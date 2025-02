Sabato 22 febbraio, porte aperte alla Misericordia di Cuneo

Era il lontano 2006 quando venne fondata la Confraternita di Misericordia di Cuneo. Come tutti gli inizi fu difficile ma grazie alla costante opera dei volontari e dei dipendenti l’associazione è cresciuta e continua tutt’ora a crescere. Basti pensare che solo nel 2024 ha svolto 9.524 servizi (n. 3.957 servizi di emergenza, 5.484 trasporti ordinari e 83 assistenze a manifestazioni) e percorso 300.000 km. Nonostante siano passati quasi 20 anni ancora oggi in tanti si chiedono: “Ma chi sono quelle persone vestite di giallo ed azzurro” oppure “Ma voi chi siete e cosa fate”?

Quale miglior modo per spiegare l’operato dell’associazione se non organizzando un porte aperte per la cittadinanza. Sabato 22 febbraio è stata organizzata una giornata aperta a tutti per conoscere la Confraternita, i suoi volontari (attualmente 150), le sue attività e per presentare il nuovo corso da Volontario Soccorritore Regione Piemonte che inizierà ufficialmente lunedì 24 febbraio alle ore 20,30 nei locali dell’associazione in via San Pio Decimo n. 11 a Cuneo.

Il corso è completamente gratuito ed ha una durata di circa 3 mesi di lezioni teorico/pratiche a cui seguirà un tirocinio di 6 mesi. Requisiti richiesti: maggiore età da compiere entro giugno 2025 ed idoneità fisica. La figura del volontario è fondamentale per poter proseguire al meglio l’operato associativo e permettere la continuità dei servizi alla cittadinanza.

La Misericordia di Cuneo invita tutti quanti a conoscerla e vi aspetta sabato 22 febbraio alle ore 10,00 oppure alle ore 14,00. Si potrà visitare la sede, il parco macchine (13 mezzi) e l’ambulatorio infermieristico gestito interamente da personale infermieristico volontario. Chi stà pensando di approcciarsi al mondo del volontariato approfitti dell’occasione. Non è necessaria la prenotazione. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 335-7798759