Amatori Basket Savigliano – La DR1 tra vittorie e sconfitte, piccoli miglioramenti per la DR2

DIVISIONE REGIONALE 1

GERBALDO SAVIGLIANO 74 – CUS PIEMONTE ORIENTALE 66

15-8, 15-28, 19-22, 25-8

Savigliano: Stima, Corradini 8, Masento 5, Origlia, Giordano 2, Maero 7, Eula, Mellano 21, Giordanengo, Introini 4, Mondino 18, Marchetti 9. All.: Zani, Eandi

SAVIGLIANO – Saldo in parità per il back to back settimanale delle Pantere di coach Zani che chiudono la settimana con una sconfitta, maturata giovedì contro l’esperienza di Reba Basket che si impone per 68-52 capace di spegnere con una gran difesa le migliori bocche da fuoco saviglianesi, e una vittoria, ottenuta sempre in casa contro Cus Piemonte Orientale, importantissima per la classifica.

Partenza sprint per le Pantere che mettono subito a referto un consistente 15-8 che, visto l’andamento del quarto poteva anche essere più largo. Nel secondo periodo Cus si risveglia sotto la guida di un incontenibile Leuzzi (16 punti nell’intera frazione) e trova il vantaggio all’intervallo. A questo punto gli alessandrini provano a dare il colpo del ko e in parte ci riescono con la sola tripla di Masento a tenere a -10 le Pantere al termine del penultimo periodo.

A questo punto esce finalmente fuori il carattere dei ragazzi di coach Zani con il solito Mondino al quale si accompagna un Mellano in versione cecchino da 3 punti. I soli 9 effettivi a disposizione della panchina ospite terminano definitivamente le energie e subiscono la prepotente rimonta biancorossa.

In un momento dove trovare punti in classifica è fondamentale, giovedì 20 i saviglianesi giocheranno nuovamente in casa alle 21.15 per recuperare il 2° turno di campionato contro Olimpo Alba, fresca di vittoria Torino Teen Prima in classifica. Domenica 23 invece è in programma la trasferta a Nichelino alle ore 18.00.

DIVISIONE REGIONALE 2

SAVIMACOS SAVIGLIANO 61 – FULMINI NICHELINO 70

14-19, 18-12, 19-22, 12-17

Savigliano: Eandi 8, Osella 7, Gili, Gallino, Ambrosino 2, Bertello 10, Bergese 2, Cardone 9, Varallo 4, Alladio 19. All.: Frandino

SAVIGLIANO – Piccoli segnali di miglioramento tra le fila delle Pantere che, pur nuovamente sconfitte, vendono cara la pelle dimostrando di potersela giocare fino in fondo.

«Una serata in cui troviamo una bella continuità a canestro facendo registrare 61 punti, tantissimi per i nostri standard, ma nella quale balliamo troppo in difesa – il punto di vista di coach Frandino -. Anche in nostri avversari hanno trovato il fondo della retina facilmente e tra i nostri rimane il grande problema di trovare la cattiveria giusta per azzannare la partita o di far registrare un parziale impattante per via di errori al ferro o palle perse. Aggiungiamo poi il solito tecnico di “routine”. Vedo comunque miglioramenti nel gioco ma ancora non basta».

Le Pantere torneranno in campo venerdì 21 febbraio a Bussoleno, squadra di alta classifica che all’andata non aveva lasciato scampo ai biancorossi.