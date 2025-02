Volley B1/F e B2/F – Libellula vuole continuare la sua scalata a Santena, Alba all’esame Lilliput

Arriva una giornata campale per la Libellula Banca CRS nella terza di ritorno della Serie B1 femminile di pallavolo. La formazione braidese, reduce da quattro vittorie consecutive, renderà visita alla Mts Tecnicaer Santena in una sfida dal sapore di alta classifica. Le “Libellule” seste e in avvicinamento alle prime tre posizioni si trovano di fronte le torinesi, che quella terza piazza (che qualifica ai playoff) detengono al momento.

Le ragazze allenate da coach Barisciani sono in un periodo di forma ottimo, certificato dal successo sulla capolista Villa Cortese lo scorso sabato. Sei sono i punti che mancano a raggiungere la top three e già questo fa capire l’importanza di questo scontro. All’andata le braidesi si imposero in quattro set alla “Libellula Arena”, offrendo un’ottima prestazione che sperano di replicare.

Passando alla Serie B2, anche L’Alba Volley è chiamata ad una sfida di peso, ospitando la Lilliput Pallavolo. La compagine torinese si trova appena un punto più in su rispetto alle albesi, all’interno di quel numeroso gruppo che lotta per le posizioni di centro classifica. Le “lillipuziane” hanno un roster con alcune atlete molto esperte alternate ad alcuni talenti giovani, ed all’andata si imposero 3-1 in una sfida piuttosto incerta.

Nonostante non abbia trovato né set né punti nella sfida contro il CUS Torino, la compagine langarola ha mostrato segnali positivi, lottando alla pari per due set contro la quarta forza del girone. L’obiettivo per la restante parte di stagione potrebbe essere quello di dare continuità alle prestazioni positive, complici anche le diverse giovani che stanno migliorando le loro prestazioni.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 16 (15/2)

Mts Tecnicaer Santena – Libellula Banca CRS

Rothoblaas Volano – Club Italia

GSO Villa Cortese – Capo D’Orso Palau

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Sim Immobiliare Novara

Pall. Don Colleoni – Trentino Energie Arg.

Volley Academy V&V – Volley Parella Torino

Clericiauto Cabiate – Savis Vol-Ley Academy

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 39 Savis Vol-Ley Academy 33 Mts Tecnicaer Santena 32 Rothoblaas Volano 31 Capo D’Orso Palau 30 Libellula Banca CRS 26 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 25 Sim Immobiliare Novara 22 Volley Parella Torino 19 Club Italia 16 Clericiauto Cabiate 13 Trentino Energie Arg. 13 Pall. Don Colleoni 11 Volley Academy V&V 5

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 16 (15/2)

CUS Torino – Ascot Moncalieri Toplay

Club 76 Fenera Chieri – Pallavolo Florens

Universo In Volley Pavia – G.S. Cagliero

L’Alba Volley – Lilliput Pallavolo

Bonprix Teamvolley – Acrobatica Group Alessandria

CUS Pavia – Igor Volley Trecate

MTV Guffanti Group – Viscontini Tea Consulting

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA