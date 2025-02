Serie D, Girone A – Le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata di gioco

La ventitreesima giornata di Serie D, ventisettesima nei Gironi A, B e C, si aprirà domani pomeriggio con i tre anticipi Olbia-Cassino (G, ore 14), Cynthialbalonga-Latte Dolce (G, ore 14.30 presso il campo “Pavona” di Albano) e Gozzano-Lavagnese (A, ore 14.30).

Il nuovo turno di campionato continuerà domenica 9 febbraio a partire dalle ore 14 con Sarnese-Atletico Uri (G) che precederà le sfide all’orario ufficiale delle 14.30. A seguire i seguenti posticipi: ore 15 Imperia-Asti (A), Folgore Caratese-Breno (B), Prato-Piacenza (D), Vigor Senigallia-Fermana (F), Città di Fasano-Real Acerrana (H), Martina-Palmese (H), Angri-Fidelis Andria (H), Nocerina-Manfredonia (H), Città di S.Agata-Città di Acireale (I), Nuova Igea Virtus-Licata (I), Sancataldese-Vibonese (I), Locri-Sambiase (I), Ragusa-Enna (I); ore 15.30 Brindisi-Casarano (H) e Virtus Francavilla-Gravina (H).

Si giocheranno a porte chiuse Albenga-Vado (A) e L’Aquila- Atletico Ascoli (F), mentre tra le variazioni di campo figurano Ciliverghe Mazzano-Magenta (B, campo n°2 di Mazzano), Fezzanese-Sangiovannese (E, “Buon Riposo” di Seravezza) e Gelbison-Puteolana (G, definitiva per tutte le prossime gare interne allo Stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento).

La sfida al vertice del Girone B Ospitaletto-Pro Palazzolo sarà trasmessa in diretta streaming domenica 9 Febbraio alle 14.30 sulla piattaforma digitale della FIGC Vivo Azzurro Tv in modalità completamente gratuita. Il collegamento inizierà alle 14.15.

COME VEDERE VIVO AZZURRO TV – Per non perdere neanche un’emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare l’app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, il Dipartimento Interregionale ha reso noto il cambio d’orario delle due semifinali di andata in programma il 12 febbraio: Martina-Guidonia Montecelio si giocherà alle ore 15, mentre Ravenna-Lavagnese alle ore 17.30.

SERIE D – 23ª GIORNATA (27ª GIRONI A-B-C)

Girone A: Albenga-Vado (arbitro Rashed di Imola), Bra-Novaromentin (Petraglione di Termoli), Vogherese-Saluzzo (Sarcina di Barletta), Cairese-Derthona (Zamagna di Saronno), Chieri-Chisola (Calabrò di Reggio Calabria), Città di Varese-Borgaro Nobis (Spagnoli di Tivoli), Gozzano-Lavagnese (Borghi di Modena), Imperia-Asti (Vigo di Lodi), Ligorna-Fossano (Cisternini di Seregno), Sanremese-Oltrepò (Spinelli di Cuneo)

Girone B: Desenzano-Chievoverona (D’Agnillo di Vasto), Castellanzese-Fanfulla (Jusufoski di Mestre), Ciliverghe Mazzano-Magenta (Cortese di Bologna), Club Milano-Arconatese (Giannì di Reggio Emilia), Crema-Nuova Sondrio (Palmieri di Brindisi), Folgore Caratese-Breno (Buzzone di Enna), Ospitaletto Franciacorta-Pro Palazzolo (Giordani di Aprilia), Pro Sesto-San Giuliano City (Iorfida di Collegno), Sant’Angelo-Varesina Sport (Kovacevic di Arco Riva), Vigasio-Casatese Merate (Radovanovic di Maniago)

Girone C: Brian Lignano-Bassano Virtus (Gallo di Bologna), Brusaporto-Real Calepina (Fermo di Torre Annunziata), Calvi Noale-Adriese (Toselli di Gradisca d’Isonzo), Caravaggio-Virtus Ciseranobergamo (Targhetta di Castelfranco Veneto), Chions-Cjarlins Muzane (Cerqua di Trieste), Dolomiti Bellunesi-Lavis (Testoni di Ciampino), Luparense-Este (Dumitrascu di Finale Emilia), Montecchio Maggiore-Mestre (Di Palma di Cassino), Treviso-Portogruaro (Leorsini di Terni), Villa Valle-Campodarsego (Ambrosino di Nola)

Girone D: Cittadella Vis Modena-Zenith Prato (Battistini di Lanciano), Corticella-Tau Altopascio (Galiffi di Alghero), Fiorenzuola-Forlì (Mazzer di Conegliano), Lentigione-San Marino (Femia di Locri), Prato-Piacenza (Santinelli di Bergamo), Progresso-United Riccione (Giallorenzo di Sulmona), Ravenna-Imolese (Guitaldi di Rimini), Sammaurese-Sasso Marconi (Tedesco di Battipaglia), Tuttocuoio-Pistoiese (Testaì di Catania)

Girone E: Aquila Montevarchi-Seravezza Pozzi (Niccolai di Pistoia), Fezzanese-Sangiovannese (Palmisano di Saronno), Follonica Gavorrano-Fulgens Foligno (Iudicone di Formia), Ghiviborgo Vds-Flaminia Civitacastellana (Nuckchedy di Caltanissetta), Grosseto-Terranuova Traiana (Velocci di Frosinone), Ostiamare-Livorno (Spina di Barletta), San Donato Tavarnelle-Poggibonsi (Montevergine di Ragusa), Siena-Orvietana (Costa di Busto Arsizio), Sporting Trestina-Figline (Scarpati di Formia)

Girone F: Ancona-Città di Teramo (Isoardi di Cuneo), Avezzano-Termoli (Zadrima di Pistoia), Castelfidardo-Sora (Moro di Novi Ligure), Città di Isernia S.Leucio-Chieti (Copelli di Mantova), Vigor Senigallia-Fermana (Burattini di Roma 1), Forsempronese-Civitanovese (Macrina di Reggio Calabria), L’Aquila-Atletico Ascoli (Fresu di Sassari), Notaresco-Recanatese (Melloni di Modena), Roma City-Sambenedettese (Ismail di Rovereto)

Girone G: Atletico Lodigiani-Real Monterotondo (Pascali di Pistoia), Sarrabus Ogliastra-Guidonia Montecelio (Kurti di Mestre), Cynthialbalonga-Latte Dolce (Mozzillo di Reggio Emilia), Gelbison-Flegrea Puteolana (Colelli di Ostia Lido), Olbia-Cassino (Cerea di Bergamo), Paganese-Trastevere (Marinoni di Lodi), Sarnese-Atletico Uri (Zangara di Catanzaro), Savoia-Anzio (Mirri di Savona), Terracina-Ilvamaddalena (Coppola di Castellammare di Stabia)

Girone H: Brindisi-Casarano (Schmid di Rovereto), Città di Fasano-Real Acerrana (Dallagà di Rovigo), Virtus Francavilla-Gravina (Ambrosino di Torre del Greco), Martina-Palmese (Cavacini di Lanciano), Matera-Ischia (Cafaro di Alba-Bra), Nardò-Costa D’Amalfi (Salvatori di Macerata), Nocerina-Manfredonia (Ammannati di Firenze), Angri-Fidelis Andria (Guiotto di Schio), Ugento-Fc Francavilla (Tierno)

Girone I: Castrumfavara-Paternò (Noce di Genova), Città di S.Agata-Città di Acireale (Bissolo di Legnago), Pompei-Nissa (Prencipe di Tivoli), Locri-Sambiase (Riahi di Lovere), Nuova Igea Virtus-Licata (Ercole di Latina), Ragusa-Enna (El Ella di Milano), Reggina-Siracusa (Dasso di Genova), Sancataldese-Vibonese (Decimo di Napoli), Scafatese-Akragas (Pelaia di Pavia)