (PD) la prima prova del campionato di Serie C della Federazione ginnastica d’Italia di ginnastica ritmica. Il campionato suddiviso in Zone Tecniche (per la ZT1 Piemonte, Liguria e Toscana) prevede che ogni associazione si presenti in pedana con 4 esercizi : cerchio, palla, clavette e nastro.

Arianna Caliman quest’anno in forza alla società ginnastica Concordia di Chivasso è scesa in pedana con il cerchio, attrezzo che nel prossimo weekend porterà in gara nel campionato di Serie B. Ottima la sua tenuta di gara. Un’esecuzione senza errori, grintosa e sicura che le fa ottenere un ottimo 24.633. La squadra chiude in 15^ posizione su 49 partecipanti, ma Arianna ottiene il 5° miglior punteggio di specialità (su 49), dietro solo ad atlete che si sfideranno nel campionato di serie A.

“Ha rotto il ghiaccio in un campionato che precede un appuntamento importante. Era difficile mantenere i nervi saldi, soprattutto con la responsabilità di dover dare il proprio contributo ad una società diversa dalla propria”, commenta lo staff tecnico della Cuneoginnastica. Questa settimana metteremo a punto gli ultimi accorgimenti per essere pronte al meglio per il prossimo weekend, che sarà ricco di impegni. A Biella infatti le compagne di squadra cuneesi saranno impegnate nella prima prova del Torneo Individuale Gold.