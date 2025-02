«La via alla libertà è uno sguardo senza preconcetti»

Saba Anglana, artista nata a Mogadiscio da padre italiano e madre etiope: «Il teatro per me è come una calamita. Cerco di sottrarmi, continua a chiamarmi»

La bellezza è un concetto astratto,

non traducibile in un modello concreto e universale



Quando ri­spon­de al telefono, ciò che colpisce è la sua voce sorridente. Anche se è la prima volta che la si sente, si ha la netta sensazione di conoscerla da tempo. Ti fa sentire perfettamente a tuo agio. Troppi cliché come incipit? Be’, c’è poco da fare: è la verità. Ho conosciuto il personaggio Saba Anglana un’ora prima di chiamarla: ho messo nelle cuffie il suo ultimo album “Ye ketama hod” (“Il ventre della città”); ho mandato un WhatsApp alla mia libreria preferita per ordinare il suo libro “La signora Meraviglia”; ho letto la sua biografia; ho preparato le domande e l’ho chiamata. Ero appena entrato in contatto con il personaggio, ma al telefono ho avuto l’occasione di scoprire la persona Saba Anglana, di una profondità sorprendente. Men­tre parla, è molto chiaro: l’arte, in tutte le sue forme, è imprescindibile. Oggi più che mai. Perché è motore dell’immaginazione e l’immaginazione è un atto di costruzione fondamentale per non sciogliersi nel mare uniforme della globalizzazione. L’im­ma­gi­na­zione è ciò che disegna i contorni della nostra identità.

Lei è nata a Mogadiscio, da padre italiano e madre etiope, che ruolo ha giocato la multiculturalità nella sua creatività e sulla sua visione del mo­ndo?

«Parlando di multiculturalità, non bisogna confondere l’essere con un’influenza esterna. Nel mio caso, non è un qualcosa a cui sono stata esposta, ma è stato un qualcosa con cui sono nata. Una curiosità prensile, quasi in­fantile, alle espressioni dell’arte. Così come fa un ibrido, una persona che nasce già mescolata. Una grandissima fortuna che mi ha dato la possibilità di vivere con naturalezza le vicende della vita e dell’arte. Semplice­men­te un “essere” che si è espresso in una facilità di approccio ai vari linguaggi».

Qual è il messaggio che cerca di trasmettere attraverso la sua musica?

«Non è detto che facendo musica ci si occupi costantemente di costruire un significato all’interno di un significante. Anche in questo caso la differenza so­stanziale è quella di lasciar vivere e respirare, senza costruire. Attraverso il me­dium, la musica, il contenuto trova un’espressione e si crea una coerenza, sostanziandosi in un significato. Nel caso dell’ultimo disco, “Ye Kata­ma Hod”, avevamo sotto gli occhi la trasformazione febbrile di una città come Addis Abeba, a colpi di cemento e di influenze straniere. Un progresso che non è necessariamente evolutivo che in molti subiscono, senza per forza volerlo. Parlo di Addis Abeba come prototipo di molte città africane. Ho vissuto l’Etiopia come una grande scoperta geografica, culturale e affettiva. Allo stesso tempo, sentivo di essere sul punto di smarrire tutto questo, perché eroso dalla globalizzazione e dai modelli culturali occidentali. Questo sentire promiscuo di scoperta e smarrimento ha creato quel contenuto che ha preso la forma del mio ultimo al­bum».

I testi di “Ye Katama Hod” sono scritti in lingua amarica, da cosa deriva questa scelta?

«Non dando un primato di verità a una lingua che padroneggio meglio, nel mio caso l’italiano – la mia lingua “padre” – ma dando una possibilità a una lingua imperfetta e, per me, non immediatamente go­ver­nabile. Si tratta di gran­di occasioni di scoperte profonde, perché non siamo schiavi di una lingua che già sa, ma ci affidiamo ad una lingua che cerca. Se lasci la possibilità a un linguaggio che non governi di andare dove vuole, scopre corde emotive inaspettate e spesso più vicine di quelle intellettive a una verità interiore e certe volte anche universale».

Come è nata la sua passione per il teatro?

«Il teatro è stato per me come una specie di calamita da cui provi a sottrarti, ma che continua a chiamarti. Jodo­rowsky direbbe che “La realtà inizia a danzare” (“La danza de la realidad”, film del 2013, ndr), evidentemente c’è un messaggio che l’universo ti manda per farti scoprire una dimensione nella quale avrai modo di raccontare. Dopodiché ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza a fianco di persone estremamente preparate e di grandissima esperienza». È intervenuta venerdì 31 gennaio all’incontro di presentazione del piano pluriennale di Fon­dazione Crc, sul tema di trasparenza e imparzialità».

Quanto sono importanti questi due aspetti nel mondo di oggi?

«Importanti perché creano una parentela molto stretta con il concetto di libertà. Un concetto ultimamente travisato e abusato. La trasparenza è una forma di luminosa verità, ma non brandita co­me una bandiera. Le bandiere spesso mentono, perché sono il prodotto di una narrazione. La trasparenza invece è apertura a tutti i tipi di narrazione, a tutti i racconti, affinché si crei una trama in filigrana di racconti, storie, popoli che sia perfettamente visibile. L’impar­zialità non significa ignavia, ma darsi l’occasione importante di una forma di verginità dello sguardo, uno sguardo che accoglie senza preconcetto. Imparzialità è scrollarsi di dosso qualsiasi preconcetto. La verità ha molte facce, è un prisma di cui molti hanno paura».

Cosa l’ha spinta a scrivere “La signora Meraviglia”, per Sel­lerio?

«Con lingua e parole ho un grandissimo debito artistico, perché mi hanno sempre aiutato a veicolare forme emotive. Immagina­zio­ne e intelletto si toccano grazie alle parole. Devono scendere a patti e allearsi, la letteratura è un ottimo terreno di incontro. Forse addirittura più della musica. “La signora Mera­viglia” è una storia molto complessa, legata al mio albero genealogico. Una storia fatta di guarigioni magiche, di at­traversamenti geografici, di battaglie epiche contro la burocrazia e di uno sguardo sfaccettato sulla realtà. Scri­vere ha significato mettere insieme tutte queste cose, governarle meglio e raccontarle. È stata una bellissima chance».

Qual è il consiglio che da­rebbe ai giovani che intendono intraprendere una carriera artistica?

«In realtà non credo molto nei consigli. I consigli cristallizzano in maniera controproducente. I giovani non hanno voglia di sentire consigli. Ma forse cercare esempi. Il mio è quindi più un augurio: quello di avere la perseveranza di cercare esempi da seguire, che costruiscano una realtà interessante e permettano di rimanere divertiti. Guardare questo mon­do duro a cui si è esposti, mantenendo uno sguardo divertito, complice e curioso».

Articolo a cura di Riccardo Meynardi