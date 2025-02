Volley A2/F – Bam Mondovì, falsa partenza in Abruzzo; prima giornata della Pool all’insegna dell’equilibrio

Non è certamente l’avvio di Pool Salvezza che si aspettava la Bam Mondovì nella prima giornata della seconda fase di campionato. La giovane compagine monregalese incappa in una sconfitta a sorpresa in casa della Tenaglia Abruzzo Volley ultima e vede il già stretto sentiero che porta alla salvezza diventare ancora più irto e spinoso.

In quel di Vasto l’avvio delle “Pumine” è difficile, nonostante alcune situazioni positive come il 16-11 del primo set. Le abruzzesi sono più quadrate e meno propense all’errore, e con un maggiore sangue freddo nei momenti decisivi si portano sul 2-0. La risposta di capitan Lancini e compagne c’è, e si tramuta in una rimonta pregevole, che significa quinto set. In quest’ultimo sono di nuovo gli errori a frenare le ospiti, le quali lasciano strada per 15-9.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – BAM MONDOVI’ 3-2 (25-23 25-22 19-25 20-25 15-9)

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Martinelli 8, Maricevic 17, Petrovic 20, Grazia 8, Mennecozzi 4, Ndoye 14, Pisano (L), Vighetto 3, Galuppi, Foresi. Non entrate: Tega (L), Bisegna, Pili. All. Ingratta.

BAM MONDOVI’: Lancini 7, Tresoldi 2, Schmit 1, Bosso 18, Catania 2, Viscioni 32, Fini (L), Langegger 9, Deambrogio 2, Giubilato (L), Marengo. Non entrate: Manig. All. Basso.

ARBITRI: Lanza, Pasciari. NOTE – Durata set: 29′, 32′, 27′, 25′, 17′; Tot: 130′. MVP: Petrovic.

Al di là del risultato sono negative le indicazioni di atteggiamento della Bam Mondovì: tanti errori gratuiti in tutti i frangenti fanno viaggiare la mente all’inizio della stagione, traumatico e molto difficile in tutti i frangenti. Non bastano i 32 punti di una ottima Viscioni: a fare da contraltare sono i sei punti totali ottenuti dai tre centrali (due a testa), di cui tre a muro.

Può essere un bene per la Bam Mondovì che la possibilità di riscatto si presenti in forma immediata: domani sera al Palamanera (fischio di inizio ore 20.30) è in arrivo la Imd Concorezzo dell’ex allenatore Davide Delmati. Con le due squadre separate da un solo punto si preannuncia una sfida equilibrata, ma in cui le monregalesi possono rimettersi in carreggiata in questa lotta serrata. In questa Pool Salvezza non mancheranno le sorprese, ed il primo turno già lo mette in evidenza, con le prime tre della classifica tutte sconfitte.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 1 (16/2)

Clai Imola Volley – Trasporti Bressan Offanengo 3-2 (20-25, 25-15, 25-22, 21-25, 17-15)

Imd Concorezzo – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-0 (25-22, 25-18, 25-22)

Volleyball Casalmaggiore – Resinglass Olbia 3-0 (25-23, 25-16, 25-23)

Orocash Picco Lecco – Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (25-18, 20-25, 19-25, 25-19, 15-12)

Tenaglia Abruzzo Volley – Bam Mondovì 3-2 (25-23, 25-22, 19-25, 20-25, 15-9)

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA

Trasporti Bressan Offanengo 31 Resinglass Olbia 26 Tecnoteam Albese Volley Como 21 Csi Clai Imola 21 Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 Volleyball Casalmaggiore 19 Orocash Picco Lecco 16 Imd Concorezzo 13 Bam Mondovì 12 Tenaglia Abruzzo Volley 7

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 2 (19/2)

Resinglass Olbia – Clai Imola Volley

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Tenaglia Abruzzo Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Volleyball Casalmaggiore

Trasporti Bressan Offanengo – Orocash Picco Lecco

Bam Mondovì – Imd Concorezzo