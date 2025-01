Volley femminile? «Work in progress»

Per chi ha una qualunque credenza, definiamola provvidenza. Per tutti gli altri, rimandiamo alla casualità o alla coincidenza. Sta di fatto che la data dell’11 agosto, dal 2024, avrà un ulteriore motivo per essere celebrata da Lorenzo Ber­nardi. Non è da tutti poter vincere una medaglia olimpica, del metallo più prezioso, il giorno del proprio compleanno. «Conquistarla da giocatore sarebbe stata un’altra storia, a Parigi ho provato una grande emozione ma penso sia stata una storia diversa». Corsi e ricorsi storici. “Lollo” ad Atlanta ’96 è salito sì sul podio, ma dopo la bruciante sconfitta in finale con l’Olanda: la “Generazione dei Fenomeni”, guidata da coach Velasco, si era arresa a Peter Blangé e compagni. La mano del destino gli avrebbe poi negato nel 2000, causa infortunio, la possibilità di prender parte ai Giochi di Sidney, chiusi dai compagni con un bronzo. Si continua, con l’amaro in bocca, almeno in chiave “olimpica”. Grandi successi a livello di club, poi nuovi progetti in veste di allenatore: prima nel maschile, poi nel femminile. Dopo aver concluso la prima stagione “rosa” con la Igor Volley Novara, Julio Velasco lo “convoca” nello staff tecnico, con il ruolo di studiare le traiettorie di attacco delle avversarie, Proprio lui, “Lollo”, “mister secolo”, che con il suo mancino di palloni e ha messi a terra migliaia, guadagnandosi il ritiro della sua maglia orogranata numero 9, appesa al Palaverde fra i 33 trofei della Sisley Treviso. 28 anni dopo la sconfitta di Atlanta, nel giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, Lorenzo, al fianco del maestro, centra l’oro che mancava. Trentino di nascita, trevigiano d’adizione, in Pie­monte ha grandi ricordi passati e un presente da scrivere. Ad appena due settimane dal suo ultimo capitolo nel palazzetto di Cuneo, con le “gatte” della Honda Olivero capace di battere le “zanzare”, la domanda è doverosa.

Cosa prova a entrare nell’impianto di San Rocco Castagnaretta?

«Sono dei gran bei ricordi, chiaramente sportivi, al di là del fatto che quello di Cuneo è uno dei più bei Palasport d’Italia per giocarci e non solo. Mi tornano in mente le sfide epiche tra Sisley Treviso e Alpitour, vere e proprie battaglie sportive. Ci siamo giocati finali scudetto, semifinali, quarti di finale: quella biancoceleste è stata una società che ha scritto una parte della storia della pallavolo italiana e non solo».

E vedere la maglia al Palaverde?

«Ho giocato dodici stagioni per la famiglia Benetton, fotografie indelebili che rimarranno per sempre a testimonianza di quanti fatto nella nostra carriera, nel nostro passato, nella storia della pallavolo. Vivo stabilmente a Treviso dal ’90, sono cresciuto e mi sono realizzato in una squadra che era programmata e costruita solamente per vincere, entrando nel Palaverde tornano in mente dei flash che non solo mi ricordano il fatto ma anche il come abbiamo affrontato certe situazioni. Dinamiche che hanno segnato il nostro percorso e che mi servono ancora per gestire l’attualità».

Quindi sono serviti anche a Parigi?

«Beh sì, l’Olimpiade era una capitolo aperto, non una ferita, ma un qualcosa che non doveva finire così. Atlante e Parigi sono più di due cose diverse… nel ’96 ero in campo, avevo la possibilità e l’opportunità di vincerla da giocatore. Avrei avuto ancora Sidney, ma arrivò l’infortunio. Nel 2024 ero in panchina, un altro ruolo, diverso, non il primo allenatore ma comunque protagonista: ho vissuto mesi straordinari, importanti per il mio bagaglio di esperienza. Julio mi ha chiamato a far parte di un progetto che ha scritto una pagina indelebile, una grandissima opportunità. Gliene sarò per sempre grato».

Grandi telanti, ma una medaglia di gruppo.

«È chiaro che Julio ha gestito nel migliore dei modi tutte le situazioni. Quei quattro mesi rimarranno nella storia della pallavolo mondiale: una squadra che vince la Vnl perdendo solamente due partite e le Olimpiadi concedendo solamente un set entra nella storia».

Perché hai puntato sul volley femminile?

«Me lo immaginavo esattamente così, intenso e in evoluzione: un work in progress. Fattori che mi hanno portato al cambiamento: dopo tanti anni nella maschile, da giocatore prima e allenatore poi, ho anche la possibilità e la fortuna di poter imparare e migliorare in un ambiente che ritengo abbia dinnanzi un futuro roseo. Mi mantengo giovane (sorride, ndr)».

La prossima settimana parteciperai con Anna Danesi e Giacomo Sintini all’evento inaugurale presso la Multitel Pagliero di Manta. Quali valori possono trasmettere gli sportivi alle imprese?

«Nel caso specifico saranno tre diverse storie: Giacomo è stato un giocatore, la sua vita personale l’ha portato ad affrontare altri tipi di battaglie; Anna è il capitano della Nazionale femminile di cui sono parte dello staff tecnico. Fatte queste premesse, penso che le dinamiche che si vengono a sviluppare all’interno di una squadra sportiva siano esattamente quelle che vengono a svilupparsi all’interno di un’azienda. In tantissimi casi cambia solamente la terminologia. Qual è l’obiettivo? Nello sport si vuole vincere una competizione. Nelle aziende si cerca di espandersi, aumentare la produzione e incrementare il fatturato. Il tutto sempre con il gioco di squadra. Ciò che interessa è confrontarsi con gli sportivi per capire il “come”, la differenza sta lì».

In che senso?

«Che differenza ci può essere tra due squadre o tra due aziende? Ci possono essere dei vantaggi competitivi, anche nel mercato libero, ma alla fine quel che conta è come ti presenti in campo, come giochi le tue carte anche con competitor più agguerriti. La crescita corale del team è la via del successo».

La Nazionale si è aggiudicata il Tartufo dell’anno, sei orgoglioso?

«Moltissimo! Sono un grande appassionato di cucina e il tartufo mi piace tantissimo, mi piace andare per i boschi, ho un carissimo amico trifolao e quindi ho avuto la possibilità di andare anche alla ricerca con i cani. Però ad Alba, purtroppo, non ci sono ancora stato, è una cosa che mi sono già prefissato di fare nel prossimo futuro, ora avrò una ragione in più».

Articolo a cura di Paolo Cornero