Coppa Italia Dilettanti: la fase nazionale e gli impegni dell’Alba Calcio

La Fase Nazionale della 58^ edizione della Coppa Italia Dilettanti, riservata alle 19 squadre vincenti i trofei regionali, inizierà mercoledì 12 febbraio. All’appello mancano solo Abruzzo e Molise che giocheranno le finali rispettivamente il 5 e 9 febbraio. Nella prima fase, dal 12 al 26 febbraio, i club si sfideranno in tre Triangolari e cinque accoppiamenti (andata e ritorno). La formula degli abbinamenti sui 180’ sarà valida anche nei turni successivi, Quarti di Finale (5/12 marzo) e Semifinali (19/26 marzo). L’ultimo atto, in programma il 5 aprile, si disputerà in gara unica sul campo del Centro di Formazione Federale “Bozzi” di Firenze salvo diverse determinazioni delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

La squadra che vince la competizione viene promossa direttamente in Serie D. Il trofeo ha un valore unico nel panorama del calcio nazionale. Diciannove squadre, due mesi di sfide per centrare un obiettivo prestigioso, la conquista di un posto d’onore nella storia del calcio LND. La Coppa Italia Dilettanti, istituita dalla Lega nella stagione 1966/67, è una competizione iconica del calcio italiano: la fase nazionale (fino al 1999/00 prevedeva anche una finale incrociata tra le vincenti della Coppa di Serie D e quelle provenienti appunto dalle regioni) è il terreno ideale per esaltare la competizione sportiva tra le Regioni.

Le partecipanti

Abruzzo: Giulianova/Castelnuovo

Basilicata: San Cataldo

Calabria: Digiesse Praiatortora

Campania: Santa Maria Cilento

Emilia Romagna: Gambettola

Friuli Venezia Giulia: Codroipo

Lazio: Montespaccato

Liguria: Football Genova calcio

Lombardia: Rovato Vertovese

Marche: Urbania

Molise: Aurora Alto Casertano/Venafro

Piemonte VdA: Alba Calcio

Puglia: Barletta

Sardegna: Ossese

Sicilia: Unitas Sciacca

Toscana: Sestese

CPA Bolzano: Brixen

Umbria: Vivialtoteveresansepolcro

Veneto: Sandonà

Triangolari e Gironi

A: Alba Calcio, Football Genova, Rovato Vertovese

B: Brixen, Sandonà, Codroipo

C: Gambettola, Sestese

D: Urbania, Vivialtoteveresansepolcro

E: Montespaccato, Ossese

F: Vincente Abruzzo, Vincente Molise

G: Barletta, San Cataldo, Santa Maria Cilento

H: Digiesse Praiatortora, Unitas Sciacca

Per gli abbinamenti, in caso di parità di reti al termine dei 180’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente. Per determinare la vincente dei Triangolari si prenderà in considerazione nell’ordine: i punti ottenuti complessivamente, la migliore differenza reti e il maggior numero di reti segnate. La prima classificata di ogni Triangolare passa al turno successivo. Cinque le sostituzioni consentite per ogni squadra.

1^ turno

Mercoledì 12 febbraio – ore 15.00

1^ Giornata Triangolari

A: Football Genova-Alba Calcio – Campo “Italo Ferrando” di Genova. Riposa: Rovato Vertovese

B: Sandonà-Codroipo (ore 19.00) – Stadio “Zanutto” di San Donà di Piave (Ve). Riposa: Brixen

G: Barletta-Santa Maria Cilento (ore 18.30) – Stadio “Puttilli” di Barletta. Riposa: San Cataldo

Andata – Accoppiamenti

C: Gambettola-Sestese – Comunale di Gambettola (Fc)

D: Vivialtoteveresanseplocro-Urbania – “Buitoni” di Sansepolcro (Ar)

E: Montespaccato-Ossese – Campo di Montespaccato (Rm)

H: Digiesse Praiatortora-Unitas Sciacca – Campo “Mario Tedesco” di Praia a Mare (Cs)

Mercoledì 19 febbraio – ore 15.00

1^ Giornata Triangolare

F: Vincente Cr Molise-Vicente Cr Abruzzo

————————————————-

Mercoledì 19 febbraio – ore 15.00

2^ Giornata Triangolari

A: 2° gara

B: 2° gara

G: 2° gara

Ritorno – Accoppiamenti

C: Sestese-Gambettola – Campo “P. Torrini” di Sesto Fiorentino (Fi)

D: Urbania-Vivialtoteveresanseplocro – Comunale di Urbania (Pu)

E: Ossese-Montespaccato – “Walter Frau” di Ossi (Ss)

H: Unitas Sciacca-Digiesse Praiatortora – Stadio “Gurrera” di Sciacca (Ag)

Mercoledì 26 febbraio – ore 15.00

2^ Giornata Triangolari

A: 3° gara

B: 3° gara

G: 3° gara

Ritorno Accoppiamento

F: Vincente Cr Abruzzo-Vincente Cr Molise

Il programma completo

1ª gara triangolari – andata accoppiamenti: 12 febbraio

2ª gara triangolari – ritorno accoppiamenti/andata F: 19 febbraio

3ª gara triangolari – ritorno accoppiamento F: 26 febbraio

Quarti di finale – andata: 5 marzo / ritorno: 12 marzo

Semifinali – andata: 19 marzo / ritorno: 26 Marzo

Finale: 5 aprile (eventuale)

cs