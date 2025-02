Volley B1/F e B2/F – Libellula, la striscia non si ferma: battuta anche Santena! Per Alba un netto 3-0 su Lilliput

Giornata di successi e ottime sensazioni per Libellula Banca CRS e L’Alba Volley, le due formazioni cuneesi impegnate nei campionati di Serie B femminile di pallavolo. Da un lato le braidesi conquistano un nuovo successo contro la terza forza del campionato e continuano a sognare i playoff, mentre le langarole offrono una bella prova di forza contro una diretta avversaria.

Proprio da quest’ultima si parte, e quindi dall’importante e netta affermazione de L’Alba Volley su Lilliput Pallavolo. Nonostante le previsioni della vigilia lasciassero immaginare uno scontro equilibrato, le ragazze di coach Relato non lasciano scampo alle avversarie, tramortendole fin da subito ed imponendosi sempre con parziali molto netti (25-15, 25-18, 25-19).

Con questi tre punti Alba sale al quinto posto (il migliore verosimilmente raggiungibile) all’interno di una competizione molto serrata, con ben cinque squadre in soli due punti. Nel prossimo turno, che si giocherà il 1° marzo dopo la pausa, sarà la volta di un test decisamente più improbo, quello in casa della Acrobatica Group Alessandria. Nonostante il secondo posto in classifica, però, quest’ultima ha subito una netta sconfitta in questo fine settimana, un 3-0 per mano della Bonprix Teamvolley. A ringraziare è anche la Pallavolo Florens, che fa il suo in casa della Club 76 Fenera Chieri, vola a +7 su tutti ed inizia a sognare la B1.

Proprio a proposito di Serie B1, continua a correre forte la Libellula Banca CRS: la compagine braidese si impone in trasferta contro la terza forza del campionato, la Mts Tecnicaer Santena, e continua a mantenere vivo il sogno di arrivare tra le prime tre e quindi ai playoff. In casa delle torinesi le “Libellule” si trovano ad inseguire 2-1, ma prima riprendono la parità in un tirato quarto parziale (26-28) e poi chiudono la contesa a loro favore al quinto (12-15).

La “sfortuna” per le ragazze di coach Barisciani è che le ultime tre vittorie (di una serie aperta di cinque) sono state dei 3-2 che non permettono di accorciare sulla top three. Di giornata in giornata altre squadre di alta classifica continuano a vincere da tre e la distanza dalla terza piazza resta per Libellula di sei lunghezze. Servirà dunque un successo vero e proprio nel prossimo turno in casa della Sim Immobiliare Novara.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 16 (15/2)

Mts Tecnicaer Santena – Libellula Banca CRS 2-3

Rothoblaas Volano – Club Italia 3-0

GSO Villa Cortese – Capo D’Orso Palau 3-1

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Sim Immobiliare Novara 3-1

Pall. Don Colleoni – Trentino Energie Arg. 3-0

Volley Academy V&V – Volley Parella Torino 2-3

Clericiauto Cabiate – Savis Vol-Ley Academy 0-3

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 42 Savis Vol-Ley Academy 36 Rothoblaas Volano 34 Mts Tecnicaer Santena 33 Capo D’Orso Palau 30 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 28 Libellula Banca CRS 28 Sim Immobiliare Novara 22 Volley Parella Torino 21 Club Italia 16 Pall. Don Colleoni 14 Clericiauto Cabiate 13 Trentino Energie Arg. 13 Volley Academy V&V 6

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 17 (1/3)

Capo D’Orso Palau – Mts Tecnicaer Santena

Sim Immobiliare Novara – Libellula Banca CRS

Trentino Energie Arg. – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Savis Vol-Ley Academy – GSO Villa Cortese

Volley Parella Torino – Pall. Don Colleoni

Clericiauto Cabiate – Savis Vol-Ley Academy

Club Italia – Volley Academy V&V

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 16 (15/2)

CUS Torino – Ascot Moncalieri Toplay 3-0

Club 76 Fenera Chieri – Pallavolo Florens 1-3

Universo In Volley Pavia – G.S. Cagliero 3-0

L’Alba Volley – Lilliput Pallavolo 3-0

Bonprix Teamvolley – Acrobatica Group Alessandria 3-0

CUS Pavia – Igor Volley Trecate 1-3

MTV Guffanti Group – Viscontini Tea Consulting 0-3

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 46 Acrobatica Group Alessandria 39 CUS Torino 38 Ascot Moncalieri Toplay 36 Bonprix Teamvolley 25 L’Alba Volley 25 Universo In Volley Pavia 25 Viscontini Tea Consulting 23 Lilliput Pallavolo 23 Club 76 Fenera Chieri 15 MTV Guffanti Group 14 CUS Pavia 11 G.S. Cagliero 9 Igor Volley Trecate 7

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 17 (1/3)

G.S. Cagliero – CUS Torino

Lilliput Pallavolo – Ascot Moncalieri Toplay

Acrobatica Group Alessandria – L’Alba Volley

Viscontini Tea Consulting – Universo In Volley Pavia

Igor Volley Trecate – Bonprix Teamvolley

Club 76 Fenera Chieri – MTV Guffanti Group

Pallavolo Florens – CUS Pavia