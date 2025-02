Volley A2/F – La Bam Mondovì si butta via contro Tenaglia Abruzzo: arriva un punto, ma non basta

Inizia con una sconfitta la Pool Salvezza della Bam Mondovì: la formazione monregalese parte male a Vasto, ospite della Tenaglia Abruzzo Volley, va sotto di due set, riesce a ritrovare la parità ma una nuova partenza a rilento pregiudica anche il tie-break. Il punto conquistato muove la classifica, ma non migliora la difficile situazione di classifica.

In terra abruzzese non bastano al “Puma” i 32 punti dell’opposto Viscioni nonché i 18 di una Bosso piuttosto altalenante. La ricezione fatica molto a reggere i servizi delle padrone di casa, ed il gioco con i centrali ne risente: tra Deambrogio, Catania e Tresoldi sono 6 i palloni messi a terra in cinque set.

Si diceva della classifica: la Bam Mondovì conquista un punto ma viene superata da Concorezzo, prossima avversaria. La zona salvezza si allontana, andando a sette punti di distanza. Ne consegue che con nove partite ancora da giocare la situazione inizia a sorridere molto poco a capitan Lancini e compagne.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – BAM MONDOVI’ 3-2 (25-23 25-22 19-25 20-25 15-9)

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Martinelli 8, Maricevic 17, Petrovic 20, Grazia 8, Mennecozzi 4, Ndoye 14, Pisano (L), Vighetto 3, Galuppi, Foresi. Non entrate: Tega (L), Bisegna, Pili. All. Ingratta.

BAM MONDOVI’: Lancini 7, Tresoldi 2, Schmit 1, Bosso 18, Catania 2, Viscioni 32, Fini (L), Langegger 9, Deambrogio 2, Giubilato (L), Marengo. Non entrate: Manig. All. Basso.

ARBITRI: Lanza, Pasciari. NOTE – Durata set: 29′, 32′, 27′, 25′, 17′; Tot: 130′. MVP: Petrovic.

Top scorers: Viscioni G. (32) Petrovic A. (20) Bosso T. (18)

Top servers: Ndoye A. (4) Maricevic M. (2) Mennecozzi L. (2)

Top blockers: Viscioni G. (4) Martinelli S. (3) Tresoldi L. (2)

Mondovì dovrà mettersi alle spalle la brutta uscita molto velocemente, in quanto mercoledì sera arriva al Palamanera Concorezzo dell’ex allenatore Davide Delmati. Tra i due sestetti c’è ora un solo punto di distanza (a favore delle lombarde) e la sfida sarà oltremodo importante per giocarsi le residue chance di salvezza.