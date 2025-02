Eccellenza B: il meteo grazia la ventesima giornata! Riflettori puntati su Alba ma non solo

Graziata dal meteo e da una neve non arrivata in abbondanza, come si temeva, in Piemonte, la ventesima giornata del Girone B si disputerà (quasi) al completo: unico rinvio, già deciso d’ufficio, quello della sfida fra Ovadese ed AC Cuneo 1905 Olmo.

I principali riflettori della domenica saranno, perciò, puntati sullo Stadio “Coppino” dove è in programma un vero e proprio big match: l’Alba Calcio, quarta a quota 32, riceve la capolista Valenzana Mado (38). Pronostico da 1X2: la compagine di Telesca cerca il colpo per rimescolare di nuovo tutte le carte per la vittoria del campionato, ma ci vorrà un’impresa contro i rossoblu, i quali non perdono dalla prima giornata, datata addirittura 8 settembre, e vogliono provare a tagliare fuori una diretta concorrente espugnando le Langhe.

Proverà ad approfittare dello scontro concomitante, il Pinerolo secondo (36): la banda di mister Rignanese attende al “Barbieri” il sempre insidioso Acqui. Trasferta invece per la Luese Cristo Alessandria (32), impegnata sul campo di un Alpignano che ha interrotto, sette giorni fa a Cuneo, la sua mini serie positiva, ma affamato di punti salvezza.

Vuole tornare al successo, assente da oltre due mesi, la Giovanile Centallo (30): la compagine di Sacco fa visita al Vanchiglia, per non perdere il treno che conta. Forte, invece, di due successi consecutivi ed in piena serie positiva da 6 turni, la Pro Dronero sogna i playoff: sulle ali dell’entusiasmo, i “Draghi” di mister Caridi e del capocannoniere Capitao ospitano la Pro Villafranca.

Punti salvezza in palio, intanto, sul sintetico del “Roella”: la Cheraschese affronta il SDS Asti penultimo. Anche al “Cavoretto” ci si gioca tanto: la CBS Scuola Calcio fanalino di coda aspetta il CSF Carmagnola quartultimo.

DIRETTA SU IDEAWEBTV – Ideawebtv seguirà LIVE la supersfida Alba-Valenzana Mado: al termine tutti gli approfondimenti, i video e le interviste. Come di consueto, dalle 14.30, tutti i risultati in tempo reale del Girone B.