Riconversione e ristrutturazione dei vigneti: aperto il nuovo bando della Regione

È stato aperto questa settimana e scadrà il 31 marzo 2025 il nuovo bando della Regione Piemonte che finanzia la riconversione varietale e la ristrutturazione dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine per la campagna 2025/2026.

Complessivamente, sono state impegnate risorse per 6.551.000 euro, nell’ambito delle quali vengono garantite una riserva finanziaria di 1.310.200 euro per le domande relative ai “vigneti eroici e storici” e una riserva finanziaria di 982.650 per le domande relative al reimpianto di vigneti estirpati a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, fermo restando che, qualora tali riserve non vengano utilizzate in parte o in toto saranno destinate agli interventi principali.

«Si tratta di una buona opportunità – osserva il vicedirettore provinciale di Cia Cuneo, Silvio Chionetti -, perché la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sulla base dei costi standard per le attività ammissibili, vengono finanziate al 50 per cento, così come viene riconosciuta una compensazione di 3.000 euro a ettaro per le perdite di reddito. Per la presentazione delle domande, la nostra Organizzazione ha mobilitato una task force di tecnici e consulenti specializzati sul territorio, in modo da facilitare al massimo il disbrigo delle procedure burocratiche richieste dalla Regione, dopo aver ottenuto che la regìa del bando passasse dagli Uffici nazionali a quelli regionali, tramite Arpea, un risultato per il quale Cia Cuneo si è fortemente battuta e che fa la differenza sul piano della semplificazione dell’iter di gestione delle pratiche».

Nello specifico, possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli singoli, le cooperative agricole e le società di persone e di capitali che esercitino attività agricola e che conducano superfici vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo, o detengano autorizzazioni al reimpianto al momento presentazione della domanda in stato “concessa” nel proprio registro Entità, presente sul Sistema informativo agricolo piemontese (Siap).

Per le autorizzazioni di reimpianto anticipato è consentito aver trasmesso su Siap la richiesta di autorizzazione al reimpianto che dovrà trovarsi nello stato concessa entro la chiusura dell’istruttoria di ammissibilità. Non sono ammesse autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori o derivanti da allineamento regionale allo schedario o di autorizzazioni per i nuovi impianti.

«Ogni operazione – spiega il responsabile provinciale del Settore di Assistenza tecnica in campo di Cia Cuneo, Maurizio Ribotta – può contenere una o più attività ammissibili. La riconversione varietale consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, mentre la ristrutturazione consiste sia nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico (per l’esposizione come per ragioni climatiche ed economiche), sia nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto sulla stessa superficie, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto».

Riguardo ai vigneti eroici e storici, Ribotta specifica che “le attività ammesse sono la riconversione varietale (estirpazione e reimpianto) e la ristrutturazione (estirpazione e reimpianto, che, nel caso del vigneto storico va eseguito con sesto di impianto diverso), sempre e in ogni caso con materiali di sostegno nuovi di fabbrica”.