Food for Gasa: il Piemonte pronto ad accogliere 11 bimbi malati

“La disponibilità ad accogliere bambini malati provenienti da territori dove imperversa la guerra, dimostra ancora una volta che il nostro presidente Alberto Cirio interpreta la politica nel modo più nobile, ossia come strumento per aiutare il prossimo, seguendo non solo la ragione ma anche il cuore”.

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha commentato l’arrivo dei primi due bambini palestinesi malati oncologici presso l’ospedale Regina Margherita.

“La disponibilità del Piemonte è stata totale ed immediata – sottolinea Graglia – e rientra nell’iniziativa Food for Gasa, fortemente voluta dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Presto arriveranno altri piccoli pazienti: auguro a loro e alle loro famiglie di trovare un po’ di serenità, grazie a cure adeguate e un’accoglienza calorosa. Perché il Piemonte non si volta dall’altra parte quando qualcuno ha bisogno di aiuto e lo ha già dimostrato accogliendo, a marzo del 2022, nove bambini malati provenienti dall’Ucraina. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”.