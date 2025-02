Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – San Chiaffredo vs Sporting Savigliano, primo atto delle semifinali

Dopo una lunga sosta invernale torna la Coppa Piemonte di Seconda Categoria e Terza Categoria giunta ormai alle semifinali.

Gare che non verranno disputate in contemporanea ma vedranno una prima sfida questo mercoledì e l’altra a distanza di una settimana. Ad aprire le danze la gara che vedrà opposte San Chiaffredo e Sporting Savigliano, entrambe partecipanti al Girone G di Seconda Categoria.

Da un lato i buschesi che sono giunti al penultimo atto della competizione grazie al doppio successo ai Quarti di Finale contro il Revello e puntano ad una storica impresa. Dall’altra perte i saviglianesi che in campionato occupano la terza posizione in classifica ed hanno avuto la meglio, seppur con qualche patema d’animo, dell’Olimpic Saluzzo.

Nell’unico precedente stagionale (la gara di ritorno è in programma per il 2 marzo, ndr) il successo è stato del Sporting Savigliano capace di passare in trasferta per 0-1.

Spettatori non paganti di questa sfida Piobesi ed Elledì che incroceranno i guantoni mercoledì 26 febbraio nella gara di andata.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Il Programma delle Semifinale

Piobesi – Elledi 26/02/2025 Ore 21.00

San Chiaffredo – Sporting Savigliano 19/02/2025 Ore 21.00