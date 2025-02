Le “Contaminazioni” di Cherasco

È stato presentato il programma culturale di Cherasco dei primi sei mesi dell’anno. Si tratta di “Contaminazioni”: un insieme di incontri, suddivisi per temi e soggetti, dedicati alla mu-sica, alla salute, alla tradizione, alcuni progettati in collaborazione con il Lions Cherasco, altri con i giovani laureandi cheraschesi.

Tanti appuntamenti da feb-braio a giugno, alcuni serali, altri pomeridiani, tutti ad ingresso libero e gratuito. Il titolo “Contaminazioni” sta a significare l’incontro di idee, storie e tradizioni quale è Cherasco oggi, città in cui si uniscono la storia del passato e la cultura del presente: mostre, presentazioni di libri, concerti, incontri tematici, premi, contaminano in modo vitale e dinamico la cultura locale.

«Ogni incontro culturale è un’occasione di contaminazione, nel senso più positivo del termine» dice Mara De Giorgis, delegata alla cultura. Il programma di “Contaminazioni” I “lunedì della salute” sono incontri in collaborazione al Lions Club Cherasco dedicati al benessere e alla salute, con esperti che affron-teranno temi chiave per prendersi cura di sé e del proprio futuro. Un’occasione per informarsi e promuovere uno stile di vita sano, nella Chiesa di San Gregorio, sempre alle ore 20.45, moderati dalla dottoressa Daniela Domeniconi.

Dopo il primo incontro di lunedì 3 febbraio, sul tema “Il medico di medicina generale oggi”, con i dottori Gemma Basso, Fabrizio Franchino, Alda Giachino, Giuseppe Orru e Ines Peano, lunedì 10 marzo il tema sarà “Meglio prevenire”, con Pietro Maimone, direttore del Di-partimento Prevenzione Asl Cn2.

Lunedì 7 aprile il titolo della sera-ta darà “La vita con il tumore”, con rleatore Gianmauro Numico, direttore di oncologia all’Ao Santi Croce e Carle Cuneo, mentre lunedì 12 maggio si parlerà di “Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica”, con Paolo Bogetti, già direttore di chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Università di Torino.

“Incontri con il futuro, presentazioni di tesi” è invece una rassegna, in collaborazione con la Commissione Politiche Giovanili, con serate dedicate alla presentazione delle tesi di laurea, dove talento e impegno si uniscono per dar voce ai risultati delle ricerche dei neo-laureati, un’occasione per ispirare, confrontarsi e celebrare il futuro accademico e professionale.

Incontri che si svolgono nella chiesa di San Gregorio, alle ore 20.45. Questo il calendario delle serate, titoli ed autori delle tesi: giovedì 20 febbraio “In e out”, di Virginia Falco; giovedì 27 marzo: “La residenza fiscale e le nuove norme alla luce del Decreto Legislativo in materia di Fiscalità Internazionale”, di Carlotta Mazzola; giovedì 17 aprile “Applicazione del Machine Learning per l’ottimizzazione energetica e il controllo degli impianti di climatizzazione”, di Filippo Bertolotti e, giovedì 22 maggio “Forme timide”, di Giacomo Mallardo.

“D’accordi musicali” è poi il titolo della nuova rassegna musicale condivisa che vede lavorare insieme per la prima volta Cherasco e Dogliani. La musica costituisce la forma più immediata di contaminazione, supera barriere linguistiche e geografiche. Che si tratti di musica classica, jazz, folk o moderna, ogni ascolto porta con sé una cultura da scoprire, e l’ascoltatore diventa parte di un’esperienza condivisa, che lascia un segno profondo nella memoria collettiva della città.

Per la serie Lezioni d’ascolto sono due gli incontri a cura di Mariacarla Cantamessa: dome-nica 2 marzo, a Cherasco, nella chiesa di San Gregorio, alle ore 17, “Il Viaggio” e, domenica 13 aprile, a Dogliani, nella biblioteca comunale, alle ore 17, “La Storia del pianoforte”. Poi ci sono i concerti, in collaborazione al Comune di Dogliani, alla domenica pomeriggio alle ore 17: il 9 marzo a Dogliani, nella chiesa della Confraternita dei Battuti, “Gli Archimedi”, con Andrea Bertino Violino, Marco Allocco Cello, Giorgio Boffa Double Bass; il 16 marzo a Cherasco, nella chiesa di San Gregorio, il “Duo Faccini”, Betsabea Faccini e Elia Faccini, pianoforte a quattro mani; il 23 marzo a Dogliani, nella chiesa della Confraternita dei Battuti, il “Duo DissonAnce”, Roberto Carbelotto e Gilberto Meneghin, fi-sarmonica, ed infine il 30 marzo a Cherasco, nella chiesa di San Gregorio, “Variazioni senza tema” con Stefano Parrino al flauto traverso e Francesco Parrino al violino.

Ci sono poi tre appuntamenti dal titolo “Signora Maestra, lui mi dice i nomi”, incontri di costume, a cura di Flavio Russo, nella chiesa di San Gregorio, alle 20,45. Si tratta di una divertente ricerca linguistica: quanti sono gli aggettivi della lingua piemontese che descrivono le persone, nel bene e nel male, quelli che i bambini chiamavano i “nomi”? Si svolgeranno i mercoledì del 12 marzo, del 26 marzo e del 9 aprile.

Due incontri, sempre in San Gregorio alle 20.45, sotto il nome di “Single” perché non si ripetono uguali nel tempo: venerdì 7 febbraio su “Il Medio Oriente: un mosaico in continua evoluzione”, con Nadia Boffa, giornalista per l’Huffington Post, e giovedì 12 giugno, con la presentazione del progetto di Fondazione Film Commission Torino Piemonte, a cura di Davide Bracco.

A questo vasto programma culturale sono ancora da aggiungere gli incontri dell’Unitre in collaborazione con l’Arci Bra, rivolti a tutti e per tutte le età, gratuiti, che si svolgeranno sino a mercoledì 21 maggio: le lezioni si terranno a Cherasco (nella sala del Consiglio) due mercoledì al mese e a Roreto di Cherasco (al Centro d’incontro) un martedì al mese, al pomeriggio dalle ore 15 alle 17 e tratteranno argomenti di diversa natura per soddisfare le esigenze di tutti i par-tecipanti.

Informazioni su eventi e mostre saranno pubblicati sul sito www.turismoeventicherasco.ithttps://www.comune.cherasco.cn.it/novita/evento/1194/Contaminazioni-3a-cultura-in-evoluzione–Rassegna-degli-incontri