L’economia civile sale in cattedra con quattro esempi

Un altro modo di fa­re impresa, di fare economia, non con­­centrandosi esclusivamente sul profitto, ma anche sul rispetto alla persona, sull’etica, sull’attenzione all’altro. È stato questo il cuore dell’evento organizzato dall’Istituto “Baruffi” di Mon­dovì lo scorso mercoledì 5 febbraio al Teatro Baretti, de­dicato al tema universalmente conosciuto come economia civile.

Sotto i riflettori, quattro storie di altrettanti imprenditori del territorio che potremmo definire “illuminati”, attenti a dinamiche che vanno oltre al mero conto economico aziendale. Ma non solo: la serata è infatti stata pensata per gli studenti, numerosissimi in sala ma protagonisti anche sul palco. Annarita, Ada e Ja­co­po hanno infatti portato la loro esperienza formativa sul tema, acquisita con WeCoop Scuola, un progetto di economia civile promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo (presente alla serata Ezio Raviola, componente del Comitato di gestione), un percorso – sostenuto con l’Università di Cagliari – sfociato in un innovativo gioco di società che simula la gestione di un’impresa e le sue relazioni con il territorio e la comunità.

La serata ha visto la partecipazione della professoressa Bea­trice Cerrino (autrice del libro “10 lezioni di economia civile”) che ha posto particolare accento sulle dinamiche che possono guidare l’impresa verso il bene comune. Sono inoltre intervenuti Alberto Rabbia per il Comune di Mondovì, l’assessore regionale Marco Gallo, il consigliere provinciale Pietro Danna, Al­bina Ambrogio, vicepresidente Aipec, il dirigente del Ba­ruffi Giuseppe Cappotto e la sua vice Sara Ricci; in vi­deo­messaggio è poi apparsa Cin­thia Bianconi, presidente del­la Fondazione Olivetti.

Poi, spazio ai quattro imprenditori che orientano la loro bussola sull’economia civile.

INCLUSIONE E ABITARE

Paolo Giuggia rappresenta la Giuggia costruzioni Srl. «A fine 2023 ci si è presentata una squadra di lavoratori importante, formata da 25-30 elementi, operativa in Lombardia in cantieri di grandi opere in dirittura d’arrivo. Un gruppo di persone itineranti, che si spostavano dietro esigenze dei grandi cantieri. La difficoltà principale era nel dove poterli sistemare. La soluzione più rapida era quella di prendere camere d’albergo, giocoforza suddivise su più strutture: ovviamente, ciò comportava problematiche a livello di costi e di trasporto. A fine 2024 si è configurata invece l’opportunità di acquistare una serie di immobili: assieme ai miei fratelli abbiamo pensato di ristrutturarli, cercando di fidelizzare le persone che avevano iniziato a lavorare con noi, dando loro una stabilità». Da questa proposta inclusiva «è derivato un beneficio economico, nonché di distribuzione dei carichi di lavoro. Siamo riusciti a coprire turni importanti su grandi cantieri, con grande soddisfazione nostra, nonostante la preoccupazione iniziale, e con grande entusiasmo da parte dei lavoratori».

LAVORO E RINASCITA

Davide Danni è presidente della cooperativa sociale Pa­natè che gestisce il progetto GliEvitati, iniziativa che coinvolge detenuti nella panificazione per favorirne il reinserimento lavorativo.

«Facciamo impresa carceraria – ha spiegato Danni –, il no­stro scopo è di dare lavoro a persone svantaggiate, sfruttando anche un laboratorio di produzione all’interno dei luoghi detentivi. Per i detenuti il lavoro rappresenta l’unica forma di riscatto sociale: co­me ad esempio per Massi­limiliano, che ha completato il suo percorso di reinserimento ed oggi gestisce sei detenuti che erano con lui in carcere. Con le azioni che promuoviamo si può dare ai carcerati continuità lavorativa, ma soprattutto farli sentire parte di un progetto che non si esaurisce in fretta ma ha prospettive a lungo termine. Ciò che viene prodotto non è solo pane, ma è un pezzo di libertà che si riconquista, un modo di offrire un riscatto vero». Certo, è un mondo con tante criticità, ma anche con un ampio coinvolgimento: «Interessiamo altre realtà, altre cooperative, di­ventando così non soltanto un’attività produttiva chiusa in quattro mura, ma che sappia dialogare con tutto il territorio».

INNOVAZIONE E CONTINUITÀ

«La Ascensori Rossini è stata fondata nel 1963, siamo alla terza generazione ­– ha raccontato alla platea Valentina Rossini –. Da allora non sono cambiati i valori che cerchiamo di portare avanti con il nostro codice etico, che reputiamo molto più importanti delle competenze tecniche. L’azienda è composta da persone di valore e non di numeri: i nostri non sono “dipendenti”, ma “collaboratori”. Sia­mo una squadra in cui tutti sono coinvolti: recentemente abbiamo creato il nostro profumo aziendale. Nel 2022 siamo diventati società benefit, cioè una realtà a scopo di lucro che però si prefissa degli obiettivi di ricadute positive sulla comunità: nel nostro bilancio alleghiamo una relazione di impatto dove questi obiettivi vengono declinati con le azioni per raggiungerli».

Quali sono? «Innanzitutto la formazione per rendere ogni collaboratore indipendente; poi, la “cassetta delle idee” dove raccogliamo con interesse spunti e feedback migliorativi; dialogo e colloqui costanti per capire il livello di benessere; una piattaforma welfare scelta per le connessioni sul territorio; da ultimo, una convenzione con Cascina Pen­solato di Fossano, per supportare persone in difficoltà e in disagio sociale».

SOSTENIBILITÀ IMPRENDITORIALE

Livio e Paolo Bertola sono intervenuti a nome del Bertola group, nato nel 1946, impegnato sul fronte della galvanica e della cromatura. Un’ottantina i lavoratori. «Nel corso della nostra storia – ha evidenziato Livio Bertola – abbiamo affrontato numerose crisi, anche con rischio chiusura. L’ultima è stata con la pandemia: dal 2020 in poi però abbiamo conosciuto l’eco­nomia civile. Abbiamo ricevuto una grossa commessa di lavoro da parte di una multinazionale tedesca, valutando il rischio che non era affatto moderato abbiamo aumentato gli investimenti tecnici e finanziari, ma anche il numero di lavoratori, scegliendoli tra gli “scarti” della società». Ma scarti in che senso? «Rifugiati, extracomunitari, madri lavoratrici, giovani laureati precari, persone di mezza età o vicini alla pensione che avevano perso il lavoro. Con queste persone abbiamo parlato di “bene comune” ed abbiamo suggellato un patto. E con nostra sorpresa l’azienda ha spiccato il volo, anche in termini di fatturato. È aumentata notevolmente la fiducia nei nostri confronti, anche dal mondo automotive. Cosa che ci ha conviniti, inoltre, a investire su una nuova proposta, una cromatura “green” trivalente, che ci ha spinto ai primi posti in Europa».

L’azione sociale dell’azienda non si esaurisce qui: «Il no­stro organico è formato per il 45% da figure femminili – ha aggiunto Paolo Bertola –, molte sono madri, con figli piccoli. Abbiamo trovato del­le baby sitter, poi abbiamo approvato una convenzione con la Scuola dell’infanzia paritaria locale per benefici sulle rette. Abbiamo proposto un bonus per il pagamento delle bollette su base meritocratica. Proponiamo agli ex­tracomunitari degli speciali permessi non retribuiti per il ritorno a casa, in modo che al loro rientro abbiano la certezza di aver mantenuto il lavoro».