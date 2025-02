Luigi Genesio Icardi: ospedale da campo a Fossano, si parte! Sette milioni di euro già disponibili

Il Presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha annunciato che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro presso la sede dell’ASL CN1 a Cuneo per fare il punto sullo stato delle procedure per l’avvio dei lavori della Maxiemergenza regionale 118 a Fossano.

All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale dell’ASL CN1 Giuseppe Guerra, i tecnici dell’ASL e il Sindaco di Fossano Dario Tallone.

Icardi, che ha seguito con grande impegno questo progetto prima come Assessore alla Sanità e ora come Presidente della Commissione Sanità della Regione, ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo. Il progetto ha già ottenuto l’approvazione del Nucleo di Valutazione a Roma. “I 7 milioni di finanziamento che avevo richiesto al Ministero sono finalmente stati sbloccati” ha dichiarato Luigi Genesio Icardi.

L’ASL ha già inviato il progetto al Comune di Fossano per ottenere il permesso di costruire. La validazione del progetto richiederà circa 60 giorni e, una volta espletate tutte le formalità autorizzative, la gara d’appalto verrà avviata prima dell’estate.

“Una grande soddisfazione” ha ribadito Icardi. “Si tratta di una struttura classificata come ‘Emergency Medical Team – Type 2’, uno dei tredici ospedali al mondo certificati dall’OMS e punto di riferimento per l’Italia. Un motivo di orgoglio per noi piemontesi che questa importante struttura venga realizzata sul nostro territorio. Un centro di eccellenza con sale operatorie, terapia intensiva, pronto soccorso e diagnostica radiologica, pronto a intervenire in 24-48 ore in caso di emergenze nazionali e internazionali.”

“La sanità si costruisce con fatti concreti e questo ospedale da campo sarà un riferimento per il Piemonte e non solo.” ha sottolineato il Presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte.

Icardi ha voluto infine ringraziare tutti coloro che hanno creduto e lavorato per raggiungere questo obiettivo: “Un sentito grazie al Direttore Generale dell’ASL CN1 Giuseppe Guerra, ai tecnici coinvolti e al Sindaco di Fossano Dario Tallone per il supporto e l’impegno dimostrati.”