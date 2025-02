«Il nostro esempio: pubblico e privato per il bene di tutti»

Come sottolinea la stessa Milena Ga­banelli, ci sono anche gli esempi edificanti nel panorama difficile che caratterizza il mondo sanitario di questi tempi. E tra questi, l’ospedale Michele e Pietro Ferrero (premiato per il secondo anno consecutivo con il Bollino Azzurro) può sicuramente raccontare una storia d’eccellenza. Bruno Ceretto, presidente della Fon­dazione Alba-Bra, entra nel dettaglio di una sinergia che si sta rivelando estremamente efficace: «Il nostro è un esempio virtuoso di come il privato (la Fondazione Ospe­dale) possa collaborare con il pubblico per il bene di tutti, perché la salute è il bene più prezioso che abbiamo. Nel 2008 siamo partiti in 11, oggi siamo 68 soci di cui il 95% imprenditori che voglio ringraziare per il tempo e le risorse che dedicano al nostro ospedale. Al tempo stesso ringrazio tutti i donatori di risorse, piccoli e grandi che siano, per la fiducia che hanno dimostrato nei nostri riguardi, assieme ai nostri volontari – sono ben 140 – che rendono l’ospedale un ambiente amichevole e a tutti i professionisti dipendenti dell’ospedale “Ferrero” che con la loro dedizione onorano il servizio pubblico».

Tutto questo si può sintetizzare con un motto: «Chi si dedica con passione alla cura degli altri avrà sempre la nostra Fondazione al suo fianco», sottolinea Ceretto.

Per entrare tra le pieghe degli interventi effettuati fino a questo momento, coinvolgiamo Luciano Scalise, direttore della Fondazione Ospe­dale Alba-Bra: «Abbiamo donato – ci dice – beni all’Asl per un valore totale di oltre 28 milioni, frutto della piccola e grande generosità della nostra gente e delle nostre aziende. Ultima grande realizzazione in ordine di tempo, il centro di simulazione sanitaria avanzata: una vera rivoluzione nel campo della formazione professionale dei sanitari che il 15 gennaio ha tenuto il suo primo corso di addestramento. Siamo fieri della crescita di questo ospedale, avvenuta nell’arco di quattro anni e mezzo e la dimostrazione viene anche dall’alto numero di specializzandi che chiedono di venire a formarsi qui, grazie anche all’ospitalità offerta dalla nostra Fon­dazione. In questo momento ospitiamo ben 22 giovani medici. L’o­biet­­tivo è di farli crescere e innamorare del nostro ospedale con la speranza che si prendano cura di noi una volta finita la specializzazione». Pro­prio questo è un obiettivo dichiarato fin dal primo mo­mento, l’idea di puntare sui giovani medici che in una struttura all’avanguardia possano formarsi con standard di alto livello, è sicuramente vincente. E non solo, nei primi anni, prima di entrare stabilmente nei meccanismi dell’ospedale, i giovani medici hanno anche l’opportunità di viaggiare per acquisire ulteriori competenze. Nel frattempo il legame con l’ospedale si intensifica e i professionisti sono pronti per assumere ruoli importanti all’interno della struttura.

E a proposito dell’evento in programma oggi all’Au­dito­rium, Ceretto e Scalise lo introducono con grande soddisfazione: «Siamo onorati di ospitare una grande giornalista come Milena Gabanelli che, con la collega Simona Ravizza del Corriere della Sera, conducono la rubrica Dataroom sul principale e autorevole quotidiano nazionale. “Codice rosso – Come la Sanità pubblica è diventata un affare privato”, è un libro di alto valore sociale, ben documentato, che lancia un grido di dolore sulle sorti del servizio sanitario pubblico, una volta vanto del nostro Paese, oggi in grave crisi e bisognoso di cure immediate». Un libro che riporta nu­meri ed evidenzia situazioni di criticità, delineando un quadro che richiama l’attenzione di tutti.

Con una particolarità: «Il libro non parla di malasanità come spesso leggiamo, a volte an­che in maniera strumentale su tanti mezzi di informazione, ma è l’inchiesta più completa sulla Sanità italiana. Ha l’o­biet­tivo di rendere consapevoli i cittadini delle vere ragioni di un malfunzionamento, pretendendo dai decisori politici, a tutti i livelli, la competenza necessaria a riparare gli immensi errori commessi fi­nora. È la prima volta che la grande giornalista presenta il suo libro in una struttura sanitaria, siamo orgogliosi che prenda visione di quanto abbiamo realizzato in sinergia con l’Asl Cn2 e che prenda le mosse per scrivere il prossimo libro che potrebbe essere: “Codice verde – Come la Sa­ni­tà è in via di guarigione”». Prendendo spunto proprio dall’esempio dell’ospedale di Verduno.