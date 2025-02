«La capillarità può essere un vantaggio per il commercio della nostra provincia»

Da poche settimane si è aperta una nuova era per Confcom­mer­cio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo. Durante la riunione del consiglio direttivo dello scorso 6 dicembre, infatti, sono stati nominati i nuovi organi di governo dell’associazione. Per il ruolo di presidente la scelta è ricaduta sul saluzzese Danilo Rinaudo, già guida di Confcommercio Saluzzo e Zona, che succede così a Luca Chiapella, in carica dal 2017. Rivista IDEA lo ha intervistato per conoscere le sue priorità, le strategie che intende adottare e le iniziative che saranno messe in campo per sostenere il commercio provinciale.

Presidente Rinaudo, con quale spirito sta affrontando queste prime settimane nel suo nuovo incarico?

«Lo spirito è sicuramente propositivo: per carattere, ho sempre voglia di affrontare nuove sfide. Si tratta di un punto di vista diverso dello stesso lavoro che ho già svolto per anni, facendo parte del Consiglio dell’Unione. Con­tinuo a cooperare con tutti, ma in un ruolo che mi richiede maggiore responsabilità e impegno. Ma, come dicevo, fa parte del mio carattere: le sfide mi piacciono».

A proposito, quali sono quelle principali a cui fare fronte nel medio periodo?

«Sicuramente occorre affrontare una situazione che è già da tempo perdurante, quella di una palese crisi del settore del commercio, dovuta ai soliti mille fattori che conosciamo. Stiamo cercando di rimediarvi il più possibile non tamponando buchi, ma cercando delle alternative. Alternative che consistono, ad esempio, nel proseguire nello spingere i giovani a cercare di aprire nuove aziende e allo stesso tempo, se non addirittura prioritariamente, nel far sì che i negozi storici non chiudano».

Cosa occorre, in concreto, per intraprendere questo percorso di risalita?

«Deve intanto esserci un deciso cambio di mentalità. Due sono i fattori fondamentali rispetto al recente passato: non si può più stare dietro al bancone ad aspettare che la porta si apra e non bisogna aver paura di unirsi a chi fino a ieri era considerato un concorrente. Occorre quindi fare sistema per battere la concorrenza delle varie piattaforme di e-commerce: una concorrenza a mio avviso sleale, in quanto basata sullo stesso mercato ma con regole differenti, soprattutto in tema fiscale, che non permettono di garantire una condizione di parità. Prima ancora che sul commercio, ad ogni modo, noi puntiamo sul commerciante: la persona deve diventare un presidio sociale e di aggregazione, di aiuto nella scelta del prodotto».

Fondamentali sono anche i vari progetti di finanziamento. Penso, ad esempio, ai fondi erogati dalla Regione per i Distretti del Commercio.

«Qualche anno fa la Regione ha deciso di ricreare i Distretti del Commercio: si tratta di un progetto molto importante. Questo permette ai commercianti di interagire tra di loro, supportati dalle amministrazioni pubbliche e dalla presenza di Confcom­mer­cio, che è stata indicata dal Governo come punto di riferimento in materia. Attra­ver­so i fondi, la Regione sostiene la realizzazione di diverse iniziative. L’ultimo finanziamento di quasi 8 milioni di euro, ufficializzato la scorsa settimana dall’assessore Paolo Bongioanni, va nella direzione da noi auspicata. Non volevamo, infatti, un intervento una tantum, ma qualcosa di più strutturale, che durasse nel tempo. Mi permetta inoltre di aggiungere una cosa».

Prego.

«L’assessore Bongioanni ha la delega sia sul commercio sia sull’agricoltura e questo è un aspetto decisamente importante: il collegamento tra Distretti del Commercio e Distretti del Cibo – che investono il mondo dell’agricoltura, connesso al commercio – può sicuramente ampliare le possibilità di collaborazione e di risultato. In Regione è nato inoltre il Tavolo del commercio: un ulteriore strumento per il rilancio del settore».

In che modo Confcommercio Provincia di Cuneo può collaborare con le istituzioni locali per migliorare il contesto economico della provincia?

«Come Unione Provinciale di Cuneo abbiamo un vantaggio rispetto a tutte le altre associazioni provinciali d’Italia. Siamo infatti gli unici ad avere nove territoriali autonome – le Ascom – con nove presidenti, che fanno poi parte del Consiglio provinciale. Questo richiede uno sforzo in più per legarci con progetti comuni, ma al tempo stesso offre la grande possibilità di conoscere meglio il territorio. In tal modo possiamo affrontare in maniera equa le esigenze delle diverse realtà e – portando allo stesso tavolo esperienze diverse e incrociandole tra loro – creare al contempo una sorta di moltiplicatore. È questa la nostra grande sfida: far diventare le individualità di territorio delle cose di comunità».

Da un punto di vista più generale, può fornirci qualche dato sulla vostra struttura sia sul numero di associati che sui principali settori rappresentati?

«I settori rappresentati sono tantissimi. Racchiudiamo tutto: dal commercio di vicinato al settore dei pubblici esercizi fino ad arrivare alle professioni e a tanto altro. Come numero di associati, invece, ci aggiriamo intorno ai diecimila. Si tratta di un numero importante, frutto appunto della nostra presenza capillare su tutto il territorio provinciale».

Un altro fiore all’occhiello è l’attenzione rivolta al ruolo delle nuove generazioni.

«Le nuove generazioni sono per noi i commercianti di domani. Al nostro interno abbiamo il Gruppo Giovani Imprenditori della provincia di Cuneo, un’associazione trasversale alle 9 Ascom territoriali, guidata dal presidente Carlo Giorgio Comino e attiva proprio nella creazione e nella proposta di progetti o eventi che possano riguardare il nuovo modo di vedere il commercio».

Qual è invece il suo messaggio per i commercianti della provincia in qualità di presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo?

«Innanzitutto tutti i nostri commercianti sono per noi una ricchezza. Il nostro compito è quello di unire la gente e i pensieri per realizzare progetti comuni: ci sono delle difficoltà, ma attraverso l’aggregazione alla categoria si possono raggiungere risultati importanti. Siamo pronti ad offrire la nostra esperienza e la nostra struttura per ascoltare le proposte di tutti».

Articolo a cura di Domenico Abbondandolo