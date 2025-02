Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo, l’intenso fine settimana tra le gare di Cuneo, Pietra Ligure e Padova

2 febbraio – Cuneo – 4 XCN Cross

Campionati Regionali Staffette di Cross

La 4ª edizione del XCN Granda Cross andata in scena domenica mattina nel Parco “Parri” di Cuneo, era valida per il campionato regionale giovanile, assoluto e Master di staffette di corsa campestre. Enorme la partecipazione con ben 1.100 iscritti complessivi in rappresentanza di 50 società e l’Atletica Mondovì ha dominato per presenze (78 al via) ed è salita sul podio con le Donne finite terze (Laura Sito, Soraia Cillario, Elisa Calandri e Giulia Paolin) in 31’37 sugli 8 km percorsi divisi in 4 frazioni da 2000 metri, a 32” dal Verbania secondo ed a 1’15 dalla Sisport (Stefania Torre, Giulia Gattino, Giulia Sara Cavalieri e Marta Rosato); ottave nelle Master Adriana Sciolla, Shara Giuliano, Agnese Pizzorno e Graziella Venezia in 37’21”.

Quarta piazza nella 3×1000 Ragazzi con Giacomo Renesto, Mattia Rossi e Nicolò Marenco in 12’34 a 2” dal podio (titolo all’Atletica Saluzzo), settimi i compagni Noah Leone, Rayan Bruno e Carlo Alberto Porro a 40” – 23esimi Aurelio Forni, Giacomo Murizzasco e Federico Bruno, 32esimi Gabriele Castagnotti, Matteo Ciocca e Francesco Bruno e 33esimi Gabriele Liboà, Tommaso Rosso e Matteo Liboà. Tra le ragazze decima piazza per Lovely Ferretti, Soraya Musso, Beatrice Bressano, 35esime Flora Demichelis, Carlotta Bianciotto, Yasmine Bandiboun, 39esima Sofia Cui, Bianca Aimo e Alice Bossolasco.

Tornando agli Assoluti (4×2000 maschili) nona piazza per Matteo Garelli, Alessio Parodi, Ismaele Bertola e Michele Aimo, 16esimi Giorgio Comino, Alberto Papaleo, Gabriele Fontana e Federico Rosso, 21esimi Antonio Boeti, Leonardo Bongiovanni, Piergiorgio Baldi e Mario Gazzola; mentre nei Master 12esimi Eligio Boggione Francesco Peyrone Matteo Cafiero Flavio Di Bartolomeo, 23esimi Cristiano Garelli Fabrizio Moscarini Aldo Bongiovanni Luca Cardone, 36esimi Simone Papaleo, Giuseppe Mantovani, Ilario Magliano, Massimo Scarzella e 40esimi Ferdinando Pace, Dario Mondino, Livio Barberis Paolo Taricco.

14esima posizione nelle Cadette (3×1500) per Sole Sigaudo, Teresa Basso e Noemi Bertone – 30esima le compagne Veronica Gallo, Lucrezia Cui, Adora Dervishi – e 15esimi i coetanei Lorenzo Marino, Danilo Prato Carboneri e Simone Bongiovanni – 25° posto per Mouhamed Ndiaye, Mario Franco, Samuele Bruno, 27° Matteo Provera, Manuel Surriano, Marco Restagno, 33° Francesco Simbula, Andrea Sacco, Tommaso Garelli.

Al via anche una ventina di Esordienti provenienti da Mondovì e dai Poli di Ceva, Carrù e Dogliani.

Pietra Ligure – Domenica 12 febbraio – Michele Doneddu e Tommaso Bonelli alla Val Maremola Trail

L’edizione 13 del Val Maremola trail si è svolta domenica 2 febbraio e apre ufficialmente la stagione dei trail dopo la pausa invernale. Il percorso che, per valenza tecnica e spettacolarità dei paesaggi ha sin dalle prime edizioni entusiasmato gli atleti, si snoda tra le colline dell’entroterra ligure nei comuni di Pietra Ligure, Tovo S. Giacomo, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo. A difendere i colori monregalesi c’era Michele Doneddu che, sulla distanza media di 34 km (e 1800 metri di dislivello), si è piazzato al 65° posto assoluto in 4h21’25, mentre nello short (15 km e 800 mt di dislivello) è 16° Tommaso Bonelli in 1h24’23.

In gara anche Sara Bruno che ha concluso la sua fatica in 4h35’01” che le vale l’11ª piazza.

1 e 2 febbraio – Padova – Meeting di Prove Multiple

Atletica Mondovì Acqua San Bernardo in gara nel fine settimana al PalaIndoor di Padova nelle prove multiple che hanno attirato atleti da tutta Italia in occasione dei Regionali veneti. Bravissimo Cristian Boschetti che è arrivato nono con 4.293 punti nell’Eptathlon Junior (primo il trentino Kevin Lubello del Lagarina Crus con 5.208) seguito al 18° posto da Federico Palladino con 3.780 punti. Per Boschetti top ten di giornata con 7”37 nei 60, 6,55 nel lungo, 8”54 nei 60 ostacoli (terzo) e 2’58”87 nei 1.000 metri, ma anche 8,86 nel peso, 1,62 nell’alto e 3,20 nell’asta; per il compagno un ottimo quinto posto nel getto del peso (11,59), 7”58 nei 60, 6,14 nel lungo, 1,62 nell’alto, 9”32 nei 60 ostacoli, 2,70 nell’asta e 3’23”72 nei 1.000. Nel Pentathlon Allieve 19ª Anna Rita Mamiedi con 2.751 punti, frutto di: 9”26 nei 60 ostacoli, 1,44 nell’alto, 6,17 nel peso, 4,67 nel lungo e 2’38”83 con una bella rimonta nell’ultimo giro dei 1.000 (nono crono); 38° al maschile Alessio Lombardo con il punteggio di 2.349: 10”30, 1,50, 9,75, 5,36 e 3’12”13 i riscontri nelle stesse gare.