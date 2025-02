Volley B1/F e B2/F – Libellula, che colpo con la capolista Villa Cortese! Alba lascia strada al CUS Torino

È una serata da ricordare quella della Libellula Banca CRS, impegnata nella seconda giornata di ritorno della Serie B1 femminile di pallavolo. La compagine braidese ferma la capolista GSO Villa Cortese, infliggendole la terza sconfitta stagionale e resta in corsa per l’accesso alle prime tre posizioni. A Bra le padrone di casa vanno in vantaggio in due occasioni, ed in entrambe le lombarde chiudono il divario. Si va così al tie-break, a sorpresa senza storia: le “Libellule” chiudono 15-7 e si prendono i due punti.

Il Girone A vede tante squadre in alto uscire sconfitte dalla giornata, con una classifica che appare parecchio ridisegnata. Villa Cortese pur conquistando un solo punto resta con molto vantaggio sulla prima inseguitrice, la Savis Vol-Ley Academy. Libellula rimane al sesto posto in classifica e perde un punto dalla Capo D’Orso Palau, ma accorcia su Mts Tecnicaer Santena e Rothoblaas Volano, entrambe al palo. E quale occasione migliore di chiudere ulteriormente il gap se non un altro scontro diretto, questa volta contro le torinesi di Santena?

Non riesce a fare lo stesso L’Alba Volley, e stiamo parlando di Serie B2, a sua volta alle prese con avversarie più in alto in classifica. La formazione langarola lotta alla pari per due set in casa del CUS Torino, ma in tutte e due le situazioni sono le padrone di casa a chiudere 25-23 approfittando di alcune distrazioni di Alba. Sopraffatte da tanta lotta, le ragazze di coach Relato non riescono a dare battaglia allo stesso modo anche nella terza frazione e lasciano strada per 25-15.

Dopo 15 giornate di gare la classifica pare aver trovato una sua fisionomia ben definita, con quattro squadre a lottare per le prime tre posizioni (che significano postseason), cinque che si giocheranno la salvezza (retrocederanno in quattro, con il Club 76 Fenera Chieri che pare essersi lanciato) e altre cinque a disputarsi la quinta piazza. In quest’ultimo gruppo ci sono le langarole, distanti un punto da Lilliput Pallavolo e in compagnia di altre due sestetti. Il prossimo turno, con la sfida proprio a Lilliput, scriverà un nuovo capitolo di questa lotta molto accesa.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 15 (8/2)

Volley Parella Torino – Club Italia 3-1

Libellula Banca CRS – GSO Villa Cortese 3-2

Trentino Energie Arg. – Rothoblaas Volano 3-1

Mts Tecnicaer Santena – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 1-3

Capo D’Orso Palau – Clericiauto Cabiate 3-0

Sim Immobiliare Novara – Pall. Don Colleoni 3-0

Savis Vol-Ley Academy – Volley Academy V&V 3-0

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 39 Savis Vol-Ley Academy 33 Mts Tecnicaer Santena 32 Rothoblaas Volano 31 Capo D’Orso Palau 30 Libellula Banca CRS 26 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 25 Sim Immobiliare Novara 22 Volley Parella Torino 19 Club Italia 16 Clericiauto Cabiate 13 Trentino Energie Arg. 13 Pall. Don Colleoni 11 Volley Academy V&V 5

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 16 (15/2)

Mts Tecnicaer Santena – Libellula Banca CRS

Rothoblaas Volano – Club Italia

GSO Villa Cortese – Capo D’Orso Palau

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Sim Immobiliare Novara

Pall. Don Colleoni – Trentino Energie Arg.

Volley Academy V&V – Volley Parella Torino

Clericiauto Cabiate – Savis Vol-Ley Academy

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 15 (8/2)

Igor Volley Trecate – Pallavolo Florens 1-3

Ascot Moncalieri Toplay – Universo In Volley Pavia 3-0

Acrobatica Group Alessandria – Club 76 Fenera Chieri 2-3

CUS Torino – L’Alba Volley 3-0

G.S. Cagliero – MTV Guffanti Group 0-3

Lilliput Pallavolo – Bonprix Teamvolley 3-0

Viscontini Tea Consulting – CUS Pavia 3-0

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 43 Acrobatica Group Alessandria 39 Ascot Moncalieri Toplay 36 CUS Torino 35 Lilliput Pallavolo 23 Bonprix Teamvolley 22 Universo In Volley Pavia 22 L’Alba Volley 22 Viscontini Tea Consulting 20 Club 76 Fenera Chieri 15 MTV Guffanti Group 14 CUS Pavia 11 G.S. Cagliero 9 Igor Volley Trecate 4

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 16 (15/2)

CUS Torino – Ascot Moncalieri Toplay

Club 76 Fenera Chieri – Pallavolo Florens

Universo In Volley Pavia – G.S. Cagliero

L’Alba Volley – Lilliput Pallavolo

Bonprix Teamvolley – Acrobatica Group Alessandria

CUS Pavia – Igor Volley Trecate

MTV Guffanti Group – Viscontini Tea Consulting