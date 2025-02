Volley B1/F e B2/F – Libellula ricomincia con la trasferta di Bergamo, Alba ospita G.S. Cagliero

Saranno due formazioni lombarde ad annodare il loro fato con le due compagini cuneesi che partecipano ai campionati di serie B femminile di pallavolo. la Libellula Banca CRS sarà infatti di scena a Trescore Balneario, provincia di Bergamo, mentre L’Alba Volley accoglierà al Palacentrostorico un’abbordabile avversaria milanese.

Proprio da quest’ultima partiamo, e dunque dalla sfida casalinga de L’Alba Volley con G.S. Cagliero. Le ospiti hanno avuto un avvio di stagione a tratti convincente, ma hanno visto la loro posizione in classifica peggiorare di giornata in giornata. Il penultimo posto attuale potrebbe però anche non rispecchiare le qualità della squadra, che In diverse occasioni ha offerto buone prestazioni.

In casa albese l’ultima giornata del girone d’andata non ha lasciato vibes positive a causa della sconfitta contro Pavia. Una ripartenza a razzo, di fronte ad un sestetto sicuramente alla portata, sarebbe il modo migliore di prendere lo slancio verso la seconda parte di stagione: non sembrano esserci obiettivi a breve termine, ma fare bene è sempre qualcosa di necessario.

Passando invece alla Serie B1, le speranze della Libellula Banca CRS di accorciare le distanze dal terzo posto (lontano sette punti) passano per la sfida alla Pall. Don Colleoni. A loro volta le bergamasche sono penultime in graduatoria, in compagnia di Clericiauto Cabiate e Trentino Energie Arg., con l’obbligo di muovere la classifica e non far scappare le compagini immediatamente davanti.

La squadra braidese ha chiuso con un successo proprio a Cabiate la prima parte della stagione e si trova adesso al sesto posto. L”obiettivo più ambizioso è recuperare 7 punti alla Savis Vol-Ley Academy terza, in quanto quella è l’ultima piazza che dà accesso ai playoff. Si tratta di qualcosa di complicato, ma un primo passo in questa sfida può rinnovare le speranze delle ragazze di coach Barisciani.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 14 (1/2)

Rothoblaas Volano – Volley Parella Torino

GSO Villa Cortese – Mts Tecnicaer Santena

Club Italia – Savis Vol-Ley Academy

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Capo D’Orso Palau

Pall. Don Colleoni – Libellula Banca CRS

Volley Academy V&V – Sim Immobiliare Novara

Clericiauto Cabiate – Trentino Energie Arg.

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 35 Mts Tecnicaer Santena 32 Savis Vol-Ley Academy 29 Rothoblaas Volano 28 Capo D’Orso Palau 26 Libellula Banca CRS 22 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 20 Sim Immobiliare Novara 19 Volley Parella Torino 16 Club Italia 14 Clericiauto Cabiate 10 Trentino Energie Arg. 10 Pall. Don Colleoni 10 Volley Academy V&V 2

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 14 (1/2)

Club 76 Fenera Chieri – Igor Volley Trecate

Universo In Volley Pavia – CUS Torino

Pallavolo Florens – Viscontini Tea Consulting

L’Alba Volley – G.S. Cagliero

Bonprix Teamvolley – Ascot Moncalieri Toplay

CUS Pavia – Lilliput Pallavolo

MTV Guffanti Group – Acrobatica Group Alessandria

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA