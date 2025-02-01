Calcio Piemonte: l’elenco aggiornato delle gare rinviate per impraticabilità dei campi

Piove sul Piemonte e saltano alcune gare di campionati dilettantistici regionali di calcio. Ecco l’elenco aggiornato (ore 12 di sabato 1° febbraio) delle partite rinviate per impraticabilità dei campi.
GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA’ DEI TERRENI DI GIOCO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C
VILLAFRANCA – INFERNOTTO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE F
PRALORMO – SAN LUIGI SANTENA
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
SPORTING SAVIGLIANO – GARESSIO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE C
VILLAFRANCA – SANTOSTEFANESE
INFERNOTTO CALCIO – AREA CALCIO ALBA ROERO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 – GIRONE B
FORTITUDO F.O. – MIRAFIORI A.S.D.
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE D
CHISONE CALCIO – SAVIGLIANESE FBC 1919
PINEROLESE- BOVES MDG CUNEO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE C
OLYMPIC COLLEGNO – CHISOLA CALCIO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE E
FULVIUS 1908 – SPARTAK SAN DAMIANO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE E
CARROSIO CALCIO – SCA ASTI
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE D
SAVIGLIANESE – ASSOCIAZIONE CALCIO BRA