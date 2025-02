Ripartono l’8 febbraio le aperture straordinarie dei teatri storici del Piemonte

La Fondazione Piemonte dal Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare, e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – Presidenza FAI Piemonte e Valle d’Aosta annunciano le aperture straordinarie 2025 dei teatri storici piemontesi nell’ambito del progetto “A Teatro con il FAI”.

Proseguendo con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e storico-artistico del territorio regionale, Piemonte dal Vivo invita cittadini e visitatori a scoprire gli splendidi spazi teatrali del Piemonte attraverso visite guidate a cura delle Delegazioni e dei Gruppi FAI locali.

«Collaborare con il FAI per aprire al pubblico questi straordinari luoghi della cultura è un’opportunità unica per mettere in luce la storia e il valore dei teatri del nostro territorio» afferma Matteo Negrin direttore della fondazione Piemonte dal Vivo. «I teatri non sono solo luoghi di spettacolo, ma veri e propri simboli del patrimonio culturale e identitario delle nostre comunità. Questa iniziativa dimostra come la sinergia tra istituzioni possa contribuire a preservare e promuovere una ricchezza storica e artistica di inestimabile valore».

La nuova edizione delle aperture straordinarie prenderà il via l’8 febbraio 2025, con il Teatro Milanollo di Savigliano (CN), grazie al lavoro del Gruppo FAI locale. A seguire, il 16 marzo, sarà la volta del Teatro Municipale di Casale Monferrato (AL) a cura della Delegazione FAI di Casale Monferrato. Il 12 aprile, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire nella stessa giornata due prestigiosi teatri: il Teatro Toselli di Cuneo (CN), apertura a cura della Delegazione FAI di Cuneo, e il Teatrino Civico di Chivasso (TO), la cui apertura è affidata alla Delegazione FAI di Torino. Il 10 maggio, l’iniziativa farà tappa al Teatro Marenco di Novi Ligure (AL), grazie all’impegno della Delegazione FAI di Novi Ligure, mentre l’ultima apertura straordinaria è prevista per l’11 maggio al Teatro Civico di Moncalvo (AT) a cura del Gruppo FAI Giovani di Asti.

Ogni visita prevede un contributo che sostiene la missione del FAI: tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Sarà inoltre possibile iscriversi al FAI durante gli eventi, usufruendo dei vantaggi riservati ai tesserati.