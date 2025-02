A Fossano con Fausto Biloslavo si parla di “FOIBE, UNA TRAGEDIA ITALIANA”

Domenica 9 febbraio alle ore 15,30 nella Sala Barbero del Castello degli Acaja avrà luogo una conferenza dal titolo “FOIBE, UNA TRAGEDIA ITALIANA”. Sarà ospite il giornalista de Il Giornale e reporter di Mediaset FAUSTO BILOSLAVO che presenterà il suo libro “VERITA’ INFOIBATE – Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica”. L’evento, promosso dal Comitato 10 Febbraio in collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune di Fossano, avrà la compartecipazione del Comune di Fossano e il patrocinio della Provincia di Cuneo. L’ingresso è libero.

Martedì 11 febbraio alle ore 11,00 nella Cappella dell’ Istituto Salesiano di Fossano (Via Verdi 22) sarà celebrata una solenne S. Messa in suffragio dei Martiri delle Foibe e a ricordo degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, costretti ad abbandonare le loro terre.

A seguire avrà luogo la deposizione di una corona presso il monumento commemorativo in piazza Norma Cossetto alla presenza delle Autorità, delle Associazioni d’Arma e degli allievi delle scuole cittadine accompagnati dagli insegnanti.

L’iniziativa, assunta dal Circolo culturale “Il Ragno”, con la partecipazione del Comune, del Comitato 10 Febbraio e con il patrocinio della Provincia si inserisce nelle celebrazioni del “Giorno del Ricordo”.

E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che intendono condividere questi momenti di commemorazione solenne.