Tante feste per la Nutella che piace a tutti

Festa grande al Maxxi di Roma, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, palcoscenico di un appuntamento speciale dedicato non solo ai Nutella Lovers.

Nel corso dell’evento dedicato alla Nutella®, la crema alla nocciola e cacao che ha saputo conquistare il mondo, la mitica bontà dal gusto inconfondibile, portatrice di energia positiva, nonché ambascatrice dal 1964 di Alba e del Piemonte, è stato celebrato questo marchio globale con una legacy senza tempo, capace di ispirare generazioni di appassionati e consolidare il suo ruolo non solo come brand iconico, ma come vero e proprio “powerbrand”, massima espres­sione di condivisione, gioia e creatività.

Nel corso della serata romana, condotta da Pierluigi Pardo, giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo, è stato possibile assistere alla presentazione della nuova edizione del libro “Il nuovo mondo Nutella® – 60 anni di innovazione” di Gigi Pado­va­ni, giornalista e scrittore. Il volume offre uno sguardo approfondito sul viaggio di Nutella® verso la trasformazione in un’icona globale, entrata a far parte della memoria collettiva. La celebrazione della sua legacy è stata accompagnata anche dalle note del violinista Pierpaolo Foti, famoso per le sue interpretazioni innovative e coinvolgenti e dal tributo di Greg Goya, street artist noto per la sua “fast art”, che mira a suscitare emozioni immediate nel pubblico attraverso installazioni interattive negli spazi urbani.

Questo evento si inserisce nel contesto della mostra Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella® per i suoi 60 anni, allestita al Maxxi a cura di Chiara Bertini e in collaborazione con Fer­rero, in occasione delle celebrazioni per i 60 anni di Nutella®.

L’esposizione ripercorre sei decenni di storia, innovazione e passione, e sarà visitabile fino al 20 aprile 2025. Un mix di gioco e approfondimento in uno spazio per adulti e bambini che offre l’opportunità di riscoprire i ricordi legati a Nu­tella®, immergersi nelle sue campagne pubblicitarie più iconiche e visualizzare l’impatto sociale e culturale di un brand che ha attraversato intere generazioni.

Ma la mostra non è solo un tributo a un prodotto che ha saputo conquistare il mondo: è un viaggio dentro la legacy imprenditoriale di Nutella®, fatta di ingegno, resilienza e innovazione continua. Una storia che, partendo da un laboratorio artigianale ad Alba, ha trasformato una semplice cre­ma spalmabile in un fenomeno globale, capace di unire culture, emozioni e tradizioni in oltre 170 Paesi.

Infatti, lo spirito di innovazione e imprenditorialità che ha caratterizzato l’evoluzione del marchio rimane vivo anche a sessant’anni dalla sua nascita, offrendo alle persone modi sempre nuovi di gustare Nutella®: dal lancio del primo snack on-the-go con Nutella &GO! nel 2008, passando per Nutella B-ready, lanciato nel 2015, fino a Nutella Biscuits, il primo e unico biscotto con un cuore cremoso di Nutella®, nel 2019. Più recentemente, il marchio ha ampliato la sua gamma di prodotti con Nutella Muffin nel 2020, Nu­tella Croissant nel 2023, Nutella Gelato e Nutella Plant-Based nel 2024, e Nu­tella Donut nel 2025, continuando a investire, ad affermarsi come brand globale e a scrivere nuovi capitoli di un successo destinato a non fermarsi. Tra le curiosità da segnalare la sorpresa accaduta a giugno 2024, quando i leader delle potenze mondiali che si incontrarono in occasione del Ver­tice del G7 in Puglia trovarono ad accoglierli una confezione speciale di Nu­tella®, creata ap­posta per l’evento e personalizzata per ognuno di loro, oltre a una colazione a base di pane e Nutella®.

Thomas Chatenier, presidente Globale di Nutella® presso Ferrero, dichiara: «Il World Nutella® Day è la prova tangibile della forza duratura del nostro brand e della passione ineguagliabile dei nostri fan, che hanno elevato Nutella® a icona culturale, celebrata persino nei libri e nelle mostre. In Ferrero, il nostro impegno verso l’innovazione continua è costante, affinché Nutella® resti una presenza irrinunciabile nella vita quotidiana di milioni di persone. Nutella® è sempre stata sinonimo di gioia e positività, e oggi la sua famiglia di prodotti è più ricca che mai: dai biscotti agli snack, dal gelato ai prodotti da forno surgelati fino alle nuove proposte plant-based. Un enorme grazie a tutti i fan di Nutella® che ci ispirano a evolverci ogni giorno! Guardiamo con entusiasmo al futuro, pronti a diffondere ancora più sorrisi e creare momenti indimenticabili all’insegna di Nutella®».

Un brand tra internet, social network e buona musica

In Rete è possibile cogliere tutta la forza aggregatrice di Nutella®: ogni giorno decine di migliaia di persone in tutto il mondo le rivolgono un pensiero appassionato, pubblicando uno status update su X, un post sul loro blog o iscrivendosi alla Fanpage ufficiale di Nutella® su Facebook e Instagram.

È una passione globale, che unisce persone comuni e celebrità: la pagina di Facebook dedicata a Nutella® conta circa 30 milioni di fan, mentre su Instagram 1,5 milioni (628.000 per quanto riguarda Nutella Italia).

E per parlare di musica, con Dj Francesco la Nutella® sale sul palco del Festival di Sanremo nel 2004 con la sua canzone “Era bellissimo”.

Ma sono anche tante altre le citazioni: da Giorgio Gaber all’opera buffa “Nutellam Cantata” del maestro Antonello Lerda, per arrivare alla canzone di Ivan Graziani e Renato Zero.