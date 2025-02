Grande successo per la 4° Edizione dell’XCN Granda Cross organizzata dall’Atletica Roata Chiusani

4° XCN GRANDA CROSS

La 4° Edizione dell’XCN Granda Cross, in scena a Cuneo Domenica 02 Febbraio 2025, nella splendida cornice cittadina del Parco Parri, conferma il successo delle edizioni precedenti, avvalorato dai numeri in continua crescita.

La giornata di gare, organizzata da Atletica Roata Chiusani in collaborazione con Atletica Sprint Morozzo, valida per l’assegnazione dei Titoli Regionali e Provinciali di Staffetta di Cross per tutte le categorie Fidal, 3a prova del Trofeo Piemonte Cross Giovanile e 2° Prova Trofeo Piemonte Assoluti, ha ottenuto un forte riscontro a livello di partecipazione con oltre 1100 preiscritti e folta presenza di pubblico.

L’ottima regia dell’Atletica Roata Chiusani, presente in massa con i propri atleti a coprire tutte le categorie in gara, ha scandito il susseguirsi delle prove per le formazioni staffette Ragazzi/e , Cadetti/e Assoluti e Master e le partecipatissime batterie individuali degli Esordienti.

Grande soddisfazione per il Team del Presidente Luca Massimino, sia per i riscontri più che positivi sulla riuscita della manifestazione, sia per le ottime prove degli atleti roatesi, ben piazzati nelle classifiche di tutte le prove.

Particolarmente apprezzato il ringraziamento giunto al Direttivo per l’ottimo svolgimento dell’evento da parte di Clelia Zola, Presidente Fidal Piemonte.

Sono intervenuti Cristina Clerico, Assessore comune di Cuneo, Andrea Girard, assessore comune di Cuneo,Franco Arese, campione europeo 1500, Mauro Gavinelli, consigliere FIDAL Piemonte Graziano Giordanengo, vice presidente FIDAL Piemonte, Mirco Grillo, presidente FIDAL Cuneo. Giuseppe Delfino, Presidente di CERNEA.

La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Cuneo, oltre all’intervento degli sponsor RedBull Italia, Valverbe, Birrificio Kauss, Inalpi, F.lli Serra Lekkerland, Società Cooperativa Agricola Onlus I Tesori della Terra, Erredue Gioiellerie Rabino, Il Podio Sport, Karhu, Ortopedia Pegaso, Pier H2O, Farmacia Bertero.

Un particolare ringraziamento a tutti i volontari, simpatizzanti e sostenitori che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione, a Matteo Enrici 3Ma Studio per le grafiche, agli sponsor Scotta, Riberi, Macellerie Cavallo, CRF che sostengono l’attività sportiva dell’Atletica Roata Chiusani.

Per l’Atletica Roata Chiusani nella prova Master 4x2000m Titolo Regionale e Provinciale SM40 per la formazione composta da Danilo Brustolon, Enrico Aimar, Luca Massimino e Davide Martina,

Doppio titolo SM55 anche per la staffetta di Guido Castellino, Luca Laratore, Luca Rabbia e Carmine Matarazzo,

Titolo Provinciale SF50 per la staffetta Femminile con Elena Baudena, Silvia Di Salvo, Silvana Pecollo e Cinzia Tomatis.

Quinto posto Master40 per Flavio Gancia, Roberto Alfonsi, Davide Preve, Lucalfredo Di Salvo.

Nella prova assoluti 4x2000m, quinto posto per Pietro Matarazzo, Tommaso Fogliatto, Tommaso Sommariva, Alberto Ferrero, settima la formazione di Mandrile, Margaria, Romano e Barale, piazzati i quartetti composti da Ubezio-Dutto-Belmondo-M.Morello e Falco-L.Morello-Bruno-Maio.

Bene le Assolute Chauvie -Sarale – Bressy – Franco.

Nella prova Cadetti/e, 3x1500m, 7° posto per la formazione maschile di Parola-Peano-Fino, piazzamenti per i 2 terzetti femminili composti da Giordano-Meinero-Magliano e Maiorano-Bernardi-F.Amenta.

Nella prova riservata alla categoria Ragazze, 3×1000, piazzamenti per i terzetti formati da Peano-Gennari-Di Murro, Gianelli-Amenta-Chiaffrino, Ghibaudo-Giraudo-Garello.

Nelle prove individuali vittoria di Alessio Fornero, 1km Ragazzi, 2° posto per Sara Viale 2km Master, piazzamento per Eleonora Blengino 1km Ragazze.

Numerosissima la partecipazione degli atleti esordienti roatesi, tutti piazzati nelle prove di 400, 600 ed 800 m a loro riservate, con un ottimo secondo posto di Angela Tili negli EF5 ed un 4° di Filippo Gianelli negli Em8.

CAMPIONATI ITALIANI MASTER MARATONA

A rappresentare l’Atletica Roata Chiusani ai Campionati Italiani di Maratona in scena a Roma, Maratona della Maga Circe, Cristina Frontespezi.

L’atleta Master roatese si aggiudica la medaglia d’argento nazionale di categoria SF65, chiudendo i 42,195km in 3h45’55.