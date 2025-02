Rappresentativa Serie D: raduno e test contro l’Atalanta prima della Viareggio Cup

A poche ore dal sorteggio dei gironi della 75ª edizione della Viareggio Cup, Giuliano Giannichedda ha diramato la lista dei convocati per l’ultimo appuntamento della Rappresentativa Serie D in preparazione del torneo giovanile in Versilia.

Dal 24 al 26 febbraio la selezione composta dai migliori Under 18 del campionato si radunerà, infatti, in Brianza dove sono attesi ventidue calciatori classe 2006 e 2007. Cinque le novità rispetto alle ultime due uscite: torna a vestire la maglia LND Armando Pellino (Paganese), presente allo stage territoriale del 26 novembre scorso a Roma quando ancora tesserato per l’Ischia, mentre è la prima chiamata per Nicola Torregiani (Teramo), Amedeo Vendramini (Saluzzo), Rosario Leonardi (Città di S. Agata) e Francesco Russo (L’Aquila).

Il gruppo del calciatori inizierà ad allenarsi già lunedì alle ore 15.45 presso il centro sportivo Leon Arena a Vimercate, lo stesso impianto utilizzato in occasione del primo raduno nazionale a gennaio scorso, mentre martedì è prevista doppia seduta alle 9.30 e alle 15. Mercoledì 26 febbraio si chiude con l’amichevole di lusso contro l’Atalanta Under 20 (sede e orario ancora in via di definizione).

Il test contro i nerazzurri, il terzo dopo Inter e Lazio, sarà dunque l’ultimo prima di calarsi nella nuova avventura alla Viareggio Cup, dove la Rappresentativa parteciperà per la diciottesima volta nella sua storia. I ragazzi di Giannichedda affronteranno nel gruppo 6 gli ucraini del Rukh di Leopoli, gli statunitensi Uyss New York e i senegalesi dell’Olympique Thiessois. Per la prima volta in diciotto edizioni la selezione LND troverà tre squadre straniere nello stesso girone, tre club mai incontrati prima. Nessun precedente con una squadra ucraina, statunitense e senegalese. Allargando l’orizzonte ai club del continente africano nella fase a gironi delle edizioni 2022, 2023 e 2024 la D ha incontrato e battuto i nigeriani del Garden City Panthers, del Ladegbuwa e del Mavlon. Nell’ultima edizione ai Quarti l’Under 18 è stata fermata ai rigori dai congolesi del Brazzaville. La selezione della Serie D farà il suo esordio martedì 18 Marzo. La seconda sfida è in programma giovedì 20 Marzo. Chiusura del Girone sabato 22 Marzo.

Lista convocati

*classe 2006

Portieri: Nicola Torregiani (Teramo), Amedeo Vendramini (Saluzzo)

Difensori: Lorenzo Astemio* (Flegrea Puteolana), Mirko Chelli* (Sangiovannese), Andrea Oprandi (Real Calepina), Riccardo Iacoponi (Trastevere), Luca Arrighi (Sangiovannese), Rosario Leonardi (Città di S. Agata), Fallou Cham* (Scafatese), Salvatore Mattia Maggio (Nuova Igea Virtus)

Centrocampisti: Vittorio Chiabotto (Bra), Nicolò Milia (Saluzzo), Luca Lupano* (San Giuliano), Francesco Podrini (Forsempronese), Matteo Toci (Zenith Prato), Manuel Tonni (Terracina), Aleandro Manes* (Imolese)

Attaccanti: Francesco Russo (L’Aquila), Lorenzo Lischetti* (Gozzano), Federico D’Incoronato (Trastevere), Armando Pellino (Paganese), Mattia Valente* (Cassino)

Staff – Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulente della Presidenza: Ettore Pellizzari; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore organizzativo/Segretario: Alberto Branchesi; Vicesegretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Vice Allenatore: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Match Analyst: Emanuele Bernardi; Medico: Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Magazziniere: Sandro Della Pelle

