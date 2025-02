Sci alpino, all’Aprica Francesco Magliano (Ski College Limone) è quarto nel secondo gigante FIS Cittadini

Mercoledì 5 febbraio il secondo giorno delle gare FIS Cittadini in programma all’Aprica è stato dedicato ancora ad un Gigante. La gara maschile è stata vinta nuovamente dal valtellinese Matteo Confortola del Technic Ski SSD con il tempo totale di 1’,44”,44/100. Sul podio con lui anche Alberto Landini dello Sci Club Riolunato, staccato di 37/100, e

Andrea Francesco Armari, trentino dello Sporting Club Madonna di Campiglio, a 51/100.

Quarto posto a 90/100 per l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone, decimo per il milanese Tommaso Brignoli dello Sci Club Sansicario Cesana, che è secondo degli

Aspiranti, ventinovesimo assoluto e decimo tra gli Aspiranti per Federico Forte, anche lui del Sansicario Cesana.

La classifica del secondo Gigante FIS Cittadini disputato all’Aprica

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=126612