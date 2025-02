«Così la Fondazione ha aperto un dialogo con gli spettatori»

La creatività è la capacità di vedere e interpretare

Preludi, dialoghi, vi­sioni, corale. Qua­t­tro atti per un grande spettacolo nato e voluto per raccontare le “Nuove Visioni” del piano strategico 2025-2028 della Fondazione Crc. “Una nuo­va direzione” che si è concretizzata attraverso un grande spettacolo per la regia di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco. Un vero e proprio atto creativo, non una collaborazione inedita poiché con Poem, Potenziali Evo­cati Multimediali, il sodalizio aveva già curato un anno fa o poco più, il bilancio di mandato 2020-2024 “Cam­minare insieme”. Una sfida non da poco tradurre numeri e statistiche in teatro.

Ma innanzitutto, cos’è Poem?

«Un’impresa sociale nata a dicembre 2021 da una classe della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino di cui fanno parte 16 attori con insegnante il regista e drammaturgo Gabriele Va­cis e me (Roberto Tarasco) alla scenofonia (ma è anche regista, ndr)».

Venerdì le luci si sono accese sul Palazzetto dello sport di Cuneo. Come siete arrivati a mettere insieme questo percorso?

«Già lo scorso anno la Fon­dazione desiderava qualcosa di più delle semplici cifre per raccontare il suo bilancio. I numeri sono importanti, ma le relazioni tra le persone e i momenti emozionanti sono fondamentali per creare teatri della memoria. L’espe­rienza fu unica: una compagnia teatrale che metteva in scena un bilancio. Que­st’anno Mauro Gola, presidente della Fondazione Crc, voleva coinvolgere i giovani e ha scelto il Palazzetto dello Sport. Nei mesi scorsi abbiamo costruito una drammaturgia in quattro atti, basata sulle parole chiave indicate dalla Fondazione, ed è venuto fuori un programma bellissimo».

Che ha coinvolto nomi noti e genius loci, mescolando parole, suoni, luci e colori. Infine emozioni.

«Lo spettacolo, articolato in un preludio, due atti e un epilogo, è stato un’opportunità di dialogo tra la Fon­dazione, il territorio e oltre 3mila spettatori, di cui al­meno 2 mila giovani, riuniti al Palazzetto dello Sport di Cuneo. L’apertura, con i “Preludi”, ha visto la lectio magistralis di Mario Ra­setti esperto di In­telligenza artificiale e professore emerito di Fisica Tecnica al Politecnico di Torino e Mat­teo Romano, giovane cantautore di Cuneo. A seguire, i “Dialoghi” hanno sviluppato le cinque parole chiave della Fondazione Crc – cura, bellezza, futuro, partecipazione, creatività – attraverso storie e riflessioni. Si è parlato di “Etica e responsabilità” raccontando il collettivo Po­em, 16 attori che hanno de­ciso di fare massa critica invece di concorrere tutti per la stessa parte, e la figura di Prometeo che dona il fuoco all’uomo, la tecnologia, per cuocere il cibo. La seconda scena ha affrontato il tema della “Sostenibilità culturale e ambientale” con il progetto Fluffy Revolution di Matteo Marini che parlando di veganesimo possibilista attraverso la sua pagina Instagram, propone una ri­voluzione culturale morbida anche nel campo del cibo. Con Francesco Nappi, che ne è stato il social media manager, “Equità e inclusione” sono state al centro della storia di Sami Around the World, il ragazzo tetraplegico che ha girato il mondo via terra grazie alla comunità, abbattendo la barriera delle possibilità fisiche. Il quarto dialogo “Trasparenza e im­parzialità”, sul tema della giustizia riparativa, è stato esplorato con Manlio Mi­lani, che perse la moglie nella strage di Piazza della Loggia (Brescia, 28 maggio 1974), e la cantante Saba Anglana. Infine “Talenti e competenze” ha portato sul palco le Fate della ginnastica artistica, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, e la formazione mista del TeamGym. Nel secondo atto, “Visioni”, il presidente della Fondazio­ne Crc, Mauro Go­la, ha illustrato il futuro dell’ente, accompagnato da sonorità immersive curate da Poem. L’atto finale, “Co­rale”, è stato una festa collettiva con gli sbandieratori di Alba e Fossano, musica e danza, culminata nella performance dei 400 coristi di 10 cori diretti da Chiara Albanese e nella chiusura travolgente della Sweetlife Society».

La creatività è la capacità di vedere e interpretare il mondo da diverse angolazioni. Qual è stato il percorso creativo che vi ha fatto “mettere insieme in pezzi”?

«Io e Gabriele abbiamo un’esperienza cinquantennale che inizia con il laboratorio Teatro di Settimo. Nel tempo ne hanno fatto parte Marco Paolini, Ales­sandro Baricco, che scrisse per noi “Novecento”. Poi nel 2006 ci fu affidata la realizzazione dei segmenti iniziali della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Torino a cui seguirono altri allestimenti. Veniamo dalla periferia e abbiamo vissuto la cooperativa come un ri­scatto, più inclini a tradurre in scena la chimica degli “Esercizi sulla Tavola di Mendeleev” piuttosto che Romeo e Giulietta, guidati dalla cu­riosità per il mondo. Il no­stro percorso ci ha portati ad affiancare la Fonda­zio­ne, amalgamando personaggi con can­to, arte e scenografie. È stato un processo naturale e lungo, tre mesi di lavoro per costruire un organismo che, in un mondo in continua evoluzione, unisce vec­chie e nuove generazioni».

Una scelta coraggiosa?

«Molto. Anche perché la Fondazione ha partecipato attivamente al processo creativo e alla realizzazione dell’evento. Grandi palloni nascosti nelle gradinate do­vevano essere lanciati, i ra­gazzi provenienti da tutta la Provincia sistemati, i sindaci accolti. Ascoltarli è stato utile per capire in che direzione andare».

E i ragazzi? Come hanno percepito tutto questo?

«Seguendo con grande attenzione le alternanze tra i momenti considerati “più alti” con quelli più ludici. È stato un momento di grande festa».

Articolo a cura di Erika Nicchiosini