La pioggia abbattutasi nelle ultime ore inizia a condizionare il weekend calcistico in Piemonte. Nel Girone C di Promozione, c’è un rinvio: non si disputerà, per impraticabilità del terreno di gioco del “Michele Pipino”, la sfida fra Villafranca ed Infernotto, valevole per la diciannovesima giornata. Il match è rinviato, quindi, a data da destinarsi.