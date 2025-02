Stand del Piemonte alla Bit 2025, programma degli incontri

Il Piemonte partecipa alla quarantacinquesima edizione della BIT-Borsa Internazionale del Turismo 2025 in programma a Fiera Milano Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio, con un ricco calendario di appuntamenti.

Dai grandi eventi 2025, nazionali e internazionali, al mondo delle Ville e dei Giardini tra il Lago Maggiore, il Lago d’Orta e le Valli dell’Ossola; dai Cammini spirituali al catalogo ‘Piemonte for all’; dalle bellezze del territorio Alessandrino alla scoperta di Oropa e del Biellese; dalla narrazione innovativa dei paesaggi del vino alle province di Torino e Cuneo come destinazioni ‘magiche’; dalla fiera internazionale del Riso alle ‘Dimore amiche del Piemonte’. Questo e tanto altro in programma allo stand del Piemonte nella tre giorni meneghina.

Come testimoniano i dati dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte per il settore è un momento particolarmente importante.

Le prime indicazioni di bilancio provvisorio per il 2024 parlano di un anno in crescita con oltre +2% di movimenti rispetto al 2023. I flussi turistici provenienti dall’estero confermano il processo di internazionalizzazione della nostra regione come meta turistica: aumentano gli arrivi e le presenze e anche la quota estera ha avuto un incremento di circa un punto percentuale. Guardando a Torino l’andamento positivo è ancora più evidente con una crescita di oltre il 6% dei movimenti turistici a conferma del posizionamento del ‘brand’ del capoluogo piemontese.

“L’outdoor, la cultura, gli eventi, le eccellenze territoriali e il nostro patrimonio enogastronomico compongono un mix di grande rilevanza per il posizionamento del Piemonte a livello mondiale – dichiara Marina Chiarelli, assessore regionale al Turismo, Cultura, Sport, Politiche giovanili e Pari opportunità -. I dati dimostrano che quello tra i grandi eventi e il turismo è un connubio vincente sul quale continuare a investire. Per noi è comunque importante lavorare anche sull’accoglienza inclusiva e sostenibile alla quale dedichiamo numerosi progetti e iniziative”.

PROGRAMMA:

**DOMENICA 9 FEBBRAIO

ore 13.30

PIEMONTE – MADRID: UN’UNIONE DI SPORT, CULTURA E SAPORI

La Vuelta a España, comunemente conosciuta come La Vuelta, è una delle tre ‘Grandi Gare’ del ciclismo su strada insieme al Tour de France e al Giro d’Italia ed è inserita dall’Unione Ciclistica Internazionale nel circuito professionistico del World Tour.

Dopo Lisbona nel 1997, Assen nel 2009, Nîmes nel 2017, Utrecht nel 2022 e Lisbona, Oeiras e Cascais nel 2024, il prossimo 23 agosto la Vuelta partirà da Torino-Venaria Reale, già teatro lo scorso anno dell’avvio del Giro d’Italia. Si tratta di una corsa a tappe (quest’anno 21) che si svolge annualmente in Spagna e che per la prima volta partirà dall’Italia, in particolare dal Piemonte, regione che ha dato i natali ad Angelo Conterno (Torino, 13 marzo 1925 – Torino, 1° dicembre 2007) vincitore dell’edizione del 1956 e primo italiano a salire sul gradino più alto del podio iberico. L’avvio della corsa ciclistica dal Piemonte nel 2025 conferma il territorio come punto di riferimento internazionale per il grande ciclismo.

A conclusione della presentazione, come in ogni gara che si rispetti due ‘avversari’ d’eccellenza ‘Il Crudo di Cuneo’ e lo ‘Jamón Serrano’ si sfideranno a suon di fette in un contest gastronomico che farà apprezzare i due prodotti unici, annaffiati, per l’occasione, da una speciale ‘Sangria in chiave Piemontese’.

A cura di Regione Piemonte

ore 14.15

SOUL GARDENS. VILLE E GIARDINI, PAESAGGI DELL’ANIMA PER IL TURISMO SOSTENIBILE E CONSAPEVOLE

Uno sguardo contemporaneo sull’affascinante mondo delle Ville e dei Giardini tra il Lago Maggiore, il Lago d’Orta e le Valli dell’Ossola in alto Piemonte. Grandi dimore storiche e rinomati giardini botanici, da sempre punta di diamante dell’offerta turistica del territorio e anche piccoli tesori nascosti nel verde, parchi secolari e Patrimoni Unesco fuori dai circuiti turistici ma ben radicati nel tessuto culturale più autentico, e per questo meritevoli di essere scoperti. Realtà, che racchiudono preziosi elementi di paesaggio e botanica da un lato, architettura, arte e storia dall’altro, e li veicolano in un’ottica più che mai attuale di turismo lento, sostenibile e consapevole. Il ‘garden tourism’ moderno è un viaggio calmo tra ville e giardini del cuore in una dimensione intimistica, ideale per comprendere appieno lo straordinario patrimonio naturalistico e culturale del Piemonte. I siti del territorio promossi con il progetto sono 21 e vanno dalle grandi ville e giardini (ad esempio le Isole Borromeo in riapertura il 15 marzo Giardini Botanici di Villa Taranto in riapertura al 13 marzo) ai piccoli tesori nascosti diffusi tra laghi e monti.

Durante l’evento sarà presentata la guida “Soul Gardens – Viaggio dei sentimenti tra Ville & Giardini” (online https://www.calameo.com/read/0001196409470ea612a2e)

A cura del Distretto Turistico dei Laghi

ore 15.00

IL SISTEMA DEI CAMMINI SPIRITUALI DEL PIEMONTE, TURISMO OUTDOOR E CULTURALE NELL’ANNO DEL GIUBILEO

Dal Devoto Cammino dei Sacri Monti al Cammino di Oropa, dal Cammino di Don Bosco a quello di San Giacomo, dal Grande rimpatrio dei Valdesi alle Vie Francigene. Sono 12 i percorsi del progetto ‘Cammini spirituali’ della Regione Piemonte, una rete che copre l’intero territorio, essenza del viaggio lento e della comunione con la natura, dove è possibile rivivere i viaggi dei pellegrini medievali, le memorie dei santi e gli itinerari storici segnati dalla ricerca della libertà religiosa e al tempo stesso incantarsi di fronte ai Sacri Monti, gioielli d’arte riconosciuti Patrimonio dell’Umanità.

Un valore straordinario per lo sviluppo del turismo sostenibile, outdoor e culturale.

A cura di Regione Piemonte in collaborazione con Visit Piemonte

ore 15.45

NATURALMENTE BIELLA: IN CAMMINO ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO BIELLESE

Un inaspettato e autentico viaggio alla scoperta di Oropa e del Biellese, un’esperienza unica che combina natura, cultura e prodotti enogastronomici.

A cura di ATL Terre dell’Alto Piemonte – sede di Biella e Fondazione BIellezza

ore 16,30

DAL CAMMINO DI SAN BERNARDO AGLI ITINERARI ANTONELLIANI NEL NOVARESE

Il Cammino di San Bernardo, o Via Francisca Novarese, parte dal Sempione e giunge a Novara, passando da luoghi di fede immersi nella natura, fatta di montagne, fiumi e torrenti, lago e colline, campagne e risaie, fino ad approdare al Duomo di Novara, dove sono conservate le spoglie del Santo.

Qui il cammino si innesta in un altro itinerario, quello delle architetture di Alessandro Antonelli, che proprio nel capoluogo vivono la loro massima espressione.

A cura di ATL Terre dell’Alto Piemonte – sede di Novara.

**LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

ore 11.00

CATALOGO PIEMONTE FOR ALL

Presentazione del catalogo ‘Piemonte for all’ con itinerari accessibili e sostenibili nella sua versione aggiornata che conta 21 percorsi nel territorio regionale. La realizzazione ‘Piemonte for all’ ha visto coinvolta l’intera filiera turistica con ATL, consorzi turistici e tour operator incoming.

A cura di IsITT Istituto Italiano Turismo per Tutti e CPD Consulta per le Persone in Difficoltà

ore 11.45

LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA: LA BELLEZZA SI RACCONTA CON L’ARTE

Attraverso il Festival ‘Echos. I Luoghi e la Musica’, rassegna itinerante di rilevanza internazionale che ogni primavera, da 27 anni, combina la magia della musica con l’incantevole bellezza dei luoghi della provincia di Alessandria e del Monferrato, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il territorio si racconterà utilizzando il linguaggio dell’arte, della musica e della bellezza autentica dell’ultima campagna promozionale. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Musicale Ondasonora APS con la direzione artistica di Sergio Marchegiani, si articola in 23 concerti, dal 26 aprile al 22 giugno, con eventi che vedono in scena grandi artisti di fama internazionale, giovani talentuosi, complessi cameristici e orchestre provenienti da diversi paesi, pronti a esibirsi in luoghi di forte suggestione tra antichi borghi, chiese, edifici storici, abbazie, tenute e splendidi paesaggi collinari.

A cura di ATL Alexala

ore 12.30

UN PATRIMONIO DA RACCONTARE.

20 COMUNI UNITI NELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Presentazione del progetto ‘Un patrimonio da raccontare – 20 Comuni uniti nella promozione del territorio’ finanziato dal Ministero del Turismo (Avviso UNESCO volto a valorizzare i Comuni nei cui territori sono collocati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità) di cui Canelli è capofila. La narrazione innovativa dei paesaggi del vino passa attraverso tre prospettive, ognuna affidata a un diverso ‘testimonial o ambassador’: un boomer, una vlogger e una TikToker. Diversi per età, genere, estrazione sociale e gusto estetico, i tre ‘ambassador’ si sfideranno per dimostrare agli altri due come il loro modo di comunicare sia il migliore per qualità ed efficacia. All’utente finale la scelta di linguaggio che meglio risponde al proprio interesse. Il partenariato è composto da 20 comuni della Core-Zone del sito UNESCO: Agliano Terme, Barbaresco, Barolo, Calosso, Castelnuovo Calcea, Castiglione Falletto, Diano d’Alba, Frassinello Monferrato, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte d’Alba, Neive, Nizza Monferrato, Novello, Rosignano Monferrato, Santo Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Vaglio Serra, Vignale Monferrato.

A cura di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e ATL Alexala

ore 14.00

TORINO E IL PIEMONTE: UN ANNO DI GRANDI EVENTI

Da destinazione turistica d’eccellenza con il riconoscimento di ‘European Capital of Smart Tourism’ Torino, e il Piemonte, si apprestano a vivere un 2025 ricco di grandi eventi in ambito sportivo, culturale ed enogastronomico, come ad esempio la nuova edizione di CioccolaTò, kermesse dedicata al cibo degli dèi, in programma a Torino dal 27 febbraio al 2 marzo. Appuntamenti prestigiosi di respiro nazionale e internazionale in grado di arricchire ulteriormente l’esperienza del viaggiatore.

A cura di Turismo Torino e Provincia e Regione Piemonte

ore 15.00

CASTELLI E DIMORE PRIVATE DEL PIEMONTE SI APRONO AL TURISMO ORGANIZZATO DEGLI OPERATORI DI FIAVET

Il 2025 si apre per il Piemonte con rinnovata energia grazie all’intesa firmata dai tour Operator e le agenzie di Fiavet Piemonte con Adsi associazione Dimore storiche del Piemonte: una cinquantina di tenute e castelli privati saranno il clou di itinerari fra borghi ed angoli poco noti del Piemonte custodi di autentici gioielli.

A cura di FIAVET Piemonte e ADSI Piemonte

ore 15.30

RISÓ 2025 – FIERA INTERNAZIONALE DEL RISO

Presentazione della prima fiera internazionale del riso, eccellenza italiana del mondo, che si terrà dal dall’11 al 14 settembre a Vercelli. Promozione del prodotto risicolo vercellese per valorizzare Vercelli, capitale europea del riso e i borghi delle vie d’acqua.

A cura di ATL Terre dell’Alto Piemonte – sede di Vercelli, Provincia di Vercelli, Città di Vercelli, Ente Nazionale Risi.

ore 16.15

MAGIA E SAPORI DEL PIEMONTE

Le province di Torino e Cuneo si presentano come destinazioni ‘magiche’.

Luoghi in cui si potranno vivere esperienze uniche in territori ricchi di fascino, dove prodotti tipici, arte e cultura si intrecciano con eventi e spettacoli di livello internazionale. Dal Museo della Magia di Cherasco agli spettacoli del Circolo Magico Blink, dai tour della Torino Magica fino al prestigioso Fism Italy – World Championship of Magic in programma a Torino dal 14 al 19 luglio 2025, un incontro all’insegna delle emozioni. E per concludere la presentazione, una golosa degustazione.

A cura di Turismo Torino e Provincia, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e ATL del Cuneese

**MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

ore 11.00

LA RETE CHE METTE “IN LUCE” UN TERRITORIO.

Il turismo è una questione di economia delle relazioni e di santa esperienza.

La Rete di Imprese Valbormidaexperience presenta il prodotto turistico ‘Santa Esperienza’ gemmato dall’itinerario culturale dei beni artistici ‘Bormida Gotica’ lungo il percorso del fiume Bormida tra Piemonte e Liguria, progetto che ha vinto il bando ‘In Luce’ della Fondazione Compagnia di San Paolo. La ‘Santa Esperienza’ è una nuova offerta turistica composta da attività ispirate dai luoghi e dai simboli di cinque tra i santi raffigurati negli affreschi. Una rete di relazioni concretizza il prodotto e crea economia su un territorio che si prepara a diventare destinazione turistica.

A cura della Rete di Imprese Valbormidaexperience

ore 12.00

MONDOVÌ, DOVE LA STORIA INCONTRA IL CIELO

Mondovì Culture, il partenariato speciale pubblico privato tra il Comune di Mondovì e CoopCulture per la gestione, valorizzazione e promozione della Chiesa della Missione, Torre del Belvedere ed ex Teatro Sociale. Un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale tramite la collaborazione e la messa a sistema delle competenze, risorse e prospettive del pubblico e del privato.

A cura del Comune di Mondovì e CoopCulture