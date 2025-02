Si parte con il Teatro Milanollo di Savigliano l’8 febbraio

La Fondazione Piemonte dal Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare, e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – Presidenza FAI Piemonte e Valle d’Aosta annunciano le aperture straordinarie 2025 dei teatri storici piemontesi nell’ambito del progetto “A Teatro con il FAI”.

Proseguendo con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e storico-artistico del territorio regionale, Piemonte dal Vivo invita cittadini e visitatori a scoprire gli splendidi spazi teatrali del Piemonte attraverso visite guidate a cura delle Delegazioni e dei Gruppi FAI locali.

«Collaborare con il FAI per aprire al pubblico questi straordinari luoghi della cultura è un’opportunità unica per mettere in luce la storia e il valore dei teatri del nostro territorio» afferma Matteo Negrin direttore della fondazione Piemonte dal Vivo. «I teatri non sono solo luoghi di spettacolo, ma veri e propri simboli del patrimonio culturale e identitario delle nostre comunità. Questa iniziativa dimostra come la sinergia tra istituzioni possa contribuire a preservare e promuovere una ricchezza storica e artistica di inestimabile valore».

“Anche per il 2025 Il FAI ha scelto di collaborare con Piemonte dal Vivo al progetto “A Teatro con il FAI”. Una collaborazione tra due realtà accomunate da una missione comune: la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale. Attraverso una serie di aperture eccezionali, realizzate con la collaborazione dei volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI del Piemonte, mostreremo al pubblico alcuni teatri storici della nostra regione. Tra l’altro in un anno di particolare importanza per il FAI, che, proprio nel 2025, celebra il suo cinquantesimo anniversario. Riteniamo che questo progetto rappresenti un ulteriore e significativo tassello nella nostra attività di sensibilizzazione sull’importanza di conoscere il patrimonio artistico del Piemonte e di prendersene cura.”

Smeralda Saffirio presidente FAI Piemonte e Valle d’Aosta

Grazie al successo delle scorse edizioni, anche nel 2025 i volontari del FAI accoglieranno i visitatori in alcuni dei teatri più affascinanti della regione, offrendo un’esperienza unica per conoscere la storia e l’arte di questi luoghi, che da sempre sono simbolo di cultura e aggregazione.

La nuova edizione delle aperture straordinarie prenderà il via l’8 febbraio 2025, con il Teatro Milanollo di Savigliano (CN), grazie al lavoro del Gruppo FAI locale. A seguire, il 16 marzo, sarà la volta del Teatro Municipale di Casale Monferrato (AL) a cura della Delegazione FAI di Casale Monferrato. Il 12 aprile, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire nella stessa giornata due prestigiosi teatri: il Teatro Toselli di Cuneo (CN), apertura a cura della Delegazione FAI di Cuneo, e il Teatrino Civico di Chivasso (TO), la cui apertura è affidata alla Delegazione FAI di Torino. Il 10 maggio, l’iniziativa farà tappa al Teatro Marenco di Novi Ligure (AL), grazie all’impegno della Delegazione FAI di Novi Ligure, mentre l’ultima apertura straordinaria è prevista per l’11 maggio al Teatro Civico di Moncalvo (AT) a cura del Gruppo FAI Giovani di Asti.

Ogni visita prevede un contributo che sostiene la missione del FAI: tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Sarà inoltre possibile iscriversi al FAI durante gli eventi, usufruendo dei vantaggi riservati ai tesserati.

La Fondazione Piemonte dal Vivo è un Circuito Regionale Multidisciplinare, riconosciuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Piemonte. Attualmente opera sull’intero territorio piemontese, in qualità di protagonista in ambito regionale per la diffusione e circuitazione della cultura teatrale, declinata nelle differenti dimensioni artistiche che abitano il palcoscenico. Obiettivo primario della Fondazione è diffondere nei teatri della regione – in collaborazione con gli enti locali – una variegata offerta di spettacolo dal vivo, realizzata dalle più qualificate compagnie regionali, nazionali e internazionali, contribuendo così alla formazione e all’incremento del pubblico, alla valorizzazione delle sedi di spettacolo disseminate sul territorio e alla circuitazione di una proposta culturale capillare, vicina alle singole comunità.

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS è una Fondazione senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio di arte, natura e paesaggio italiano. Fin dalla sua fondazione, nel 1975, si è ispirato al National Trust britannico ed è affiliato all’INTO – International National Trusts Organization.

Quello del FAI è un impegno quotidiano per recuperare, proteggere e valorizzare monumenti e luoghi unici del nostro Paese, che riceve in donazione o in concessione, e per educare e sensibilizzare la collettività alla conoscenza, all’amore e al godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Il FAI, inoltre, vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione.

CENNI STORICI SUI TEATRI

TEATRO MILANOLLO – SAVIGLIANO (CN)

Nel 1834 una società di cittadini incaricò Maurizio Eula (1806-1883) di redigere un progetto per la costruzione di un nuovo teatro, la cui apertura fu autorizzata nel luglio del medesimo anno dal Re Carlo Alberto. Il progetto di Eula fu realizzato tra 1834 e 1836 dall’impresario luganese Poncini. […continua]

TEATRO MUNICIPALE – CASALE MONFERRATO (AL)

La storia del Teatro Municipale di Casale Monferrato risale al 1785, quando alcuni nobili casalesi ne affidarono la costruzione all’abate spoletino Agostino Vitoli. Vero gioiello della città e classico esempio di teatro all’italiana, con pianta a ferro di cavallo, si dispone su quattro ordini di palchi e loggioni decorati con stucchi, dorature e velluti. Venne inaugurato il 26 novembre 1791 con un’opera inedita di Vincenzo Fabrizio, intitolata La moglie capricciosa. Restaurato internamente ed esternamente per la seconda volta, agli inizi degli anni ’80, fu nuovamente inaugurato con una performance di Vittorio Gassman, Brindisi per un teatro, domenica 4 marzo 1990. […continua]

TEATRO TOSELLI – CUNEO

Per tutto il ‘700 le rappresentazioni teatrali, a Cuneo, erano allestite in teatri occasionali, venendo spesso “ospitate” in palazzi nobiliari; solo sul finire del secolo si cominciò a sentire l’esigenza di un teatro con carattere di stabilità. Nel frattempo, con l’insediamento di truppe francesi e la conseguente applicazione della legislazione che imponeva lo scioglimento degli ordini religiosi, i frati Cappuccini furono costretti a lasciare il convento con l’annessa Chiesa. La “Società degli Azionari”, un gruppo di volenterosi cittadini, in accordo con il Comune, trasformarono gli spazi dell’edificio in sala per spettacoli. […continua]

TEATRINO CIVICO – CHIVASSO (TO)

Il Teatrino Civico di Chivasso si trova al pian terreno di Palazzo Santa Chiara. Intorno alla metà del XIX secolo, la cappella del convento fu riconvertita in sala teatrale, inaugurata il 16 ottobre 1864 dalla Compagnia chivassese dei Dilettanti Filodrammatici. A progettare il Teatrino Civico fu l’ingegnere Fausto Gozzano, anch’egli attore della Compagnia e padre del più noto poeta Guido […continua]

TEATRO MARENCO – NOVI LIGURE (AL)

Il 2 ottobre 1839, su progetto dell’architetto Giuseppe Becchi, veniva inaugurato a Novi il teatro Carlo Alberto, che riproduceva alcune caratteristiche del Carlo Felice di Genova: eleganti linee architettoniche, raffinate decorazioni degli stucchi e delle dorature, acustica perfetta. Solo pochi anni prima, nel 1836, un gruppo di cittadini aveva proposto la costruzione di un nuovo teatro che soddisfacesse le esigenze artistiche ma anche sociali ed economiche della città. A

tal fine sollecitava l’Amministrazione dell’epoca a riunire una Commissione che identificava come luogo adatto uno spazio adiacente alla via principale della città. […continua]

TEATRO CIVICO – MONCALVO (AT)

L’ottocentesco Teatro Civico di Moncalvo ha un forte significato simbolico per la città. La sua storia inizia nel luglio del 1857, quando venne proposto per la prima volta al Consiglio comunale il progetto della sua costruzione; progetto poi rimandato, nonostante la città lo avesse ritenuto “di grande utilità pubblica”. Si dovette aspettare quindi qualche anno più tardi, precisamente il 1878, perché fossero avviati i lavori di costruzione. L’edificio venne eretto nei pressi dell’antico corpo di guardia del castello, ove sino al 1530 circa si trovava la chiesa di Santa Maria di Piazza. […continua]

CALENDARIO E INFO

TEATRO MILANOLLO SAVIGLIANO (CN) 8 febbraio 2025 dalle 15.00 alle 18.00 Per informazioni: https://fondoambiente.it/eventi/a-teatro-con-il-fai-milanollo

TEATRO MUINICIPALE CASALE MONFERRATO (AL) 16 marzo 2025 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 Per informazioni: https://fondoambiente.it/eventi/a-teatro-con-il-fai-visita-straordinaria-del-teatro-municipale

TEATRO TOSELLI CUNEO (CN) 12 aprile 2025 dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 18.00 Per informazioni: https://fondoambiente.it/eventi/a-teatro-con-il-fai-visita-straordinaria-del-teatro-toselli

TEATRINO CIVICO CHIVASSO (TO)

12 aprile 2025 dalle 15.00 alle 18.00 Per informazioni: https://fondoambiente.it/eventi/a-teatro-con-il-fai-visita-straordinaria-del-teatrino-civico-di-chivasso

TEATRO ROMUALDO MARENCO NOVI LIGURE (AL) 10 maggio 2025 dalle 10.00 alle 18.00

Per informazioni: https://fondoambiente.it/eventi/a-teatro-con-il-fai-visita-straordinaria-del-teatro-romualdo-marenco

TEATRO CIVICO MONCALVO (AT)

11 maggio 2025 dalle 15.00 alle 18.00

Per informazioni: https://fondoambiente.it/eventi/a-teatro-con-il-fai-visita-straordinaria-del-teatro-civico-di-moncalvo

