Per la rassegna Trasmutazioni magie d’ombra e animazione di figure: prende vita l’incontro tra umano e volatile

Domenica 2 febbraio alle ore 16:30 al Teatro Civico di Busca (CN) per “A Teatro e poi Merenda”, la rassegna dedicata alle famiglie, andrà in scena PRENDERE IL VOLO, della compagnia teatrale Drogheria Rebelot tratto da “Prendere il volo” di Marina Marinelli e Silvia Molinari, edito da Topipittori. Lo spettacolo coniuga teatro di figura e teatro d’attore per raccontare la storia di Zazì e di una casa piena di semplice meraviglia dove, tra magie d’ombra e animazione di figure, prende vita la narrazione dell’incontro tra umano e volatile. PRENDERE IL VOLO è stato prodotto da Fondazione TRG ed è interpretato da Miriam Costamagna, diretto da Enrica Carini e Andrea Lopez Nunes. La Drammaturgia è curata da Erica Carini e le sagome e figure sono costruite da Gabriele Genova che si ispira alle illustrazioni di Silvia Molinari. TRASMUTAZIONI è la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei tre teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

“Lo trovai sotto le piante di pomodori del nostro orto: una pallina di piumini novelli e irregolari, due occhietti neri e luminosi. Meditai un attimo su quale potesse essere il suo destino imminente, se non l’avessi raccolto: così lo presi e lo portai a casa. Fu subito amore, quel tipo di amore che ti segna per la vita”.

PRENDERE IL VOLO, tratto dall’opera di Marina Marinelli e Silvia Molinari edito da Topipittori, nasce con il desiderio di raccontare il rapporto che è possibile costruire sentendosi parte della stessa natura degli uccelli, delle nuvole, degli alberi. Lo spettacolo intende mettere in luce non solo il tema della protezione degli esseri più deboli, ma a partire da questo abbracciare un discorso più ampio in cui la cura di ciò che ci circonda riflette la cura e la crescita di noi stessi. Zazì è una giovane artista immersa tra matite e colori, che per vocazione fin da bambina accoglie gli uccellini caduti dal nido e li aiuta a prendere il volo. Una casa piena di semplice meraviglia dove, tra magie d’ombra e animazione di figure, prende vita la narrazione dell’incontro tra umano e volatile.

Attraverso le storie degli uccellini che via via incontrerà, la protagonista imparerà il significato dell’essere diversi ma anche unici, il saper lasciare andare senza tenere in gabbia e quindi il valore della libertà e della fiducia nell’altro. Quello che Zazì scopre insieme ai bambini e alle bambine è che la liberazione non è mai qualcosa di imposto da qualcuno che decide cosa significa essere libero per te, o cosa è meglio, ma piuttosto è essere messo nelle condizioni naturali e sociali di poter vivere, crescere e scegliere: questo vuol dire essere liberi, questo è essere naturalmente liberi. Durante lo spettacolo sono diversi i voli che vedremo spiccare: non solo di cinciallegre, merli e ghiandaie, ma anche della protagonista stessa che nella sua relazione con il mondo naturale entrerà in contatto con il suo universo più intimo, per arrivare a scoprire potenzialità, limiti e risorse inesplorate di se stessa. Zazì invita il pubblico in una stanza: una finestra che è anche uno schermo per le ombre, un tavolino-valigia che aprendosi diventa una lavagna luminosa, un grande libro pop-up animato, una gabbietta antica in cui le figure dei diversi uccellini si susseguono. Questa è la casa della protagonista, in cui l’osservazione degli uccelli e della natura è rappresentata come in una delicata Wunderkammer, attraverso il teatro delle ombre e l’animazione di oggetti e disegni. “Prendere il volo” per noi è un gesto di cura, un tempo dedicato all’attenzione, all’ascolto, al gioco, alla scoperta di un dialogo con il mondo degli uccelli e con la natura, per raccontare la meraviglia, la potenza e il coraggio di un frullo di ali nuove nel vento.

PRENDERE IL VOLO

Domenica 2 febbraio ore 16:30

Teatro Civico di Busca (CN)

Da “Prendere il volo” di Marina Marinelli e Silvia Molinari, Edizioni Topipittori 2020

Ideazione Miriam Costamagna e Enrica Carini

Con Miriam Costamagna

Regia Enrica Carini e Andrea Lopez Nunes

Drammaturgia Enrica Carini

Sagome e figure Gabriele Genova dalle illustrazioni di Silvia Molinari e dipinte dall’artista

Scene e luci Andrea Lopez Nunes

Musiche originali Paolo Codognola

Costumi Ilaria Ariemme

Sarta Beatrice Farina

Stagista Anna Lia Maggioni

Produzione Fondazione TRG

Con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia: un progetto di Circuito CLAPS e Industria Scenica, Laagam, Teatro delle Moire, ZONA K



Santibriganti Teatro continua il suo percorso inclusivo e ramificato con un cartellone di una ventina di spettacoli scrupolosamente selezionati per i tre teatri civici, di Caraglio, Busca e di Dronero, a partire dal 9 novembre 2024 fino a fine maggio 2025. Titoli tout public e per le famiglie, non di pura evasione, ma di impegno, per l’ambiente, i diritti, le donne, gli immigrati, i diversamente abili, la memoria. Si tratta di teatro però, non di comizi, non di lezioni, dove il bello e l’utile passano anche attraverso il divertimento e la risata.

Ed è così che si concretizza Il Teatro Fa Il Suo Giro attraverso Tre Teatri e Una Grande Stagione grazie alla nuova stagione dal titolo TRASMUTAZIONI. Un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte.

Ai nuovi spettatori e al pubblico affezionato i Sindaci e gli Assessori alla Cultura di Caraglio, di Busca e di Dronero insieme a Santibriganti Teatro augurano una buona stagione!

La stagione teatrale 2024/2025 “Trasmutazioni” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno del Comune di Caraglio, del Comune di Busca e del Comune di Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte. In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti

Online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Serali

€12+10% diritti di transazione

Domeniche pomeriggio

€6+10% diritti di transazione

In cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero €15

Ridotto €13

Ridotto extra €9

Domeniche pomeriggio €8

Ridotto

Fino a 25 anni, oltre i 65 anni, tesserati associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valle Grana,Valle Maira e Val Varaita, soci ARCI, allievi scuole di teatro musica, danza, circo, studenti universitari, enti convenzionati

Ridotto Extra

Ragazze/i fino a 18anni

Carnet

Cometumivuoi 10 (10 ingressi) €100

Cometumivuoi 5 (5 ingressi) €55

II carnet Cometumivuoi è una carta con 10 o 5 ingressi, non nominale, si può utilizzare per 10 o 5 spettacoli distinti o può essere sfruttata da un gruppo anche per vedere un solo spettacolo; sono valide anche tutte le combinazioni intermedie. Vendita carnet presso la cassa del teatro nei giorni di spettacolo.

SPETTACOLI TEATRINO AL FORNO DEL PANE e LE CERCLE ROUGE

Online €8+10% diritti di transazione

In cassa €10 posto unico

INFORMAZIONI

PRENOTAZIONI SOLO TELEFONICHE

COMUNE DI CARAGLIO

Biblioteca Civica T+39 0171617714

martedì, giovedì, venerdì 14.45/18.00

mercoledì e sabato 9.00/l2.00

www.comune.caraglio.cn.it

COMUNE DI BUSCA

Biblioteca Civica T+39 0171948621

Martedì 9.00/12.30 & 15/18.30

Mercoledì & giovedì 15/18.30

venerdì 9/13

www.comune.busca.cn.it

COMUNE DI DRONERO

Consorzio Turistico Valle Maira T.+39 3791789427

da lunedì a sabato 9.00/12.00 & 14.30/17.00

www.vallemaira.org

www.comune.dronero.cn.it

SANTIBRIGANTI TEATRO

T.+39 011645740

da lunedì a venerdì 11.00/17.00

www.santibriganti.it

Facebook e Instagram

Il Teatro fa il suo giro – Stagione 2024/2025 “TRASMUTAZIONI”

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Teatro Civico di Busca

Piazzetta del Teatro, 1 – Busca (CN)

Teatro Iris di Dronero

Piazza Martiri, 5 – Dronero (CN)